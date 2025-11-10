Нови-Сад - это не просто город, а настоящая находка для любителей культуры и истории.
Здесь можно увидеть костёл Девы Марии, греко-католическую церковь Петра и Павла, а также исследовать Петроварадинскую крепость с её подземными ходами. Прогулка по старому центру подарит незабываемые впечатления от стрит-арта и уличных выставок. Узнайте, почему Петроварадин называют Гибралтаром на Дунае и откройте для себя тайны сербских Афин
Здесь можно увидеть костёл Девы Марии, греко-католическую церковь Петра и Павла, а также исследовать Петроварадинскую крепость с её подземными ходами. Прогулка по старому центру подарит незабываемые впечатления от стрит-арта и уличных выставок. Узнайте, почему Петроварадин называют Гибралтаром на Дунае и откройте для себя тайны сербских Афин
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидеть уникальный стрит-арт
- 🏰 Исследовать Петроварадинскую крепость
- 🎭 Погрузиться в атмосферу уличных артистов
- 🍽 Попробовать местную кухню
- 🛍 Купить оригинальные сувениры
- 📸 Сделать впечатляющие фотографии
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Костёл Девы Марии
- Греко-католическая церковь Петра и Павла
- Синагога
- Епископский дворец
- Петроварадинская крепость
Описание экскурсии
Главное
Вы увидите ключевые достопримечательности — костёл Девы Марии, греко-католическую церковь Петра и Павла, синагогу, Епископский дворец и другие. Прогуляетесь по старому центру и перейдёте мост над Дунаем, чтобы исследовать загадочную Петроварадинскую крепость.
Небанальное
Мы покажем множество нескучных мест:
- Потайные дворики и проулки со стрит-артом и уличными выставками
- Общину христиан-назареев
- Удивительную гобеленовую мастерскую с гобеленами-комиксами
- Старинную лавку с роскошными интерьерами
- Почти настоящее болото
Разговорное
Обсудим:
- Почему Нови-Сад называют сербскими Афинами, а Петроварадин — Гибралтаром на Дунае
- Что общего у алмазов и яблок
- Как слесарю из Венгрии удалось основать церковь
- Зачем городу пьяные часы
- Кто такие паннонские моряки и чем один из них особенный
- Что посреди города делает гробница
А ещё
Вы разучите сербский танец, сделаете классные фотографии, по желанию купите оригинальные сувениры и попробуете нескучную еду. Отыщете самую узкую улочку, интересные муралы и арт-пространства, необычные лавки и бары. И обязательно заглянете на местный рынок.
Организационные детали
- Еда, напитки и сувениры оплачиваются отдельно и по желанию
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- По запросу встретим вас в Белграде, а потом отвезём обратно. Трансфер в таком случае оплачивается дополнительно и зависит от количества участников — €140-250 — точную стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова или действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы и традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светозара Милетича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Нови-Саде
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. МыЗадать вопрос
Входит в следующие категории Нови-Сада
Похожие экскурсии из Нови-Сада
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Нови-Сад: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада, прогуляйтесь по центральной площади, оцените архитектуру и узнайте удивительные факты о городе
Начало: В центре Нови-Сада
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду: винный путь и русский след
Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
1 дек в 09:30
2 дек в 09:30
€50 за всё до 4 чел.