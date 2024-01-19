1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Зимние дни в Швеции коротки, а главное лекарство от зимней тоски – конфеты и булочки»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Стокгольме: экскурсия по зимнему городу
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
«Волшебство рождественских базаровНи одно Рождество в Швеции не обходится без праздничных базаров, куда мы тоже обязательно заглянем»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
«Рождественская атмосфера и вкусный глёг, которым я угощаю всех гостей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний тур по Стокгольму: от Старого города до Остермальма
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоты Стокгольма с личным гидом. Узнайте уникальные истории и создайте воспоминания на всю жизнь
Начало: В Старом городе
«Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€247 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльберт19 января 2024Понравилось всё - предварительное обсуждение экскурсии, выбранное место для начала, план экскурсии полностью соответствовал нашим пожеланиям, ну и конечно сам
- ННаталья8 января 2024Ирина очень интересный рассказчик,провела замечательную экскурсию. Много ценной информации получили
- ККсения7 сентября 2023Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
- ВВиктория1 июля 2023Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!
- ООльга23 февраля 2022Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.
- ННикита8 января 2022Я как и все маленькиеи девочки верю в сказку. И хочу сказать, я была приятно удивлена как увлекательно и интересно
- ААнна13 августа 2021Отличная экскурсия!!! Интересная, живая! За 3 часа, конечно, Стокгольм не узнаешь, но очень информативно и интересно, теперь мы знаем что, где и как посмотреть в этом городе. Были учтены все наши особенности, большое спасибо водителю Дмитрию! Рекомендую!!!
- ООлеся10 марта 2020Прилетели в стокгольм и на следующий же день взяли экскурсию. Очень понравилось, гид Людмила рассказывала интересно. Много Раз пользовалась услугами гидов
- ССергей17 октября 2019Все хорошо. Встретили, все рассказали, объяснили, как построить дальше самостоятельный маршрут. Еще обязательно обратимся, если будем в Стокгольме!
- ННаталья20 июля 2019Хороший экскурсовод, нам все понравилось, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Зимние»
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