3 отзыва оставили туристы

Обворожительный Анси Мы поедем в Анси через холмы и маленькие атмосферные деревушки. По пути сделаем остановку у известного подвесного моста, где ненадолго перенесемся во времена рыцарей. Уже в Анси вы подниметесь к замку графов Савойских и насладитесь чудесным видом на черепичные крыши. А гуляя по узким улочкам Старого города, отыщете колодец Святого Жана и рассмотрите мост Влюбленных и кафедральный собор Сан-Пьер. Кроме того, я покажу фонтан ⛲ Киберк, чарующий островной замок 🏰, церковь ⛪ Святого Франциска и парк 🌳 Европы.
Анси изнутри Прогулка 👣 по городу будет неспешная, чтобы вы вдоволь насладились старинной архитектурой, разноцветными ставнями домов и живописными каналами. А самое главное — озером, цвет воды которого смело может соревноваться с Мальдивами! Я расскажу, как живут люди в Анси и раскрою их привычки и любимые места. А еще научу вас простым, но очень важным словам и фразам на французском языке.
Организационные детали
Дорога из Женевы в Анси занимает около 40 минут в одну сторону
Входной билет 🎫 в замок не включен в стоимость — около 5 евро
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в торговом центре Балексер или у аэропорта
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, меня зовут Марина! Я живу в Швейцарии уже 3 года, 2 из которых я прожила в Лозанне. Это столица кантона Во (Vaud), олимпийская столица и мой любимый город в Швейцарии. Я знаю Лозанну наизусть и уже влюбила в неё всех своих друзей. Услышав множество восторженных отзывов, решила как гид знакомить с Лозанной и другими достопримечательностями региона. Я помогу вам прочувствовать его атмосферу, насладиться видам и подружиться со Швейцарией.
Огромная благодарность Марине! Это была потрясающая экскурсия! Альпийская Венеция - Анси прекрасен! Я влюбился во Францию и ее чудные деревушки. Марина провела меня по самым красивым местам, которые, порой, скрыты от взора туриста. Рассказала столько интересных историй. Прогулка была не незабываемой! С нетерпением жду моего возвращения в Женеву, чтобы заказать другие экскурсии у Марины.
Natalia
8 марта 2020
Марина- прекрасный гид, влюбленный в страну и помогающий полюбить ее своим туристам. Ещё она отличный собеседник, поэтому даже весь день на экскурсии не скучно и очень познавательно. Марина делится инсайтами о Швейцарии, жизни тут, традициях и обычаях. Настоятельно рекомендую экскурсию и гида! Обязательно приеду теперь ещё ❤️🇨🇭
Надежда
2 марта 2020
Очень понравилась экскурсия с Мариной! Показала самые красивые места! Очень лёгкий приятный в общении человек!!!