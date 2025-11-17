Мои заказы

Национальный музей Коломбо – экскурсии в Коломбо

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальный музей Коломбо» в Коломбо на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Коломбо - первая встреча
На машине
4 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 10:00
11 дек в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Путешествие по югу Шри-Ланки
На машине
9 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Коломбо с посещением Форта Галле
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речное сафари ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Бентоте
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $438 за всё до 6 чел.
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
Город, который в корне поменяет ваше представление о стране
11 дек в 16:00
12 дек в 08:30
$190 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 ноября 2025
    Коломбо - первая встреча
    Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
    Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
  • Л
    Людмила
    31 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    Все прошло отлично. Посмотрели основные достопримечательности Коломбо, гид Родни (могу ошибиться в написании) рассказал об исторических и экономических событиях страны, как раз то, что нужно в первый день знакомства со страной. Отдельное спасибо водителю Индражит за обходительность и учтивость.
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    Прошу прощения за запоздалый отклик.
    Экскурсия была великолепна и познавательна.
  • Н
    НИКИТА
    14 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    В целом составили впечатление о городе. Не так много точек.
    Гид был очень обходительным, но
    для нас были сложности с пониманием из-за акцента.
  • О
    Ольга
    5 мая 2025
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
    Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
  • Н
    Наталия
    15 марта 2025
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия понравилась: Иветта постаралась сложные для понимания темы сделать доступнее, очень информативно получилось. Порекомендую непременно!!!
  • А
    Александра
    4 февраля 2025
    Коломбо - первая встреча
    Нам очень понравился данный тур по Коломбо. Это был идеальный вариант для того, чтобы систематизировать наши разрозненные знания об истории
    и культуре Шри-Ланки. Думаю, что для первичного знакомства со страной это тоже отличный вариант: представление об истории, этническом составе, основных религиях острова очень обогащают путешествие и позволяют подмечать ранее незаметные детали.

    Формат тоже подобран отлично: комфортный автомобиль с предоставленной водой, небольшое количество прогулок под солнцем - лучший вариант для солнечного города, который позволяет посмотреть максимум в предоставленный промежуток времени. Гид Иветта учла все наши пожелания по дополнительным точкам, которые мы хотели посмотреть.

    В основную программу тура входят места, идея идти в которые вряд ли придет самостоятельному путешественнику, про них нужно знать.

    Итог такой: максимум интереса и пользы, очень советую всем путешественникам посещающим Коломбо! Считаю, что без общего представления о городе и стране, полученного в этом туре, наши впечатления Шри-Ланки были бы неполными. Спасибо команде тура!

  • Т
    Татьяна
    10 января 2025
    Коломбо - первая встреча
    Бронировали на 4 часа, на семью с двумя детьми 10 и 14 лет, остались очень довольны. Хоть в Коломбо и
    особо нет экскурсионных объектов, но для знакомства с городом очень удачная экскурсия. Экскурсовод очень приятная, образованная, знаем мелочи и обладает глобальным знаниями. Отличный русский разговорный. Помогли с организацией трансфера, завезли в Торговый Центр, дали рекомендации по питанию, проживанию, пользованию мобильной связью. Мы довольны.

  • И
    Игорь
    5 января 2025
    Коломбо - первая встреча
    Вначале несколько слов об организационных моментах. Помимо экскурсии попросили Алевтину организовать трансфер из аэропорта. Она помогла, быстро ответила, все четко
    организовала, нас встретили с табличкой в аэропорту и отвезли в отель за адекватную цену за что отдельная благодарность.
    Экскурсия была великолепна. Нам очень повезло с гидом. Мистер Раджана (такое женское имя на русский слух) историк, специалист по русской литературе на Шри-Ланке великолепный знаток истории и легенд Цейлона. Отлично владеет русским. помимо мест, указанных в плане экскурсии, поднялись на смотровую площадку в районе старого маяка и увидели гигантский масштаб строительства: как Коломбо превращается в цейлонский Дубай. Побывали на площади независимости. Останавливались у всех заинтересовавших нас мест. Узнали о цейлонском цикле рассказов Бунина, который две недели пробыл на Целоне и написал цикл рассказов (а во всех путеводителях пишут только о 3-х днях Чехова). Говорили обо всем: религии, истории, обычаях, животном и растительном мире. Экскурсия длилась даже на час больше. Потрясающе провели время.
    Для тех, кто будет заказывать экскурсии - в агентстве Алевтины несколько гидов, думаю, все хорошие. Иногда основываясь на отзывах, мы просим определенного гида. Как я понял в рабочие дни мистер Раджана занят, нам просто повезло, что экскурсия выпала на субботу. Алевтину и ее команду однозначно рекомендую.

  • М
    Марина
    17 декабря 2024
    Коломбо - первая встреча
    Все отлично
  • А
    Александр
    30 ноября 2024
    Коломбо - первая встреча
    Все хорошо
  • О
    Олег
    8 августа 2024
    Коломбо - первая встреча
    Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
    Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
  • А
    Алесей
    27 июня 2024
    Коломбо - первая встреча
    Очень классно)
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
    мере с нашим малышом
    Большое спасибо за внимательность и помощь.
    На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас

  • Е
    Евгения
    16 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам.
    но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
    можно было выпить вкусный кофе, и успели купить сувениры и решить еще кучу мелких вопросов), но от этого небольшой минус-не успели посмотреть все что значилось в программе. конечно бОльшую часть мы увидели, но если бы у нас был тайминг, мы бы понимали заранее что кофе то мы выпьем, но не посетим кладбище. Это не в упрек организаторам, но пожелание-озвучивать нашу программу и определять заранее что возможно успеть, а что нет.

  • Р
    Роман
    16 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Все отлично
  • А
    Аркадий
    9 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Очень хорошая экскурсия. Конечно, не без шероховатостей, но гид искренне поддерживал нас и малыша, помог с ремонтом коляски и покупкой
    игрушек для малыша. Посмотрели основные объекты Коломбо - второго Сингапура:))
    Правда, в индуистский храм попасть не удалось, осмотрели снаружи - днем он не работает. Остальные места интересные, красивые, необычные для нас. Спасибо огромное за экскурсию

  • М
    Михаил
    8 февраля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Спасибо большое экскурсоводу Иветте за интересную экскурсию по Коломбо. Время пролетело незаметно, непринужденно, было много интересного. Мы посмотрели все основные
    достопримечательности и сделали много фотографий на память. Иветта очень доброжелательный и приветливый человек, ответила на все возникшие вопросы, выполнила дополнительные пожелания. Однозначно рекомендую эту экскурсию.

  • М
    Майя
    1 февраля 2024
    Коломбо - первая встреча
    По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле нас встретила гид Иветта
    с водителем. Во время экскурсии посмотрели знаковые места города, а также гид учла наши пожелания. Например, очень хотелось зайти в цветочный магазин. Вечером дала рекомендации, где можно поужинать.
    Рекомендую 🙌🏻

    По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле нас встретила гид Иветта с водителем. Во время экскурсии посмотрели знаковые места города, а также гид учла наши пожелания. Например, очень хотелось зайти в цветочный магазин. Вечером дала рекомендации, где можно поужинать.
Рекомендую 🙌🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Национальный музей Коломбо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Коломбо - первая встреча
  2. Дамбулла и Сигирия за 1 день
  3. Путешествие по югу Шри-Ланки
  4. Коломбо 360°: старое, новое, вечное
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в декабре 2025
Сейчас в Коломбо в категории "Национальный музей Коломбо" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 540. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Национальный музей Коломбо», 50 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль