2 отзыва оставили туристы

Регулярная групповая экскурсия ⛳ по Женеве. Трасса экскурсии 🧭 проходит по центральной части города и набережной.
Достопримечательности, которые вы увидите:
- цветочные часы, Женевский фонтан ⛲, Английский парк 🌳, променад де ла Трей, памятники архтитектуры Старого города, кафедральный собор святого Петра, стену Реформаторов и многое другое.
- За короткие 2 часа экскурсии я постараюсь вам передать как можно больше о Женеве: трогательные истории 📖 и факты, прошлое и настоящее, любовь и войны.
Экскурсия проходит во ВТОРНИКИ, ЧЕТВЕРГИ и ПЯТНИЦЫ
Примечания:
- 1. Экскурсия проходит при любой погоде.
- 2. Экскурсия может быть аннулирована при отсутствии минимального количества человек.
- 3. Максимальный размер группы 15 человек.
Начало
🚩 Цветочные часы, 1204 Geneva
Место завершения
🏁 Новая Площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Ф.
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Дарья Ф. проводит ещё 5 экскурсий
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