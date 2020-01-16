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Прогулка по рождественскому Стокгольму!

Праздничные ярмарки, огни Старого города и атмосфера шведского Рождества

5
14 отзывов
Ирина
Ирина – Гид из Стокгольм
Приглашаю прогуляться 👣 по волшебному зимнему Стокгольму, наполненному запахом хвои, пряного глёга и духом Рождества! Вы пройдете по улочкам Старого города, украшенным огнями и живыми ёлками, заглянете на рождественские базары за шведскими вкусностями и невероятной атмосферой, узнаете о скандинавских традициях и традиционных праздничных блюдах.

Приготовьтесь попасть в самую настоящую рождественскую сказку!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €110 за экскурсию

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Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!

Что вас ожидает

Атмосфера зимнего Стокгольма
Вы прогуляетесь 👣 по сказочному Старому городу с его узкими улочками, Королевским дворцом, знаменитым маленьким памятником, старыми площадями и церквями. Я проведу вас по нескольким самым красивым островам, украшенным к зимним праздникам: к Рождеству город 🏙️ освещают гирляндами, на улицах ставят натуральные елки, а в витринах центральных магазинов устанавливают движущиеся рождественские картины, посмотреть на которые съезжается вся Швеция!

Волшебство рождественских базаров
Ни одно Рождество в Швеции не обходится без праздничных базаров, куда мы тоже обязательно заглянем. Здесь вы попробуете скандинавский глёг с имбирными сердечками, изюмом и орешками, поучаствуете в рождественской лотерее и купите праздничные сувениры 🎁, сделанные руками шведских мастеров.

Шведская праздничная кухня
Я расскажу вам о главных рождественских традициях Швеции, а также покажу, где можно попробовать и купить традиционные лакомства, без которых не обходится здесь ни одно застолье: это и колбасы, и разные виды селедки, и сыры, и сладости, и особенный рождественский хлеб. Заурчало в животе? Тогда пришло время отправиться к традиционному рождественскому шведскому столу!

Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!
Прогулка по рождественскому Стокгольму!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!
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14 отзывов оставили туристы

16 января 2020
Спасибо Ирине за то, что поделилась с нами не только фактами из истории Швеции/города, но и о повседневной жизни людей их взаимоотношениях, отношениях с животными, любопытными деталями. До сих пор рассказываем друзьям, что у каждого лося есть свои флюорисцентные уши, дабы их было видно водителям в темноте.
4 января 2020
Все очень понравилось. Информативно, интересно. Узнали много интересных моментов. Спасибо Ирине за экскурсию.
1 января 2020
Спасибо Ирине за отличное знакомство с городом! Приятным бонусом от нее были конфеты, которые делают только к Новому году!)))
7 декабря 2019
Экскурсия была просто замечательная! Очень интересный маршрут, хорошо продуман для нашей кампании! Были на экскурсии с ребенком 4х лет, и даже он не устал и прекрасно перенес всю экскурсию благодаря стараниям Ирины, сюрпризам по ходу, остановкам на перекус вовремя. Само содержание экскурсии нам тоже понравилось! Получили ответы на все вопросы и рекомендации по дальнейшему времяпрепровождению. В следующий раз запишемся снова!всем рекомендуем!!
14 ноября 2019
Ирина - отличный экскурсовод! Тонко чувствует клиентов, даёт массу интересной информации. Кскурсия прошла «на одном дыхании»)). Спасибо огромное Ирине
11 января 2019
Прогулка доставила огромное удовольствие. Большое спасибо Ирине!
6 января 2019
Экскурсия и гид очень понравились. Всем рекомендую.
5 января 2019
Большое спасибо гиду Ирине за чудесную экскурсию! Гид встретила нас на ткрминале парома, организовала интересный удобный маршрут. Мы были с детьми 7 и 11 лет время пролетело незаметно)Большое спасибо за новогоднюю сказку!
3 января 2019
Сегодня состоялась наша экскурсия по Стокгольму с Ириной. И хочу сказать, что это была лучшая экскурсия когда-либо! Ирина рассказывала очень интересно: не только про историю, но и про жизнь в Швеции! Мы немного попросили перестроить экскурсию, так как уже ярмарки закрылись. Ирина показала нам не только город, но и немного метро. Не хотелось заканчивать экскурсию, хотелось слушать и слушать! В следующий раз только к Ирине на экскурсию!
Наталья
30 декабря 2018
Благодарю Вас, Ирина! Экскурсия была невозможно хороша! Настолько заинтересовать нашу скмью уже давно не получалось))). Стокгольм оказался таким разным... И шумным, с магазинами и рынками; и тихим, с маленькими скульптурами, у которых можно загадывать большие желания!!! Также мы узнали много интересных фактов из жизни королевской семьи, много интересного про шведов в целом. Исторические факты, смешанные с жизненными историями, приправленные юмором и любовью к городу- Однозначно, если соберемся снова в Стокгольм- то только с вами, Ирина! Не хотелось в вами расставаться вчера) Еще раз огромное спасибо!!!
26 декабря 2018
Экскурсия очень понравилась! Ирина провела нас по очень интересным местам, рассказывая попутно про дома и памятники.. Много узнали про историю Швеции, про традиции встречи Рождества, символы. В какой-то момент я замёрзла и мы посидели в кафе, а потом продолжили наш путь. Ирина давно живет в Швеции и может подсказать куда ещё стоит сходить и что посмотреть самим. Даст совет, где можно вкусно покушать и попить кофе. Всем рекомендую
19 декабря 2018
Великолепная экскурсия! Очень приятная экскурсовод, Ирина! Чудесная была прогулка. Узнали больше чем о Рождестве. Много интересных исторических фактов, много интересных бытовых вопросов. Очень понравилось! Рекомендую экскурсию! Спасибо!
Галина
11 декабря 2018
У нашей небольшой группы сложилась приятная традиция посещать разные города во время начала работы рождественских ярмарок. Нам нравится смотреть, как украшают город к Рождеству, гулять по рождественским ярмаркам. И всегда мы ищем эрудированного гида. В этом году первый раз воспользовались услугами Трипстера, рекламу которого я случайно увидела в Фейсбуке (теперь все время делаю перепост этой странице). Экскурсий было много от разных экскурсоводов, прямо глаза разбежались. Дамы мы придирчивые и разборчивые, а выбор гида, все-таки лотерея, в которой хочется выиграть) Почитали описание, отзывы, информацию о гидах, посмотрели их фотографии). Ведь город ты видишь, в первую очередь, глазами гида. Мы выбрали Ирину и её Прогулку по Рождественскому Стокгольму, и не ошиблись! Нам просто фантастически повезло! Такого интересного, разнопланового, яркого рассказа не слышали давно, а путешествуем мы много. Ирина очень эрудированный, легкий в общении человек, замечательный рассказчик! Она так интересно рассказала о Стокгольме, так точно выстроила маршрут для нас, что мы просто влюбились в Стокгольм, хотя погода не была солнечной и город, казалось, прятал свою красоту. Но, благодаря Ирине, раскрылся для нас, появилось желание вернуться, и посмотреть, например, на цветение сакуры, и на многое другое)) Ирина помогла нам сориентироваться в городе в свободное время, подсказала, как выстроить свой следующий день, дала много практической, нужной информации. Мы очень ей благодарны за эту экскурсию, с удовольствием вспоминаем нашу прогулку по Стокгольму и рекомендуем всем знакомиться с городом именно с ней: незабываемые впечатления вам обеспечены! Сайт не обманул обещанием массы удовольств после встречи с гидом)) Спасибо большое, Ирина! Надеемся на возвращение))
5 января 2018
Ирина смогла заинтересовать нас и наших детей! Очень хороший гид! Спасибо!!

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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