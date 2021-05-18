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Местное время в Стокгольм
23:4331
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇪 Швеция
Название городаСтокгольм
По-английскиStockholm
Это столицаСтокгольм является столицей Швеции
Население города1 515 017 чел.
АэропортыАрланда ARN, Бромма BMA, Скавста NYO, Вастерас VST
Часовой поясEurope/Stockholm
Средняя высота12 м. от уровня моря

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