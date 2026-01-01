Старый город с его узкими улочками и Королевским дворцом, украшенные гирляндами острова, рождественские базары с глёгом и имбирными сердечками -
5 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Волшебная атмосфера рождественского Стокгольма
- ✨ Прогулка по украшенным улочкам Старого города
- 🍷 Дегустация традиционного скандинавского глёга
- 🎁 Покупка уникальных сувениров на рождественских базарах
- 🍽 Знакомство с шведской праздничной кухней
Что можно увидеть
- Старый город
- Королевский дворец
- Памятник
- Площади
- Церкви
Описание экскурсии
Атмосфера зимнего Стокгольма
Вы прогуляетесь по сказочному Старому городу с его узкими улочками, Королевским дворцом, знаменитым маленьким памятником, старыми площадями и церквями. Я проведу вас по нескольким самым красивым островам, украшенным к зимним праздникам: к Рождеству город освещают гирляндами, на улицах ставят натуральные елки, а в витринах центральных магазинов устанавливают движущиеся рождественские картины, посмотреть на которые съезжается вся Швеция!
Волшебство рождественских базаров
Ни одно Рождество в Швеции не обходится без праздничных базаров, куда мы тоже обязательно заглянем. Здесь вы попробуете скандинавский глёг с имбирными сердечками, изюмом и орешками, поучаствуете в рождественской лотерее и купите праздничные сувениры, сделанные руками шведских мастеров.
Шведская праздничная кухня
Я расскажу вам о главных рождественских традициях Швеции, а также покажу, где можно попробовать и купить традиционные лакомства, без которых не обходится здесь ни одно застолье: это и колбасы, и разные виды селедки, и сыры, и сладости, и особенный рождественский хлеб. Заурчало в животе? Тогда пришло время отправиться к традиционному рождественскому шведскому столу!