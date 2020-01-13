9 отзывов оставили туристы

Зимние праздники в Стокгольме

С начала декабря, когда световой день становится всё короче, улицы Стокгольма озаряются множеством огней в преддверии Рождества и Нового Года. В это время город 🏙️ кажется сказочным и неповторимым. Особенное настроение и атмосфера праздника чувствуется повсюду — на каждом шагу встречаются нарядные ёлки с гирляндами, оригинальная иллюминация, изобретательно оформленные витрины и праздничная реклама. В незашторенных окнах горят рождественские семисвечники и лампы в форме звезд, делая улицы нарядными и привлекательными.

Программа

Буду рада погулять с вами по городу и вместе окунуться в атмосферу рождественской сказки. Мы можем предварительно обсудить маршрут прогулки и программу, отвечающую вашим индивидуальным пожеланиям. А пока предлагаю следующие пункты: