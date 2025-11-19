Мои заказы

Большое путешествие на Шри-Ланку: Канди и Нувара-Элия, джип-сафари, чайные плантации и пляжный отдых

Побывать на фабрике чая, увидеть слонов и черепах, осмотреть храм Зуба Будды и искупаться в океане
Поехали с нами в удивительную Шри-Ланку! Вы познакомитесь с её природой, культурой и древними святынями.

Побываете в Канди, посетите чайные плантации, узнаете секреты главного напитка страны и обязательно его попробуете.

Пройдётесь по
«маленькой Англии» — Нувара-Элии, увидите голландский форт Галле, древние ступы Тиссамахарамы и храм бога Сканды в Катарагаме.

Поездка в национальный парк «Удавалаве» откроет мир дикой природы: буйволов, оленей, птиц и, конечно, слонов.

А ещё вы заглянете в аюрведический сад и на черепаховую ферму, познакомитесь с добычей голубого лунного камня и прокатитесь по реке среди мангровых зарослей.

4 дня мы оставили свободными, чтобы вы смогли понежиться на пляже, получить идеальный загар и полностью перезагрузиться, слушая шум волн.

5
1 отзыв
Большое путешествие на Шри-Ланку: Канди и Нувара-Элия, джип-сафари, чайные плантации и пляжный отдых

Описание тура

Организационные детали

Список того, что нужно взять с собой, я высылаю путешественникам заблаговременно (спойлер: ничего особенного не нужно). Никаких специальных прививок для Шри-Ланки не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

По прилёте в аэропорт Коломбо мы встретимся и отправимся в город Ваддува, дорога займёт около 1 часа. По прибытии вы разместитесь на вилле и сможете восстановить силы после перелёта. Вечером за ужином мы обсудим программу предстоящего путешествия.

2 день

Путешествие в Канди: чайная фабрика, аюрведический сад, драгоценные камни, слоны и танцевальное шоу

Утром отправимся в Канди — древнюю столицу острова, которую называют его культурным центром. Здесь мы посетим чайную фабрику, где попробуем цейлонский чай, узнаем особенности его приготовления и научимся различать основные сорта. Далее отправимся в аюрведический сад, чтобы увидеть, как растут местные специи и лекарственные растения, и выясним их кулинарные и лечебные свойства.

Посетим Музей драгоценных камней, где представлены редкие образцы, включая легендарные голубые сапфиры, добытые на Цейлоне. Затем мы заедем на слоновью ферму, где можно будет покормить животных и сделать фотографии. Вечером нас ждёт красочное шоу кандийских танцев, после чего мы посетим храм Зуба Будды — главную святыню страны.

Насыщенный день завершится ужином в отеле, из окон которого открывается панорама Канди.

3 день

Дорога через чайные плантации, водопад Рамбода, прогулка по Нувара-Элии

После завтрака поедем по одной из самых живописных дорог Шри-Ланки, среди чайных плантаций и множества водопадов. Сделаем остановку у подножия водопада Рамбода.

Далее нас ждёт Нувара-Элия. Его название переводится как «Город Света», и с этим связано предание, которое мы узнаем во время экскурсии. Атмосфера города напоминает Англию: особняки в колониальном стиле, ухоженные сады и зелёные газоны.

Затем мы продолжим путешествие по центральным регионам и увидим ещё два впечатляющих водопада — Девон и Сент-Клер, известный как «Маленькая Ниагара Шри-Ланки».

К вечеру мы вернёмся в отель в Ваддуве.

4 день

Свободный день

Сегодня нас ждёт полный релакс на берегу Индийского океана. Можно провести время на пляже, наслаждаясь купанием и спокойным отдыхом. Вечером, при желании, мы отправимся в храм, чтобы познакомиться с жизнью буддийских монахов и завязать на удачу священную нить «пирит нуул».

5 день

Прогулка на лодке среди мангрового леса, черепаховая ферма, лунный камень и форт Галле

Отправимся на юго-западное побережье Шри-Ланки. Нас ждёт прогулка на лодке по реке среди густых ветвей мангрового леса. Далее посетим черепаховую ферму, узнаем, какие виды черепах обитают в Индийском океане, и сможем подержать в руках как новорождённых малышей, так и взрослых морских черепах. После этого познакомимся с процессом добычи редкого голубого лунного камня.

Вечером пройдёмся по романтичным улочкам старинного голландского форта Галле, сохранившего атмосферу колониальной эпохи.

6 день

Свободный день

День отдыха на берегу Индийского океана. Мы сможем провести время на пляже, прогуляться по его бескрайним песчаным просторам и насладиться спокойной атмосферой. По желанию можно попробовать себя в серфинге под руководством профессионального инструктора или устроить яркую фотосессию в традиционном сари.

7 день

Национальный парк «Удавалаве» и джип-сафари

Поедем в национальный парк «Удавалаве», который известен своим богатым животным миром. Во время джип-сафари мы увидим буйволов, плещущихся в озёрах, многочисленных ярких птиц, игривых обезьян, грациозных оленей и осторожных шакалов. Особая гордость заповедника — слоны.

8 день

Свободный день

Этот день мы проведём на побережье Ваддувы. Вас ждут пляж, океан и полный релакс в тёплой атмосфере южного побережья Шри-Ланки.

9 день

Храм бога Сканды в Катарагаме и ступы Тиссамахарамы

Поедем к древнейшим сакральным местам южной части острова, где сохранился дух прошлого. Главной точкой станет храм бога Сканды в Катарагаме, особо почитаемый жителями Шри-Ланки. Считается, что бог Сканда оказывает покровительство в деловой сфере, и здесь можно провести особый ритуал на удачу.

Посетим ступы Тиссамахарамы, возведённые во 2 веке до н. э., а затем отправимся в Киринду. На скалистом мысе здесь расположен небольшой буддийский храм. С площадки открываются впечатляющие виды на песчаные дюны и бескрайнее побережье океана.

10 день

Свободный день

Финальный день путешествия мы проведём у океана, наслаждаясь спокойным отдыхом и делясь впечатлениями о поездке. Перед дорогой можно запастись свежими фруктами, а на прощание бросить монетку в океан, чтобы вновь вернуться к его живописным берегам.

11 день

Отъезд

Наш тур подошёл к концу. Мы отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Джип-сафари в национальном парке «Удавалаве»
  • Сопровождение на русском языке (тур-лидер и местный представитель)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Коломбо и обратно - от $700
  • Остальное питание и алкогольные напитки
  • Виза в Шри-Ланку. Для граждан РФ туристическая виза бесплатная (оформляется онлайн или по прилёте)
  • Входные билеты и транспорт при посещении достопримечательностей вне программы (по желанию)
  • Дополнительные мероприятия и активности (уроки сёрфинга, рыбалка в океане, аюрведический массаж, фотосессия в сари, встреча с потомственным шаманом)
  • Рейсовая медицинская страховка (обязательна)
  • 1-местное размещение - €220 с человека
  • Стоимость тура для детей до 11 лет - €400, 12-15 лет - €500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, встречаем индивидуально - выбирайте рейсы, комфортные вам (от раннего утра и до вечера)
Завершение: Аэропорт Коломбо, время зависимости от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Коломбо
Привет! Я Анжелика, занимаюсь организацией авторских туров в Шри-Ланку с 2015 года. Когда я впервые приехала на остров, уже на второй день родилось ощущение «это моя страна» и желание узнать как
можно больше о её богатой истории, сакральных ритуалах, выучить язык и увидеть самые интересные и необычные места. Тщательно изучив большинство достопримечательностей, я составила несколько авторских программ, которые пришлись по душе гостям острова. Я горжусь тем, что уже многие люди приехали к нам на замечательный остров Цейлон, и некоторые хотят возвращаться снова и снова. К нам — это ко мне и моему другу Даммика, который открыл для меня Шри-Ланку, показал её настоящую, разную, бесконечно привлекательную и такую загадочно манящую. Даммика начинал свою карьеру как актёр, певец, каскадёр и постановщик трюков. Он может показать вам места, которые обычно спрятаны от большинства, потому что местные жители открывают для его гостей те двери, которые закрыты для других. Мы покажем вам разнообразие и удивительные стороны Шри-Ланки, познакомим не только со знаковыми локациями, но и с нераскрученными аутентичными объектами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ф
Фёдор
19 ноя 2025
Тур отлично подошёл для спокойного и интересного отдыха. За время поездки успели увидеть много любопытных мест и познакомиться с культурой страны, при этом ни о чём не нужно было переживать. Мини-отель прямо на берегу океана оказался уютным и комфортным, сразу чувствуется забота о гостях. Транспорт тоже организован очень удобно — все переезды проходили легко и без стресса.

