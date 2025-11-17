Описание тура
Организационные детали
За две недели до начала тура создаётся общий чат с участниками.
Всем будут направлены инструкции, включая список необходимых вещей и рекомендации по оформлению документов.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Минивэн с кондиционером, в отдельных случаях — тук-туки.
Возраст участников. 12+.
Виза. Нужна. Турлидер поможет с оформлением.
Уровень сложности. Средний. Специальная физическая подготовка не требуется, но программа насыщенная. Планируются восхождения и прогулки: Сигирия (170 метров, 1200 ступеней), водопад Диялума, Малый пик Адама (1141 метр), 9 км трек по Хортону. Первая часть тура — активная, вторая — более расслабленная, но тоже с активностями.
Программа тура по дням
Встреча, переезд к побережью, размещение в отеле, отдых, ужин-знакомство
Добро пожаловать на Шри-Ланку — остров с многовековой историей и тропическим очарованием. По прилёте в международный аэропорт Коломбо мы организуем трансфер до побережья Негомбо — путь займёт около 30 минут. Пока собираются остальные участники, можно расслабиться у океана или побаловать себя массажем. Вечером нас ждёт ужин-знакомство и обсуждение предстоящего насыщенного маршрута.
Переезд в Сигирию, джип-сафари в национальном парке
Ранним утром мы отправимся в сторону Сигирии, поездка займёт около 3,5 часов. После обеда начнётся главное приключение дня — сафари в национальном парке. Мы прокатимся на внедорожниках по дикой природе — будем искать диких слонов у водоёмов и наблюдать за их жизнью в естественной среде обитания. После сафари заселимся в отель и отправимся на ужин.
Сигирия, храм Дамбулла, переезд в Канди
Утро начнём с подъёма на Львиную скалу в Сигирии — руины древнего царского дворца, возвышающегося на 170 метров над равниной. Это уникальное археологическое место, где когда-то был целый город с бассейнами и террасами.
После обеда заедем в Дамбуллу — крупнейший пещерный храм острова с наскальными изображениями и десятками статуй Будды. Вечером переедем в Канди — культурную столицу Шри-Ланки и последний оплот сингальских королей. После заселения — ужин в отеле.
Ботанический сад, водопад Рамбода, чайная фабрика
Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду в Перадении: увидим аллеи пальм, знаменитый фикус, «пьяные ели» и деревья, посаженные известными личностями — в том числе Николаем II и Гагариным.
Затем отправимся в прохладный горный регион — Нувара-Элию. По пути остановимся у водопада Рамбода. После обеда нас ждёт экскурсия на старинную чайную фабрику, основанную британцами более века назад. Вы узнаете, как выращивают и производят цейлонский чай, соберёте листья вручную и поучаствуете в дегустации. Вечером — заселение в отель.
Прогулка по Нувара-Элии, поездка на поезде, Девятиарочнй мост и Малый пик Адама
Утром пройдёмся по Нувара-Элии, пропитанной британским духом. Увидим колониальные здания, поля для гольфа и скачек, старинную почту — с неё даже сможем отправить открытки домой. Затем нас ждёт короткая, но незабываемая поездка на поезде среди чайных плантаций и туманных лесов.
По прибытии в Эллу — уютный горный городок — дойдём до легендарного Девятиарочного моста и, если хватит сил, совершим восхождение на Малый пик Адама на закате. Желающие смогут спуститься на зиплайне над зелёными склонами.
Водопад Диялума, переезд в бухту Хирикетия
Сегодня мы отправимся к одному из самых эффектных водопадов Шри-Ланки — Диялума. Потоки воды здесь срываются с высоты более 200 метров, создавая впечатляющий каскад. Если позволит погода, поднимемся к верхней точке водопада и искупаемся в природных бассейнах.
Затем поедем к океану, по пути заглянув в малоизвестное, но энергетически мощное место — наскальный храм Будурувагала. В скалах тут высечены гигантские образы Будды и Бодхисаттв. К вечеру прибудем в бухту Хирикетия и заселимся в отель.
Пляжный отдых
После насыщенных дней путешествия пора расслабиться. Хирикетия — небольшая бухта с курортной атмосферой, мягким песком, комфортным прибоем и стильными кафе. Неподалёку расположен пляж Диквела — идеальное место для спокойного купания.
В свободное время можно будет взять урок сёрфинга, сходить на йогу, посетить храм или отправиться в Мириссу на морскую экскурсию к дельфинам и китам. Также возможна организация яхтенной прогулки на закате.
Свободный день у океана
Продолжаем наслаждаться релаксом на побережье.
Свободный день
И снова отдыхаем и проводим время по своему усмотрению.
Отъезд
Наше путешествие подошло к концу. Утром — трансфер в аэропорт (время в пути — около 3 часов). Мы надеемся, что за эти дни вы прочувствовали магию Шри-Ланки и увезёте с собой не только фото, но и живые впечатления, к которым захочется возвращаться снова.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Все перемещения по маршруту
- Все входные билеты по программе
- Все экскурсии и местные гиды
- Джип-сафари в нацпарке
- Сопровождение опытным лидером группы
- Поддержка 24/7 на всех этапах подготовки
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Коломбо и обратно (от $600)
- Обеды и ужины ~ $300
- Страховка