2 отзыва оставили туристы

Дарья Ф. – Гид из Женевы

Групповая экскурсия ⛳ по классическому маршруту с русскоязычным гидом.



Вы узнаете самые важные и увлекательные факты истории 📖 Женевы – как она стала влиятельным финансовым центром и столицей ⭐️ мира.



Мы пройдём по всем важным местам города и набережной огромного женевского озера, посмотрим на интересные памятники и познакомимся с разными сторонами жизни горожан.