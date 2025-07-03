Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду предлагает путешествие через 10 уникальных локаций.
Посетители смогут насладиться архитектурными шедеврами центральной площади, узнать о многонациональной истории города и услышать легенды Петроварадинской крепости. Экскурсия включает прогулку по Дунайскому парку, где можно ощутить спокойствие и красоту природы. Участники также узнают о знаменитых жителях города и их вкладе в культуру и искусство
Посетители смогут насладиться архитектурными шедеврами центральной площади, узнать о многонациональной истории города и услышать легенды Петроварадинской крепости. Экскурсия включает прогулку по Дунайскому парку, где можно ощутить спокойствие и красоту природы. Участники также узнают о знаменитых жителях города и их вкладе в культуру и искусство
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🎭 Культурное разнообразие
- 🏰 Легенды крепости
- 🌳 Природные красоты
- 📚 Истории знаменитостей
Что можно увидеть
- Площадь Свободы
- Ратуша
- Католическая церковь Девы Марии
- Дворец Танурджича
- Петроварадинская крепость
- Синагога
Описание экскурсии
- Центральная площадь и её архитектурное кольцо. Площадь Свободы, ратуша, католическая церковь Девы Марии, дворец Танурджича и фасад бывшего кредитного бюро — узнаете, как менялся центр города
- Нови-Сад многонациональный. Синагога, где теперь проходят концерты (в сезон можем попасть на одно из выступлений). Вспомним о судьбе еврейской общины в годы войны и месте, откуда начиналась неизвестность
- Петроварадинская крепость и городские легенды. Что добавляли в стены крепости, чтобы сделать её неприступной, и какое известное шоу искало тут призраков
- Истории людей. Где жила первая сербская женщина-режиссёр, как поэту Змаю дали его прозвище, с чего здесь началась издательская деятельность и какое место связано с феминистским движением
А ещё обсудим, что есть на всех окнах в Сербии, почему здесь когда-то платили налог на воздух и зачем сюда чуть не переехал Лев Толстой.
Организационные детали
- Все локации мы осматриваем снаружи
- Можем завершить прогулку пикником на берегу Дуная — перекус вы покупаете сами
- По желанию я помогу вам с выбором кафе — от уличной еды до ресторанов с местной кухней
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Нови-Саде
Доброго денёчка! Меня зовут Ангелина, училась на факультете туризма. Я обожаю делиться историями, которые не укладываются в скучные параграфы учебников. Вместо потока дат и имён — образы, эмоции и детали, которые цепляют. Рассказываю так, как если бы делилась с другом — с душой. Покажу те уголки, которые и сама бы не пропустила, оказавшись в этом городе впервые.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
3 июл 2025
Первый раз в Сербии. Гид очень милая девушка. Но заказывая экскурсию хочется получить более «глубокую» и интересную экскурсию. Но к сожалению гид не профессионал. У гида поверхностные знания, всю экскурсию читает с телефона, что удивило. Первый раз столкнулись с тем, что гид не может ответить на вопросы.
Ангелина
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо за обратную связь. Мне искренне жаль, что экскурсия показалась вам недостаточно глубокой. Каждый день стараюсь развиваться и узнавать
Спасибо за обратную связь. Мне искренне жаль, что экскурсия показалась вам недостаточно глубокой. Каждый день стараюсь развиваться и узнавать
Входит в следующие категории Нови-Сада
Похожие экскурсии из Нови-Сада
Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Сегодня в 09:00
3 янв в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Нескучный Нови-Сад
Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии
Начало: На улице Матице Српске
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€80 за всё до 8 чел.