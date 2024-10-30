Именно здесь сосредоточилось всё «самое-самое» шведской столицы — о каждом из этих сокровищ вам предстоит узнать интересные факты. В нашей программе самые:
старая площадь — Стурторьет
узкий переулок — Мортена Тротзига
старая улочка — Кёпмангатан
маленькая статуя — знаменитый «Мальчик, смотрящий на Луну»
старая церковь — Риддархольмена
главный дворец — Королевский
удивительный камень — рунический
старая конная статуя — памятник Густаву II Адольфу
и, конечно же, старейшее привидение!
Как и положено любой древней столице, Стокгольм хранит множество загадок и тайн. Кто придумал название столицы? Где заложили первый камень? Что произошло во время одного из самых трагических событий в истории Швеции — Стокгольмской кровавой бани? Мой рассказ даст ответы на эти и многие другие вопросы.
Уютная беседа о Швеции — в атмосферном кафе
Прогулка завершится у старейшего кафе Стокгольма Sundbergs konditori. Здесь мы сможем продолжить разговор во время традиционной для шведов «фики» — милой беседы за чашечкой ароматного кофе с булочкой. Обсудим то, о чём молчат путеводители: например, что волнует современных шведов, чем отличается типичный швед от типичного русского, что удивляет нас в Швеции и что поражает шведов в России — одним словом, просто поговорим о жизни.
Организационные детали
Дополнительные расходы опциональны: заказ в кафе (для себя) — около €10 за человека
Прогулка продолжается 2,5–3 часа без учёта посещения кафе
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Стокгольм
Я увлеклась Швецией в 1994 году, когда в моём сердце поселилась шведская музыка. Изучение языка и культуры навсегда связало меня с этой страной: я написала несколько путеводителей по Скандинавии, создала читать дальше
ряд аудиогидов, начала преподавать шведский, разрабатывать и проводить экскурсии по всей Швеции, читать лекции про традиции, культуру и менталитет «суровых викингов». Моя главная цель — показать ту Швецию, о которой не пишут в путеводителях, и познакомить гостей с «загадочной шведской душой». Программу всегда можно скорректировать в соответствии с вашими пожеланиями.