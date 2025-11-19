Утром отправимся в Канди — древнюю столицу острова, которую называют его культурным центром. Здесь мы посетим чайную фабрику, где попробуем цейлонский чай, узнаем особенности его приготовления и научимся различать основные сорта. Далее отправимся в аюрведический сад, чтобы увидеть, как растут местные специи и лекарственные растения, и выясним их кулинарные и лечебные свойства.

Посетим Музей драгоценных камней, где представлены редкие образцы, включая легендарные голубые сапфиры, добытые на Цейлоне. Затем мы заедем на слоновью ферму, где можно будет покормить животных и сделать фотографии. Вечером нас ждёт красочное шоу кандийских танцев, после чего мы посетим храм Зуба Будды — главную святыню страны.

Насыщенный день завершится ужином в отеле, из окон которого открывается панорама Канди.