3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Обворожительный Анси

Мы поедем в Анси через холмы и маленькие атмосферные деревушки. По пути сделаем остановку у известного подвесного моста, где ненадолго перенесемся во времена рыцарей. Уже в Анси вы подниметесь к замку графов Савойских и насладитесь чудесным видом на черепичные крыши. А гуляя по узким улочкам Старого города, отыщете колодец Святого Жана и рассмотрите мост Влюбленных и кафедральный собор Сан-Пьер. Кроме того, я покажу фонтан ⛲ Киберк, чарующий островной замок 🏰, церковь ⛪ Святого Франциска и парк 🌳 Европы.

Анси изнутри

Прогулка 👣 по городу будет неспешная, чтобы вы вдоволь насладились старинной архитектурой, разноцветными ставнями домов и живописными каналами. А самое главное — озером, цвет воды которого смело может соревноваться с Мальдивами! Я расскажу, как живут люди в Анси и раскрою их привычки и любимые места. А еще научу вас простым, но очень важным словам и фразам на французском языке.

Организационные детали