Полезная информация о Стокгольм
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Местное время в Стокгольм
23:4331
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇪 Швеция
|Название города
|Стокгольм
|По-английски
|Stockholm
|Это столица
|Стокгольм является столицей Швеции
|Население города
|1 515 017 чел.
|Аэропорты
|Арланда ARN, Бромма BMA, Скавста NYO, Вастерас VST
|Часовой пояс
|Europe/Stockholm
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
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Стокгольм
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