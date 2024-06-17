Описание тура
Организационные детали
Поездка проходит с англоговорящим водителем, у которого будет запись русского аудиогида. Русскоговорящий гид не предусмотрен и, при желании, заказывается и оплачивается отдельно (€ 150 в день).
Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочных отелях.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Если в поездке не менее 2 взрослых, участие ребёнка до 4 лет — бесплатно. Если детей несколько, условия поездки обговариваются индивидуально.
Виза. Возможно оформить онлайн или по прибытии.
Программа тура по дням
Сигирия и джип-сафари в парке «Миннерия»
Встретим вас в аэропорту или заберём из отеля и поедем к Сигирии. Это плато включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поднимемся на «Львиную скалу» и полюбуемся открывающимися пейзажами. Затем вас ждёт обед, после которого мы переместимся в национальный парк «Миннерия», где отправимся в джип-сафари. Это место известно слонами и птицами, но здесь также обитают и другие животные: олени, дикие буйволы, обезьяны.
За вкусным ужином обсудим впечатления от прошедшего дня.
Храм Дамбулла, Сад специй в Матале и храм Зуба Будды
После завтрака выезжаем к Золотому храму Дамбулла. Он представляет собой пещерный храм 1 века до н. э., высеченный в скале, с многочисленными статуями Будды. Затем посетим Сад специй в Матале. Здесь вы узнаете, как растут специи, как их собирают и обрабатывают, а также какие товары производят из них.
Далее побываем в ещё одном пещерном храме Алувихаре. Именно в нём был впервые полностью записан на пальмовых листьях Палийский канон — сборник священных писаний буддизма.
По прибытии в Канди, культурную столицу острова, зайдём в храм Бахираваканда, знаменитый своей гигантской белой статуей Будды высотой почти 27 метров. Завершим экскурсию в храм Зуба Будды — одной из главных святынь острова.
Королевский ботанический сад, подъём на Амбулувава, прибытие в Нувара-Элию
Позавтракав, отправимся в Королевский ботанический сад близ Канди. Он известен своей коллекцией орхидей. На территории вы также сможете увидеть лекарственные растения, пальмы и бамбук.
Затем доберёмся до архитектурного чуда Шри-Ланки — башни Амбулавава. Мы поднимемся на неё и насладимся панорамным видом на окрестности. После этого нас ждёт путь до Нувара-Элии. Мы заглянем на чайные плантации и даже посетим чайную фабрику, чтобы узнать, как производят любимый многими напиток.
По прибытии на высокогорный курорт у вас будет свободное время.
Элла: Девятиарочный мост, Малый пик Адама и водопад Равана
Утром поезд домчит нас до Эллы. Наш маршрут пройдёт через горную часть острова, чайные плантации и тоннели. Вы увидите Девятиарочный пост, построенный в колониальную эпоху. Согласно одной из версий, конструкция была возведена только с использованием горных пород, цемента и кирпичей.
Далее побываем на Малом пике Адама. На его вершине находится обзорная площадка, откуда открываются потрясающие панорамные виды.
Заключительной остановкой станет водопад Равана, один из крупнейших на Шри-Ланке. Он был назван в честь короля Раваны, связанного с индийским эпосом.
На этом наше путешествие подошло к концу. Мы доставим вас в отель или в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта или отеля
- Трансфер по маршруту (если 1-3 человека то это стандартные седаны "Toyota Corolla", "Honda Shuttle". Для групп 4-8 человек - минивэны "Toyota Hiace", "Toyota Noah", "Nissan Caravan". Для больших групп - автобусы)
- Услуги англоговорящего гида, аудиогид на русском
- Экскурсии по программе и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Шри-Ланки и обратно
- Услуги русскоговорящего гида - $ 150 в день
- Дополнительные экскурсии и развлечения (по запросу)
- При участии более 1 человека стоимость тура составит $ 950 (за одного человека)
- Максимальное количество участников - 8 человек