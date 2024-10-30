Самое-самое в Стокгольме: прогулка по историческому центру

Начните знакомство с историческим центром Стокгольма. Узнайте интересные факты о старейших местах города и завершите прогулку в атмосферном кафе
Знакомство с историческим центром Стокгольма начнётся с посещения Старого города, Рыцарского острова и острова Святого Духа.

Прогулка по древним улочкам, площадям и переулкам позволит узнать множество интересных фактов и легенд.

Завершение экскурсии в старейшем кафе города Sundbergs konditori подарит возможность обсудить впечатления за чашечкой кофе
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 📜 Интересные факты и легенды
  • 🏰 Посещение Королевского дворца
  • ☕ Уютная беседа в старейшем кафе
  • 👻 Тайны и загадки древнего города
    • Самое-самое в Стокгольме: прогулка по историческому центру
    Самое-самое в Стокгольме: прогулка по историческому центру
    Самое-самое в Стокгольме: прогулка по историческому центру
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Старый город
  • Стурторьет
  • Мортена Тротзига
  • Кёпмангатан
  • Мальчик, смотрящий на Луну
  • Риддархольмена
  • Королевский дворец
  • Рунический камень
  • Памятник Густаву II Адольфу

    • Описание экскурсии

    Исторический центр Гамла-Стан

    Именно здесь сосредоточилось всё «самое-самое» шведской столицы — о каждом из этих сокровищ вам предстоит узнать интересные факты. В нашей программе самые:

    • старая площадь — Стурторьет
    • узкий переулок — Мортена Тротзига
    • старая улочка — Кёпмангатан
    • маленькая статуя — знаменитый «Мальчик, смотрящий на Луну»
    • старая церковь — Риддархольмена
    • главный дворец — Королевский
    • удивительный камень — рунический
    • старая конная статуя — памятник Густаву II Адольфу
    • и, конечно же, старейшее привидение!

    Как и положено любой древней столице, Стокгольм хранит множество загадок и тайн. Кто придумал название столицы? Где заложили первый камень? Что произошло во время одного из самых трагических событий в истории Швеции — Стокгольмской кровавой бани? Мой рассказ даст ответы на эти и многие другие вопросы.

    Уютная беседа о Швеции — в атмосферном кафе

    Прогулка завершится у старейшего кафе Стокгольма Sundbergs konditori. Здесь мы сможем продолжить разговор во время традиционной для шведов «фики» — милой беседы за чашечкой ароматного кофе с булочкой. Обсудим то, о чём молчат путеводители: например, что волнует современных шведов, чем отличается типичный швед от типичного русского, что удивляет нас в Швеции и что поражает шведов в России — одним словом, просто поговорим о жизни.

    Организационные детали

    • Дополнительные расходы опциональны: заказ в кафе (для себя) — около €10 за человека
    • Прогулка продолжается 2,5–3 часа без учёта посещения кафе

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Густава Адольфа
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Е
    30 окт 2024
    Спасибо большое Юле за экскурсию по Стокгольму! Мы с удовольствием узнали и исторические справки, и забавные легенды, плюс получили дельные советы. Рекомендуем!

    Входит в следующие категории Стокгольм

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