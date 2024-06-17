Остров сокровищ: мини-тур по Шри-Ланке

Погрузитесь в мир древних храмов, зелёных чайных плантаций и буйной природы Шри-Ланки с индивидуальным туром
Представьте себе остров, где каждый уголок скрывает что-то уникальное: от древних храмов, окружённых тайнами, до зелёных чайных плантаций, где аромат свежего чая окутывает вас с головы до ног. Шри-Ланка -
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это не просто место на карте, это целый мир, полный чудес и открытий.

В нашем мини-туре по Шри-Ланке вы познакомитесь с флорой и фауной национального парка «Миннерия», подниметесь на величественную Сигирию и Малый пик Адама, посетите удивительный Сад специй, где каждое растение расскажет свою историю, исследуете чайную фабрику, узнавая секреты производства одного из лучших чаёв в мире.

Но и это ещё не всё: Королевский ботанический сад поразит вас своим разнообразием растений, а водопад Равана освежит и подарит моменты истинного восторга.

Путешествие сопровождается англоговорящим водителем, а для полного погружения в культуру и историю острова доступна запись русского аудиогида.

Этот тур - идеальная возможность познакомиться с Шри-Ланкой, её культурой, историей и природой, не теряя при этом комфорта и уюта. Забронируйте своё приключение уже сегодня и позвольте Шри-Ланке удивить вас

Остров сокровищ: мини-тур по Шри-Ланке
Остров сокровищ: мини-тур по Шри-Ланке
Остров сокровищ: мини-тур по Шри-Ланке
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Поездка проходит с англоговорящим водителем, у которого будет запись русского аудиогида. Русскоговорящий гид не предусмотрен и, при желании, заказывается и оплачивается отдельно (€ 150 в день).

Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочных отелях.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Если в поездке не менее 2 взрослых, участие ребёнка до 4 лет — бесплатно. Если детей несколько, условия поездки обговариваются индивидуально.

Виза. Возможно оформить онлайн или по прибытии.

Программа тура по дням

1 день

Сигирия и джип-сафари в парке «Миннерия»

Встретим вас в аэропорту или заберём из отеля и поедем к Сигирии. Это плато включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поднимемся на «Львиную скалу» и полюбуемся открывающимися пейзажами. Затем вас ждёт обед, после которого мы переместимся в национальный парк «Миннерия», где отправимся в джип-сафари. Это место известно слонами и птицами, но здесь также обитают и другие животные: олени, дикие буйволы, обезьяны.

За вкусным ужином обсудим впечатления от прошедшего дня.

Сигирия и джип-сафари в парке «Миннерия»Сигирия и джип-сафари в парке «Миннерия»Сигирия и джип-сафари в парке «Миннерия»Сигирия и джип-сафари в парке «Миннерия»
2 день

Храм Дамбулла, Сад специй в Матале и храм Зуба Будды

После завтрака выезжаем к Золотому храму Дамбулла. Он представляет собой пещерный храм 1 века до н. э., высеченный в скале, с многочисленными статуями Будды. Затем посетим Сад специй в Матале. Здесь вы узнаете, как растут специи, как их собирают и обрабатывают, а также какие товары производят из них.

Далее побываем в ещё одном пещерном храме Алувихаре. Именно в нём был впервые полностью записан на пальмовых листьях Палийский канон — сборник священных писаний буддизма.

По прибытии в Канди, культурную столицу острова, зайдём в храм Бахираваканда, знаменитый своей гигантской белой статуей Будды высотой почти 27 метров. Завершим экскурсию в храм Зуба Будды — одной из главных святынь острова.

Храм Дамбулла, Сад специй в Матале и храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Сад специй в Матале и храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Сад специй в Матале и храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Сад специй в Матале и храм Зуба Будды
3 день

Королевский ботанический сад, подъём на Амбулувава, прибытие в Нувара-Элию

Позавтракав, отправимся в Королевский ботанический сад близ Канди. Он известен своей коллекцией орхидей. На территории вы также сможете увидеть лекарственные растения, пальмы и бамбук.

Затем доберёмся до архитектурного чуда Шри-Ланки — башни Амбулавава. Мы поднимемся на неё и насладимся панорамным видом на окрестности. После этого нас ждёт путь до Нувара-Элии. Мы заглянем на чайные плантации и даже посетим чайную фабрику, чтобы узнать, как производят любимый многими напиток.

По прибытии на высокогорный курорт у вас будет свободное время.

Королевский ботанический сад, подъём на Амбулувава, прибытие в Нувара-ЭлиюКоролевский ботанический сад, подъём на Амбулувава, прибытие в Нувара-ЭлиюКоролевский ботанический сад, подъём на Амбулувава, прибытие в Нувара-ЭлиюКоролевский ботанический сад, подъём на Амбулувава, прибытие в Нувара-Элию
4 день

Элла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад Равана

Утром поезд домчит нас до Эллы. Наш маршрут пройдёт через горную часть острова, чайные плантации и тоннели. Вы увидите Девятиарочный пост, построенный в колониальную эпоху. Согласно одной из версий, конструкция была возведена только с использованием горных пород, цемента и кирпичей.

Далее побываем на Малом пике Адама. На его вершине находится обзорная площадка, откуда открываются потрясающие панорамные виды.

Заключительной остановкой станет водопад Равана, один из крупнейших на Шри-Ланке. Он был назван в честь короля Раваны, связанного с индийским эпосом.

На этом наше путешествие подошло к концу. Мы доставим вас в отель или в аэропорт. До новых встреч!

Элла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад РаванаЭлла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад РаванаЭлла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад РаванаЭлла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад Равана

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта или отеля
  • Трансфер по маршруту (если 1-3 человека то это стандартные седаны "Toyota Corolla", "Honda Shuttle". Для групп 4-8 человек - минивэны "Toyota Hiace", "Toyota Noah", "Nissan Caravan". Для больших групп - автобусы)
  • Услуги англоговорящего гида, аудиогид на русском
  • Экскурсии по программе и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шри-Ланки и обратно
  • Услуги русскоговорящего гида - $ 150 в день
  • Дополнительные экскурсии и развлечения (по запросу)
  • При участии более 1 человека стоимость тура составит $ 950 (за одного человека)
  • Максимальное количество участников - 8 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, время обговаривается индивидуально
Завершение: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, время зависит от времени окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа 4 дняДжиппингПрирода и пейзажиСафариДжиппингПрирода и пейзажи

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