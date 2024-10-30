Знакомство с историческим центром Стокгольма начнётся с посещения Старого города, Рыцарского острова и острова Святого Духа. Прогулка по древним улочкам, площадям и переулкам позволит узнать множество интересных фактов и легенд. Завершение экскурсии в старейшем кафе города Sundbergs konditori подарит возможность обсудить впечатления за чашечкой кофе

Описание экскурсии

Исторический центр Гамла-Стан

Именно здесь сосредоточилось всё «самое-самое» шведской столицы — о каждом из этих сокровищ вам предстоит узнать интересные факты. В нашей программе самые:

старая площадь — Стурторьет

узкий переулок — Мортена Тротзига

старая улочка — Кёпмангатан

маленькая статуя — знаменитый «Мальчик, смотрящий на Луну»

старая церковь — Риддархольмена

главный дворец — Королевский

удивительный камень — рунический

старая конная статуя — памятник Густаву II Адольфу

и, конечно же, старейшее привидение!

Как и положено любой древней столице, Стокгольм хранит множество загадок и тайн. Кто придумал название столицы? Где заложили первый камень? Что произошло во время одного из самых трагических событий в истории Швеции — Стокгольмской кровавой бани? Мой рассказ даст ответы на эти и многие другие вопросы.

Уютная беседа о Швеции — в атмосферном кафе

Прогулка завершится у старейшего кафе Стокгольма Sundbergs konditori. Здесь мы сможем продолжить разговор во время традиционной для шведов «фики» — милой беседы за чашечкой ароматного кофе с булочкой. Обсудим то, о чём молчат путеводители: например, что волнует современных шведов, чем отличается типичный швед от типичного русского, что удивляет нас в Швеции и что поражает шведов в России — одним словом, просто поговорим о жизни.

Организационные детали