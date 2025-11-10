Нови-Сад - это не просто город, а настоящая находка для любителей культуры и истории. Здесь можно увидеть костёл Девы Марии, греко-католическую церковь Петра и Павла, а также исследовать Петроварадинскую крепость с её подземными ходами. Прогулка по старому центру подарит незабываемые впечатления от стрит-арта и уличных выставок. Узнайте, почему Петроварадин называют Гибралтаром на Дунае и откройте для себя тайны сербских Афин

за 1–4 человек или €47 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Главное

Вы увидите ключевые достопримечательности — костёл Девы Марии, греко-католическую церковь Петра и Павла, синагогу, Епископский дворец и другие. Прогуляетесь по старому центру и перейдёте мост над Дунаем, чтобы исследовать загадочную Петроварадинскую крепость.

Небанальное

Мы покажем множество нескучных мест:

Потайные дворики и проулки со стрит-артом и уличными выставками

Общину христиан-назареев

Удивительную гобеленовую мастерскую с гобеленами-комиксами

Старинную лавку с роскошными интерьерами

Почти настоящее болото

Разговорное

Обсудим:

Почему Нови-Сад называют сербскими Афинами, а Петроварадин — Гибралтаром на Дунае

Что общего у алмазов и яблок

Как слесарю из Венгрии удалось основать церковь

Зачем городу пьяные часы

Кто такие паннонские моряки и чем один из них особенный

Что посреди города делает гробница

А ещё

Вы разучите сербский танец, сделаете классные фотографии, по желанию купите оригинальные сувениры и попробуете нескучную еду. Отыщете самую узкую улочку, интересные муралы и арт-пространства, необычные лавки и бары. И обязательно заглянете на местный рынок.

Организационные детали