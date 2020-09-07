3 отзыва оставили туристы

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Из Женевы — во французский Анси!

Посетить «Альпийскую Венецию» и увидеть самое чистое озеро в Европе

5
3 отзыва
Марина
Марина – Гид из Женевы
Анси очарует вас старинными улочками, озером, возвышающимся над городом графским замком и утопающими в цветах каналами.

Вы не спеша осмотрите все его значимые места, услышите о местной жизни и почувствуете себя французами на один день!
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €195 за экскурсию

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Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!

Что вас ожидает

Обворожительный Анси
Мы поедем в Анси через холмы и маленькие атмосферные деревушки. По пути сделаем остановку у известного подвесного моста, где ненадолго перенесемся во времена рыцарей. Уже в Анси вы подниметесь к замку графов Савойских и насладитесь чудесным видом на черепичные крыши. А гуляя по узким улочкам Старого города, отыщете колодец Святого Жана и рассмотрите мост Влюбленных и кафедральный собор Сан-Пьер. Кроме того, я покажу фонтан ⛲ Киберк, чарующий островной замок 🏰, церковь ⛪ Святого Франциска и парк 🌳 Европы.

Анси изнутри
Прогулка 👣 по городу будет неспешная, чтобы вы вдоволь насладились старинной архитектурой, разноцветными ставнями домов и живописными каналами. А самое главное — озером, цвет воды которого смело может соревноваться с Мальдивами! Я расскажу, как живут люди в Анси и раскрою их привычки и любимые места. А еще научу вас простым, но очень важным словам и фразам на французском языке.

Организационные детали

  • Дорога из Женевы в Анси занимает около 40 минут в одну сторону
  • Входной билет 🎫 в замок не включен в стоимость — около 5 евро
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в торговом центре Балексер или у аэропорта
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!
Из Женевы — во французский Анси!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Привет, меня зовут Марина! Я живу в Швейцарии уже 3 года, 2 из которых я прожила в Лозанне. Это столица кантона Во (Vaud), олимпийская столица и мой любимый город в Швейцарии. Я знаю Лозанну наизусть и уже влюбила в неё всех своих друзей. Услышав множество восторженных отзывов, решила как гид знакомить с Лозанной и другими достопримечательностями региона. Я помогу вам прочувствовать его атмосферу, насладиться видам и подружиться со Швейцарией.
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3 отзыва оставили туристы

7 сентября 2020
Огромная благодарность Марине! Это была потрясающая экскурсия! Альпийская Венеция - Анси прекрасен! Я влюбился во Францию и ее чудные деревушки. Марина провела меня по самым красивым местам, которые, порой, скрыты от взора туриста. Рассказала столько интересных историй. Прогулка была не незабываемой! С нетерпением жду моего возвращения в Женеву, чтобы заказать другие экскурсии у Марины.
8 марта 2020
Марина- прекрасный гид, влюбленный в страну и помогающий полюбить ее своим туристам. Ещё она отличный собеседник, поэтому даже весь день на экскурсии не скучно и очень познавательно. Марина делится инсайтами о Швейцарии, жизни тут, традициях и обычаях. Настоятельно рекомендую экскурсию и гида! Обязательно приеду теперь ещё ❤️🇨🇭
2 марта 2020
Очень понравилась экскурсия с Мариной! Показала самые красивые места! Очень лёгкий приятный в общении человек!!!

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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