9 отзывов оставили туристы

С начала декабря, когда световой день становится всё короче, улицы Стокгольма озаряются множеством огней в преддверии Рождества и Нового Года. В это время город 🏙️ кажется сказочным и неповторимым. Особенное настроение и атмосфера праздника чувствуется повсюду — на каждом шагу встречаются нарядные ёлки с гирляндами, оригинальная иллюминация, изобретательно оформленные витрины и праздничная реклама. В незашторенных окнах горят рождественские семисвечники и лампы в форме звезд, делая улицы нарядными и привлекательными.
Программа
Буду рада погулять с вами по городу и вместе окунуться в атмосферу рождественской сказки. Мы можем предварительно обсудить маршрут прогулки и программу, отвечающую вашим индивидуальным пожеланиям. А пока предлагаю следующие пункты:
Пожалуй стоит начать прогулку 👣 в Старом городе (Гамла Стан), пройтись по его улочкам, заглядывая в церкви, каждая из которых в это время неповторима по своему убранству. По пути я расскажу вам удивительные и непридуманные истории 📖 и познакомлю с символами Старого города.
Затем мы заглянем на рождественский базар на Большой площади (Стур Торгет), пройдемся по его рядам и посмотрим традиционные изделия скандинавских ремёсел. Дойдя до палатки «Glögg», выпьем горячий пряный глинтвейн (или «глёг» как его называют по-шведски) с очищенным от кожуры миндалем и изюмом, закусим перченными печеньками — это несомненно подарит вам истинное ощущение праздника и не даст замерзнуть!
Попетляв узенькими улочками Старого города, вы окажетесь на набережной Шепсбрун, где гостеприимно расположилась главная Новогодняя ёлка Стокгольма. Затем мы пройдем по набережной вдоль Королевского дворца, доберемся до катка в королевском сквере Кюнгстрадгорден. Взяв на прокат коньки (а почему нет!), мы сможем прокатится несколько кругов под новогоднюю музыку. А в центре сквера расположился рождественский рынок, где вы сможете подобрать скандинавские сувениры 🎁 и деликатесы для друзей и близких.
Завернув на улицу Хамнгатан, полюбуемся на изобретательно оформленные к Новому Году витрины универмага «НК» и оттуда дойдем до площади Нуброкайен, чтобы увидеть, пожалуй, самую оригинальную в Стокгольме иллюминацию из энергосберегающих лампочек.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Живу в Стокгольме 15 лет и для меня он всегда разный, он может быть светлым и темным, средневековым и современным, оригинальным и простым, но при этом всегда привлекательным. Стокгольм может быть на любой вкус. Приезжайте, я с удовольствием покажу Вам Стокгольм!
Гузель замечательно рассказала о Стокгольме и Швеции, показала основные места интереса в старом городе и сити, мы получили много полезной практической информации. Чувствуется, что Гузель хорошо знает и любит этот город. СПАСИБО!
Александр
20 декабря 2019
Отличный гид и интересная экскурсия, но нас подвела погода, всю экскурсию лил дождь, промокли все. И если честно, за рождественской сказкой это не в Стокгольм, город украшен скудно, с ярмарками рождественскими тоже беда, она одна в старом городе и очень маленькая.
Роза
3 декабря 2019
Гузель провела очень интересную и познавательную экскурсию, узнали много удивительных фактов о жизни и истории города. Да и вообще, приятный собеседник и душевный человек. Спасибо!
Людмила
10 декабря 2017
Спасибо Гузель за экскурсию по рождественскому Стокгольму. Все было понятно и интересно. Захотелось еще раз приехать в Стокгольм.
Елена
18 октября 2016
Были в Стокгольме первый раз проездом на полдня, поэтому взяли экскурсию для "экспресс знакомства" городом. Спасибо огромное великолепном гиду. Гузель подробно и очень содержательно рассказала обо всех основных достопримечательностях исторического центра города. Позитивная энергия и любовь к Стокгольму помогла и нам по настоящему влюбиться в этот сказочный город. Рекомендую всем Гузель, как замечательного экскурсовода и очень приятного человека. Спасибо за тёплые воспоминания и чудесную экскурсию для меня и моих детей!!!!
Марина
21 декабря 2015
Экскурсия удалась на славу! Все мои рождественско-сказочные ожидания от поездки исполнились, а Гузель была волшебницей, которая их воплотила :) Чудесная девушка, внимательная, общительная, отзывчивая, много знает о стране и ее истории. С удовольствием шла на встречу пожеланиям по маршруту, показывала удивительные уголки города, куда просто так не забредешь, необычные скульптуры и интересно про них рассказывала! Вообщем, мы очень здорово провели время и я искренне благодарна ей и команде Tripster!
Лена и Артем
5 января 2014
Отличная, интереснейшая экскурсия! Очень нам понравился маршрут, и рассказ, и, конечно, Гузель. Мы были на этой экскурсии в конце наших стокгольмских каникул, и многое к тому времени уже посмотрели. И благодаря Гузель не только узнали очень много интересного, и, конечно же, увидели то, чего не видели. Главное, что с Гузель центр города да и в целом город "собирается" из отдельных фрагментов в целое! Это удивительно! Большое спасибо Гузель и команде Трипстер
Татьяна
28 декабря 2013
Рождественское праздничное настроение гарантировано! Красивый город и хорошее настроение! Спасибо, Гузель!!!
Владимир
13 декабря 2013
С первой минуты знакомства с Гузель, мы поняли, что экскурсия будет то, что надо! Гузель сразу же создала дружескую и непринужденную атмосферу, все время, несмотря на холод, улыбка не сходила с ее и наших лиц. Мы остались очень довольны! Было интересно, познавательно и увлекательно! После этой экскурсии, мы с женой влюбились в Стокгольм и было принято решение остаться еще на несколько дней! Огромное спасибо, Гузель! С Вами не хотелось расставаться )