Мои заказы

Прогулка по рождественскому Стокгольму

Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
Рождественский Стокгольм приглашает вас на волшебную прогулку по своим зимним улицам.

Старый город с его узкими улочками и Королевским дворцом, украшенные гирляндами острова, рождественские базары с глёгом и имбирными сердечками -
читать дальшеуменьшить

всё это ждёт вас на экскурсии.

Узнайте о скандинавских традициях, попробуйте праздничные блюда и купите сувениры, сделанные шведскими мастерами.

Погрузитесь в праздничную атмосферу и почувствуйте дух Рождества, который пронизывает каждый уголок этого удивительного города

5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Волшебная атмосфера рождественского Стокгольма
  • ✨ Прогулка по украшенным улочкам Старого города
  • 🍷 Дегустация традиционного скандинавского глёга
  • 🎁 Покупка уникальных сувениров на рождественских базарах
  • 🍽 Знакомство с шведской праздничной кухней
Прогулка по рождественскому Стокгольму
Прогулка по рождественскому Стокгольму
Прогулка по рождественскому Стокгольму

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Королевский дворец
  • Памятник
  • Площади
  • Церкви

Описание экскурсии

Атмосфера зимнего Стокгольма
Вы прогуляетесь по сказочному Старому городу с его узкими улочками, Королевским дворцом, знаменитым маленьким памятником, старыми площадями и церквями. Я проведу вас по нескольким самым красивым островам, украшенным к зимним праздникам: к Рождеству город освещают гирляндами, на улицах ставят натуральные елки, а в витринах центральных магазинов устанавливают движущиеся рождественские картины, посмотреть на которые съезжается вся Швеция!

Волшебство рождественских базаров
Ни одно Рождество в Швеции не обходится без праздничных базаров, куда мы тоже обязательно заглянем. Здесь вы попробуете скандинавский глёг с имбирными сердечками, изюмом и орешками, поучаствуете в рождественской лотерее и купите праздничные сувениры, сделанные руками шведских мастеров.

Шведская праздничная кухня
Я расскажу вам о главных рождественских традициях Швеции, а также покажу, где можно попробовать и купить традиционные лакомства, без которых не обходится здесь ни одно застолье: это и колбасы, и разные виды селедки, и сыры, и сладости, и особенный рождественский хлеб. Заурчало в животе? Тогда пришло время отправиться к традиционному рождественскому шведскому столу!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 1727 туристов
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Л
Экскурсия была чудесной и для детей, и для взрослых. Мы получили удовольствие от прогулки по городу, узнали много нового, гид сразу нашла подход к детям и доступно отвечала на их вопросы. Несмотря на то, что на улице было холодно, у нас остались самые тёплые воспоминания о городе и экскурсовода. Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Нелли
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊+1
Нам очень понравилось. Мы несколько не пожелали,что выбрали Вас. Спасибо большое за экскурсию и надеемся что не в последний раз. 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Никита
Я как и все маленькиеи девочки верю в сказку. И хочу сказать, я была приятно удивлена как увлекательно и интересно Ирина преподнесла историю Стогольма. Максимально смогла дать,прочуствувать дух Рождества. Очень искренний, как лучик света Ириша. Огромное спасибо за подаренную сказку, видно что человек с большим серцем и любит людей и свою работу. Рекомендую!!!! Это лучшее мое Рождество😘
Я как и все маленькиеи девочки верю в сказку. И хочу сказать, я была приятно удивлена
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Благодарю Вас, Ирина! Экскурсия была невозможно хороша! Настолько заинтересовать нашу скмью уже давно не получалось))). Стокгольм оказался таким разным… И шумным, с магазинами и рынками; и тихим, с маленькими скульптурами,
читать дальшеуменьшить

у которых можно загадывать большие желания!!! Также мы узнали много интересных фактов из жизни королевской семьи, много интересного про шведов в целом. Исторические факты, смешанные с жизненными историями, приправленные юмором и любовью к городу- Однозначно, если соберемся снова в Стокгольм- то только с вами, Ирина! Не хотелось в вами расставаться вчера) Еще раз огромное спасибо!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Галина
У нашей небольшой группы сложилась приятная традиция посещать разные города во время начала работы рождественских ярмарок. Нам нравится смотреть, как украшают город к Рождеству, гулять по рождественским ярмаркам. И всегда
читать дальшеуменьшить

мы ищем эрудированного гида. В этом году первый раз воспользовались услугами Трипстера, рекламу которого я случайно увидела в Фейсбуке (теперь все время делаю перепост этой странице). Экскурсий было много от разных экскурсоводов, прямо глаза разбежались. Дамы мы придирчивые и разборчивые, а выбор гида, все-таки лотерея, в которой хочется выиграть) Почитали описание, отзывы, информацию о гидах, посмотрели их фотографии). Ведь город ты видишь, в первую очередь, глазами гида. Мы выбрали Ирину и её Прогулку по Рождественскому Стокгольму, и не ошиблись! Нам просто фантастически повезло! Такого интересного, разнопланового, яркого рассказа не слышали давно, а путешествуем мы много. Ирина очень эрудированный, легкий в общении человек, замечательный рассказчик! Она так интересно рассказала о Стокгольме, так точно выстроила маршрут для нас, что мы просто влюбились в Стокгольм, хотя погода не была солнечной и город, казалось, прятал свою красоту. Но, благодаря Ирине, раскрылся для нас, появилось желание вернуться, и посмотреть, например, на цветение сакуры, и на многое другое)) Ирина помогла нам сориентироваться в городе в свободное время, подсказала, как выстроить свой следующий день, дала много практической, нужной информации. Мы очень ей благодарны за эту экскурсию, с удовольствием вспоминаем нашу прогулку по Стокгольму и рекомендуем всем знакомиться с городом именно с ней: незабываемые впечатления вам обеспечены! Сайт не обманул обещанием массы удовольств после встречи с гидом)) Спасибо большое, Ирина! Надеемся на возвращение))

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия была просто замечательная! Очень интересный маршрут, хорошо продуман для нашей кампании! Были на экскурсии с ребенком 4х лет, и даже он не устал и прекрасно перенес всю экскурсию благодаря
читать дальшеуменьшить

стараниям Ирины, сюрпризам по ходу, остановкам на перекус вовремя. Само содержание экскурсии нам тоже понравилось! Получили ответы на все вопросы и рекомендации по дальнейшему времяпрепровождению. В следующий раз запишемся снова! всем рекомендуем!!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стокгольм

Похожие экскурсии на «Прогулка по рождественскому Стокгольму»

Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Пешая
3 часа
453 отзыва
Индивидуальная
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Завтра в 09:00
13 авг в 10:30
от €74 за человека
В Стокгольм с детьми
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €254 за всё до 10 чел.
Метро Стокгольма
Пешая
Метро
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Метро Стокгольма
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Скульптуры Стокгольма
Пешая
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Скульптуры Стокгольма
Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом
Завтра в 17:30
13 авг в 10:30
от €80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стокгольм. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стокгольм
от €110 за экскурсию