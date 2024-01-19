Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Стокгольм

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Стокгольм на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
10 островов Стокгольма
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Зимние дни в Швеции коротки, а главное лекарство от зимней тоски – конфеты и булочки»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
175 за всё до 8 чел.
Прогулка по рождественскому Стокгольму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Рождественская сказка в Стокгольме: экскурсия по зимнему городу
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
«Волшебство рождественских базаровНи одно Рождество в Швеции не обходится без праздничных базаров, куда мы тоже обязательно заглянем»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
110 за всё до 10 чел.
Понять Стокгольм за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
«Рождественская атмосфера и вкусный глёг, которым я угощаю всех гостей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
325 за всё до 3 чел.
Вечерний тур по Стокгольму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерний тур по Стокгольму: от Старого города до Остермальма
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоты Стокгольма с личным гидом. Узнайте уникальные истории и создайте воспоминания на всю жизнь
Начало: В Старом городе
«Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
247 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альберт
    19 января 2024
    Прогулка по рождественскому Стокгольму
    Понравилось всё - предварительное обсуждение экскурсии, выбранное место для начала, план экскурсии полностью соответствовал нашим пожеланиям, ну и конечно сам
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    поданный материал. Узнали интересные детали жизни в Швеции, которые не найдёшь в Википедии:-). Спасибо Ирине за интересную экскурсию и вкусный презент!

  • Н
    Наталья
    8 января 2024
    Прогулка по рождественскому Стокгольму
    Ирина очень интересный рассказчик,провела замечательную экскурсию. Много ценной информации получили
  • К
    Ксения
    7 сентября 2023
    10 островов Стокгольма
    Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
  • В
    Виктория
    1 июля 2023
    10 островов Стокгольма
    Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!
  • О
    Ольга
    23 февраля 2022
    Понять Стокгольм за 3 часа
    Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.
    Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года
  • Н
    Никита
    8 января 2022
    Прогулка по рождественскому Стокгольму
    Я как и все маленькиеи девочки верю в сказку. И хочу сказать, я была приятно удивлена как увлекательно и интересно
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    Ирина преподнесла историю Стогольма. Максимально смогла дать,прочуствувать дух Рождества. Очень искренний, как лучик света Ириша. Огромное спасибо за подаренную сказку, видно что человек с большим серцем и любит людей и свою работу. Рекомендую!!!! Это лучшее мое Рождество😘

    Я как и все маленькиеи девочки верю в сказку. И хочу сказать, я была приятно удивлена
  • А
    Анна
    13 августа 2021
    Понять Стокгольм за 3 часа
    Отличная экскурсия!!! Интересная, живая! За 3 часа, конечно, Стокгольм не узнаешь, но очень информативно и интересно, теперь мы знаем что, где и как посмотреть в этом городе. Были учтены все наши особенности, большое спасибо водителю Дмитрию! Рекомендую!!!
  • О
    Олеся
    10 марта 2020
    Понять Стокгольм за 3 часа
    Прилетели в стокгольм и на следующий же день взяли экскурсию. Очень понравилось, гид Людмила рассказывала интересно. Много Раз пользовалась услугами гидов
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    и не всегда нравился гид, но Людмила знает своё дело и ее рассказ и сама экскурсия была классной и запоминающейся. Рассказывает не сухо а со знанием дела и не стандартно, в хорошем смысле. Благодаря экскурсоводу в город влюбились))) экскурсия прошла на одном дыхании))

  • С
    Сергей
    17 октября 2019
    Вечерний тур по Стокгольму
    Все хорошо. Встретили, все рассказали, объяснили, как построить дальше самостоятельный маршрут. Еще обязательно обратимся, если будем в Стокгольме!
  • Н
    Наталья
    20 июля 2019
    Вечерний тур по Стокгольму
    Хороший экскурсовод, нам все понравилось, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Зимние»

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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 110 до 325. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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