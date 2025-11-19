Побываете в Канди, посетите чайные плантации, узнаете секреты главного напитка страны и обязательно его попробуете.
Описание тура
Организационные детали
Список того, что нужно взять с собой, я высылаю путешественникам заблаговременно (спойлер: ничего особенного не нужно). Никаких специальных прививок для Шри-Ланки не требуется.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
По прилёте в аэропорт Коломбо мы встретимся и отправимся в город Ваддува, дорога займёт около 1 часа. По прибытии вы разместитесь на вилле и сможете восстановить силы после перелёта. Вечером за ужином мы обсудим программу предстоящего путешествия.
Путешествие в Канди: чайная фабрика, аюрведический сад, драгоценные камни, слоны и танцевальное шоу
Утром отправимся в Канди — древнюю столицу острова, которую называют его культурным центром. Здесь мы посетим чайную фабрику, где попробуем цейлонский чай, узнаем особенности его приготовления и научимся различать основные сорта. Далее отправимся в аюрведический сад, чтобы увидеть, как растут местные специи и лекарственные растения, и выясним их кулинарные и лечебные свойства.
Посетим Музей драгоценных камней, где представлены редкие образцы, включая легендарные голубые сапфиры, добытые на Цейлоне. Затем мы заедем на слоновью ферму, где можно будет покормить животных и сделать фотографии. Вечером нас ждёт красочное шоу кандийских танцев, после чего мы посетим храм Зуба Будды — главную святыню страны.
Насыщенный день завершится ужином в отеле, из окон которого открывается панорама Канди.
Дорога через чайные плантации, водопад Рамбода, прогулка по Нувара-Элии
После завтрака поедем по одной из самых живописных дорог Шри-Ланки, среди чайных плантаций и множества водопадов. Сделаем остановку у подножия водопада Рамбода.
Далее нас ждёт Нувара-Элия. Его название переводится как «Город Света», и с этим связано предание, которое мы узнаем во время экскурсии. Атмосфера города напоминает Англию: особняки в колониальном стиле, ухоженные сады и зелёные газоны.
Затем мы продолжим путешествие по центральным регионам и увидим ещё два впечатляющих водопада — Девон и Сент-Клер, известный как «Маленькая Ниагара Шри-Ланки».
К вечеру мы вернёмся в отель в Ваддуве.
Свободный день
Сегодня нас ждёт полный релакс на берегу Индийского океана. Можно провести время на пляже, наслаждаясь купанием и спокойным отдыхом. Вечером, при желании, мы отправимся в храм, чтобы познакомиться с жизнью буддийских монахов и завязать на удачу священную нить «пирит нуул».
Прогулка на лодке среди мангрового леса, черепаховая ферма, лунный камень и форт Галле
Отправимся на юго-западное побережье Шри-Ланки. Нас ждёт прогулка на лодке по реке среди густых ветвей мангрового леса. Далее посетим черепаховую ферму, узнаем, какие виды черепах обитают в Индийском океане, и сможем подержать в руках как новорождённых малышей, так и взрослых морских черепах. После этого познакомимся с процессом добычи редкого голубого лунного камня.
Вечером пройдёмся по романтичным улочкам старинного голландского форта Галле, сохранившего атмосферу колониальной эпохи.
Свободный день
День отдыха на берегу Индийского океана. Мы сможем провести время на пляже, прогуляться по его бескрайним песчаным просторам и насладиться спокойной атмосферой. По желанию можно попробовать себя в серфинге под руководством профессионального инструктора или устроить яркую фотосессию в традиционном сари.
Национальный парк «Удавалаве» и джип-сафари
Поедем в национальный парк «Удавалаве», который известен своим богатым животным миром. Во время джип-сафари мы увидим буйволов, плещущихся в озёрах, многочисленных ярких птиц, игривых обезьян, грациозных оленей и осторожных шакалов. Особая гордость заповедника — слоны.
Свободный день
Этот день мы проведём на побережье Ваддувы. Вас ждут пляж, океан и полный релакс в тёплой атмосфере южного побережья Шри-Ланки.
Храм бога Сканды в Катарагаме и ступы Тиссамахарамы
Поедем к древнейшим сакральным местам южной части острова, где сохранился дух прошлого. Главной точкой станет храм бога Сканды в Катарагаме, особо почитаемый жителями Шри-Ланки. Считается, что бог Сканда оказывает покровительство в деловой сфере, и здесь можно провести особый ритуал на удачу.
Посетим ступы Тиссамахарамы, возведённые во 2 веке до н. э., а затем отправимся в Киринду. На скалистом мысе здесь расположен небольшой буддийский храм. С площадки открываются впечатляющие виды на песчаные дюны и бескрайнее побережье океана.
Свободный день
Финальный день путешествия мы проведём у океана, наслаждаясь спокойным отдыхом и делясь впечатлениями о поездке. Перед дорогой можно запастись свежими фруктами, а на прощание бросить монетку в океан, чтобы вновь вернуться к его живописным берегам.
Отъезд
Наш тур подошёл к концу. Мы отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты
- Джип-сафари в национальном парке «Удавалаве»
- Сопровождение на русском языке (тур-лидер и местный представитель)
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Коломбо и обратно - от $700
- Остальное питание и алкогольные напитки
- Виза в Шри-Ланку. Для граждан РФ туристическая виза бесплатная (оформляется онлайн или по прилёте)
- Входные билеты и транспорт при посещении достопримечательностей вне программы (по желанию)
- Дополнительные мероприятия и активности (уроки сёрфинга, рыбалка в океане, аюрведический массаж, фотосессия в сари, встреча с потомственным шаманом)
- Рейсовая медицинская страховка (обязательна)
- 1-местное размещение - €220 с человека
- Стоимость тура для детей до 11 лет - €400, 12-15 лет - €500