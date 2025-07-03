Мои заказы

10 причин влюбиться в Нови-Сад

Откройте для себя Нови-Сад через его архитектуру, истории и легенды. Погрузитесь в уникальную атмосферу города, где время течет иначе
Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду предлагает путешествие через 10 уникальных локаций.

Посетители смогут насладиться архитектурными шедеврами центральной площади, узнать о многонациональной истории города и услышать легенды Петроварадинской крепости. Экскурсия включает прогулку по Дунайскому парку, где можно ощутить спокойствие и красоту природы. Участники также узнают о знаменитых жителях города и их вкладе в культуру и искусство

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🎭 Культурное разнообразие
  • 🏰 Легенды крепости
  • 🌳 Природные красоты
  • 📚 Истории знаменитостей
Что можно увидеть

  • Площадь Свободы
  • Ратуша
  • Католическая церковь Девы Марии
  • Дворец Танурджича
  • Петроварадинская крепость
  • Синагога

Описание экскурсии

  • Центральная площадь и её архитектурное кольцо. Площадь Свободы, ратуша, католическая церковь Девы Марии, дворец Танурджича и фасад бывшего кредитного бюро — узнаете, как менялся центр города
  • Нови-Сад многонациональный. Синагога, где теперь проходят концерты (в сезон можем попасть на одно из выступлений). Вспомним о судьбе еврейской общины в годы войны и месте, откуда начиналась неизвестность
  • Петроварадинская крепость и городские легенды. Что добавляли в стены крепости, чтобы сделать её неприступной, и какое известное шоу искало тут призраков
  • Истории людей. Где жила первая сербская женщина-режиссёр, как поэту Змаю дали его прозвище, с чего здесь началась издательская деятельность и какое место связано с феминистским движением

А ещё обсудим, что есть на всех окнах в Сербии, почему здесь когда-то платили налог на воздух и зачем сюда чуть не переехал Лев Толстой.

Организационные детали

  • Все локации мы осматриваем снаружи
  • Можем завершить прогулку пикником на берегу Дуная — перекус вы покупаете сами
  • По желанию я помогу вам с выбором кафе — от уличной еды до ресторанов с местной кухней

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — ваш гид в Нови-Саде
Доброго денёчка! Меня зовут Ангелина, училась на факультете туризма. Я обожаю делиться историями, которые не укладываются в скучные параграфы учебников. Вместо потока дат и имён — образы, эмоции и детали, которые цепляют. Рассказываю так, как если бы делилась с другом — с душой. Покажу те уголки, которые и сама бы не пропустила, оказавшись в этом городе впервые.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
М
Марина
3 июл 2025
Первый раз в Сербии. Гид очень милая девушка. Но заказывая экскурсию хочется получить более «глубокую» и интересную экскурсию. Но к сожалению гид не профессионал. У гида поверхностные знания, всю экскурсию читает с телефона, что удивило. Первый раз столкнулись с тем, что гид не может ответить на вопросы.
Ангелина
Ангелина
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо за обратную связь. Мне искренне жаль, что экскурсия показалась вам недостаточно глубокой. Каждый день стараюсь развиваться и узнавать
читать дальше

новое, чтобы делиться этим с вами! Это одна из первых программ на площадке и как все люди могла волноваться, что возможно повлияло.

Материал собран собственноручно в гайд, к которому я периодически обращалась, чтобы не упустить ничего важного и быть уверенной в точности фактов.
На вопросы не по теме экскурсии и указанных достопримечательностей, к сожалению, не смогла ответить, но обязательно изучу эту информацию для будущих туристов!

Удачных путешествий!

Входит в следующие категории Нови-Сада

