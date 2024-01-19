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В Виктория 10 островов Стокгольма Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!

О Ольга Понять Стокгольм за 3 часа Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.

Н Никита Прогулка по рождественскому Стокгольму читать дальше Ирина преподнесла историю Стогольма. Максимально смогла дать,прочуствувать дух Рождества. Очень искренний, как лучик света Ириша. Огромное спасибо за подаренную сказку, видно что человек с большим серцем и любит людей и свою работу. Рекомендую!!!! Это лучшее мое Рождество😘 Я как и все маленькиеи девочки верю в сказку. И хочу сказать, я была приятно удивлена как увлекательно и интересно

А Анна Понять Стокгольм за 3 часа Отличная экскурсия!!! Интересная, живая! За 3 часа, конечно, Стокгольм не узнаешь, но очень информативно и интересно, теперь мы знаем что, где и как посмотреть в этом городе. Были учтены все наши особенности, большое спасибо водителю Дмитрию! Рекомендую!!!

О Олеся Понять Стокгольм за 3 часа читать дальше и не всегда нравился гид, но Людмила знает своё дело и ее рассказ и сама экскурсия была классной и запоминающейся. Рассказывает не сухо а со знанием дела и не стандартно, в хорошем смысле. Благодаря экскурсоводу в город влюбились))) экскурсия прошла на одном дыхании)) Прилетели в стокгольм и на следующий же день взяли экскурсию. Очень понравилось, гид Людмила рассказывала интересно. Много Раз пользовалась услугами гидов

С Сергей Вечерний тур по Стокгольму Все хорошо. Встретили, все рассказали, объяснили, как построить дальше самостоятельный маршрут. Еще обязательно обратимся, если будем в Стокгольме!