Утро начнём с подъёма на Львиную скалу в Сигирии — руины древнего царского дворца, возвышающегося на 170 метров над равниной. Это уникальное археологическое место, где когда-то был целый город с бассейнами и террасами.

После обеда заедем в Дамбуллу — крупнейший пещерный храм острова с наскальными изображениями и десятками статуй Будды. Вечером переедем в Канди — культурную столицу Шри-Ланки и последний оплот сингальских королей. После заселения — ужин в отеле.