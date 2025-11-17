Мои заказы

Путешествие по Шри-Ланке с джип-сафари и пляжным отдыхом

Увидеть слонов и прокатиться на поезде-легенде, собрать чай прямо с плантации и подняться к храмам
Погрузитесь в яркое и насыщенное путешествие по Шри-Ланке, где каждый день наполнен открытиями! Вы подниметесь на легендарную Львиную скалу в Сигирии, пройдёте по ступеням древнего пещерного храма Дамбуллы, увидите слонов
читать дальше

в дикой природе во время джип-сафари, продегустируете чай на высокогорных плантациях Нувара-Элии и проедете по живописной железной дороге среди чайных холмов.

Вас ждёт прогулка по знаменитому Девятиарочному мосту и восхождение на Малый пик Адама с видом на горы в лучах заката, купание в природных бассейнах у водопада Диялума, а завершением станет релакс на берегу лазурной бухты Хирикетия.

Это идеальное сочетание активного маршрута, культурных открытий и расслабленного тропического отдыха.

Ближайшие даты:
28
ноя8
дек6
фев20
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

За две недели до начала тура создаётся общий чат с участниками.
Всем будут направлены инструкции, включая список необходимых вещей и рекомендации по оформлению документов.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Минивэн с кондиционером, в отдельных случаях — тук-туки.

Возраст участников. 12+.

Виза. Нужна. Турлидер поможет с оформлением.

Уровень сложности. Средний. Специальная физическая подготовка не требуется, но программа насыщенная. Планируются восхождения и прогулки: Сигирия (170 метров, 1200 ступеней), водопад Диялума, Малый пик Адама (1141 метр), 9 км трек по Хортону. Первая часть тура — активная, вторая — более расслабленная, но тоже с активностями.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд к побережью, размещение в отеле, отдых, ужин-знакомство

Добро пожаловать на Шри-Ланку — остров с многовековой историей и тропическим очарованием. По прилёте в международный аэропорт Коломбо мы организуем трансфер до побережья Негомбо — путь займёт около 30 минут. Пока собираются остальные участники, можно расслабиться у океана или побаловать себя массажем. Вечером нас ждёт ужин-знакомство и обсуждение предстоящего насыщенного маршрута.

Встреча, переезд к побережью, размещение в отеле, отдых, ужин-знакомство
2 день

Переезд в Сигирию, джип-сафари в национальном парке

Ранним утром мы отправимся в сторону Сигирии, поездка займёт около 3,5 часов. После обеда начнётся главное приключение дня — сафари в национальном парке. Мы прокатимся на внедорожниках по дикой природе — будем искать диких слонов у водоёмов и наблюдать за их жизнью в естественной среде обитания. После сафари заселимся в отель и отправимся на ужин.

Переезд в Сигирию, джип-сафари в национальном парке
3 день

Сигирия, храм Дамбулла, переезд в Канди

Утро начнём с подъёма на Львиную скалу в Сигирии — руины древнего царского дворца, возвышающегося на 170 метров над равниной. Это уникальное археологическое место, где когда-то был целый город с бассейнами и террасами.

После обеда заедем в Дамбуллу — крупнейший пещерный храм острова с наскальными изображениями и десятками статуй Будды. Вечером переедем в Канди — культурную столицу Шри-Ланки и последний оплот сингальских королей. После заселения — ужин в отеле.

Сигирия, храм Дамбулла, переезд в Канди
4 день

Ботанический сад, водопад Рамбода, чайная фабрика

Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду в Перадении: увидим аллеи пальм, знаменитый фикус, «пьяные ели» и деревья, посаженные известными личностями — в том числе Николаем II и Гагариным.

Затем отправимся в прохладный горный регион — Нувара-Элию. По пути остановимся у водопада Рамбода. После обеда нас ждёт экскурсия на старинную чайную фабрику, основанную британцами более века назад. Вы узнаете, как выращивают и производят цейлонский чай, соберёте листья вручную и поучаствуете в дегустации. Вечером — заселение в отель.

Ботанический сад, водопад Рамбода, чайная фабрика
5 день

Прогулка по Нувара-Элии, поездка на поезде, Девятиарочнй мост и Малый пик Адама

Утром пройдёмся по Нувара-Элии, пропитанной британским духом. Увидим колониальные здания, поля для гольфа и скачек, старинную почту — с неё даже сможем отправить открытки домой. Затем нас ждёт короткая, но незабываемая поездка на поезде среди чайных плантаций и туманных лесов.

По прибытии в Эллу — уютный горный городок — дойдём до легендарного Девятиарочного моста и, если хватит сил, совершим восхождение на Малый пик Адама на закате. Желающие смогут спуститься на зиплайне над зелёными склонами.

Прогулка по Нувара-Элии, поездка на поезде, Девятиарочнй мост и Малый пик Адама
6 день

Водопад Диялума, переезд в бухту Хирикетия

Сегодня мы отправимся к одному из самых эффектных водопадов Шри-Ланки — Диялума. Потоки воды здесь срываются с высоты более 200 метров, создавая впечатляющий каскад. Если позволит погода, поднимемся к верхней точке водопада и искупаемся в природных бассейнах.

Затем поедем к океану, по пути заглянув в малоизвестное, но энергетически мощное место — наскальный храм Будурувагала. В скалах тут высечены гигантские образы Будды и Бодхисаттв. К вечеру прибудем в бухту Хирикетия и заселимся в отель.

Водопад Диялума, переезд в бухту Хирикетия
7 день

Пляжный отдых

После насыщенных дней путешествия пора расслабиться. Хирикетия — небольшая бухта с курортной атмосферой, мягким песком, комфортным прибоем и стильными кафе. Неподалёку расположен пляж Диквела — идеальное место для спокойного купания.

В свободное время можно будет взять урок сёрфинга, сходить на йогу, посетить храм или отправиться в Мириссу на морскую экскурсию к дельфинам и китам. Также возможна организация яхтенной прогулки на закате.

Пляжный отдых
8 день

Свободный день у океана

Продолжаем наслаждаться релаксом на побережье.

Свободный день у океана
9 день

Свободный день

И снова отдыхаем и проводим время по своему усмотрению.

Свободный день
10 день

Отъезд

Наше путешествие подошло к концу. Утром — трансфер в аэропорт (время в пути — около 3 часов). Мы надеемся, что за эти дни вы прочувствовали магию Шри-Ланки и увезёте с собой не только фото, но и живые впечатления, к которым захочется возвращаться снова.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Все перемещения по маршруту
  • Все входные билеты по программе
  • Все экскурсии и местные гиды
  • Джип-сафари в нацпарке
  • Сопровождение опытным лидером группы
  • Поддержка 24/7 на всех этапах подготовки
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт в Коломбо и обратно (от $600)
  • Обеды и ужины ~ $300
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо, по времени прибытия участников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Коломбо
Провели экскурсии для 10 туристов
Всем привет! Я живу в Азии больше 9 лет, поэтому знаю культуру и жизнь местных изнутри и всей душой люблю этот регион. Уже 7 лет я провожу туры по азиатским
читать дальше

странам. В путешествиях со мной вам вообще ни о чём не нужно будет беспокоиться, ведь всё продумано до мелочей: от небольших аутентичных отелей, проверенных ресторанов, самых лучших локаций с секретными местами до встреч с местными жителями и запоминающихся на всю жизнь активностей. Вы не услышите от меня скучной википедийной информации — я расскажу много интересных историй из собственного опыта: например, про кладоискателей на Шри-Ланке, как я принимала участие в церемониях на Бали, готовила съёмки программы «Жизнь других» в Непале. А ещё будет очень душевно, обещаю!

Задать вопрос

