2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Групповая экскурсия по Женеве

5
2 отзыва
Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Групповая экскурсия ⛳ по классическому маршруту с русскоязычным гидом.

Вы узнаете самые важные и увлекательные факты истории 📖 Женевы – как она стала влиятельным финансовым центром и столицей ⭐️ мира.

Мы пройдём по всем важным местам города и набережной огромного женевского озера, посмотрим на интересные памятники и познакомимся с разными сторонами жизни горожан.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €50 за человека

    Заказать экскурсию
Групповая экскурсия по Женеве
Групповая экскурсия по Женеве
Регулярная групповая экскурсия ⛳ по Женеве. Трасса экскурсии 🧭 проходит по центральной части города и набережной.

Достопримечательности, которые вы увидите:

  • цветочные часы, Женевский фонтан ⛲, Английский парк 🌳, променад де ла Трей, памятники архтитектуры Старого города, кафедральный собор святого Петра, стену Реформаторов и многое другое.
  • За короткие 2 часа экскурсии я постараюсь вам передать как можно больше о Женеве: трогательные истории 📖 и факты, прошлое и настоящее, любовь и войны.
Экскурсия проходит во ВТОРНИКИ, ЧЕТВЕРГИ и ПЯТНИЦЫ

Примечания:

  • 1. Экскурсия проходит при любой погоде.
  • 2. Экскурсия может быть аннулирована при отсутствии минимального количества человек.
  • 3. Максимальный размер группы 15 человек.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Цветочные часы, 1204 Geneva
Место завершения
🏁 Новая Площадь
Групповая экскурсия по Женеве
Групповая экскурсия по Женеве
Групповая экскурсия по Женеве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Дарья Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
140
2 часа
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
1 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
215
2 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
540
6 часов
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Обзорная экскурсия по Женеве
30
2 часа
Обзорная экскурсия по Женеве
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)
390
5 часов
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)

Еще несколько необычных экскурсий в Женеве

История, традиции и символы Женевы
175
2.5 часа
История, традиции и символы Женевы
42 отзыва
Пешеходная экскурсия по центру города
Первая встреча с Женевой!
150
2 часа
Первая встреча с Женевой!
6 отзывов
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Из Женевы — во французский Анси!
195
4 часа
Из Женевы — во французский Анси!
3 отзыва
Посетить «Альпийскую Венецию» и увидеть самое чистое озеро в Европе
Русская Женева
175
2.5 часа
Русская Женева
2 отзыва
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Богемный Каруж
150
1.5 часа
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
230
6.5 часов
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Погулять по городку с открытки, насладиться панорамами озера и узнать, как живут швейцарцы