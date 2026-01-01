Рождественский Стокгольм приглашает вас на волшебную прогулку по своим зимним улицам.Старый город с его узкими улочками и Королевским дворцом, украшенные гирляндами острова, рождественские базары с глёгом и имбирными сердечками -

всё это ждёт вас на экскурсии. Узнайте о скандинавских традициях, попробуйте праздничные блюда и купите сувениры, сделанные шведскими мастерами. Погрузитесь в праздничную атмосферу и почувствуйте дух Рождества, который пронизывает каждый уголок этого удивительного города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Атмосфера зимнего Стокгольма

Вы прогуляетесь по сказочному Старому городу с его узкими улочками, Королевским дворцом, знаменитым маленьким памятником, старыми площадями и церквями. Я проведу вас по нескольким самым красивым островам, украшенным к зимним праздникам: к Рождеству город освещают гирляндами, на улицах ставят натуральные елки, а в витринах центральных магазинов устанавливают движущиеся рождественские картины, посмотреть на которые съезжается вся Швеция!

Волшебство рождественских базаров

Ни одно Рождество в Швеции не обходится без праздничных базаров, куда мы тоже обязательно заглянем. Здесь вы попробуете скандинавский глёг с имбирными сердечками, изюмом и орешками, поучаствуете в рождественской лотерее и купите праздничные сувениры, сделанные руками шведских мастеров.

Шведская праздничная кухня

Я расскажу вам о главных рождественских традициях Швеции, а также покажу, где можно попробовать и купить традиционные лакомства, без которых не обходится здесь ни одно застолье: это и колбасы, и разные виды селедки, и сыры, и сладости, и особенный рождественский хлеб. Заурчало в животе? Тогда пришло время отправиться к традиционному рождественскому шведскому столу!