После завтрака выезжаем к Золотому храму Дамбулла. Он представляет собой пещерный храм 1 века до н. э., высеченный в скале, с многочисленными статуями Будды. Затем посетим Сад специй в Матале. Здесь вы узнаете, как растут специи, как их собирают и обрабатывают, а также какие товары производят из них.

Далее побываем в ещё одном пещерном храме Алувихаре. Именно в нём был впервые полностью записан на пальмовых листьях Палийский канон — сборник священных писаний буддизма.

По прибытии в Канди, культурную столицу острова, зайдём в храм Бахираваканда, знаменитый своей гигантской белой статуей Будды высотой почти 27 метров. Завершим экскурсию в храм Зуба Будды — одной из главных святынь острова.