Марина проводит ещё 1 экскурсию

  1. Экскурсии

Лозанна и фантастические виноградники Лаво

Погулять по городку с открытки, насладиться панорамами озера и узнать, как живут швейцарцы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у монумента Брюнсвику
  • Заказать экскурсию

230 за человека

Марина
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Марина – Гид в Женеве
Мы отправимся в маленькое путешествие вглубь Швейцарии.

За один день вы познакомитесь с Лозанной, увидите виноградники Лаво и оцените вино 🍷 из местных виноделен.

Я поделюсь с вами любопытными историями и помогу прочувствовать атмосферу этой страны — и всё это на фоне захватывающих видов на Женевское озеро и Альпийские горы ⛰️.
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво

Что вас ожидает

Столица кантона Во
Мы встретимся в центре Женевы и уже через 40 минут будем гулять по набережной Лозанны в направлении Олимпийского парка. На лестнице, ведущей к музею, вы прочтете года и места проведения всех Олимпийских игр, сможете прикоснуться к олимпийскому огню и сфотографироваться со скульптурами атлетов.
Мы поднимемся на самую высокую точку Лозанны и полюбуемся восхитительными панорамами. Пройдём по старинным улочкам, посетим прекрасный готический собор Швейцарии и заглянем во дворец, где расположен музей. Также вы увидите новый тусовочный район на месте складов, проедете на метро (единственном в стране) и отдохнете в Олимпийском парке.

Непринужденная беседа
Вы наверняка слышали о Женеве — а я расскажу вам о её соседке-Лозанне, Олимпийской столице. Без скучных дат поделюсь реальными историями и любопытными фактами и помогу понять, какого это — быть швейцарцем. А еще покажу самые вкусные рестораны, бары и секретную террасу с лучшим видом на город и демократичными ценами. Дам полезные советы и, конечно, сделаю для вас фото на память!

Лаво — one love ❤️
После мы отправимся на террасные виноградники Лаво, растянувшиеся на 40 км вдоль Женевского озера на фоне Альп. Это место находится под защитой ЮНЕСКО — вы сами поймёте, почему. Мы сделаем множество остановок для фото, погуляем по винодельческим деревушкам и, по желанию, попробуем вино из местных погребов.

Организационные детали

  • Во время прогулки я с удовольствием пофотографирую вас на камеру айфона, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на снимках.
  • В стоимость входит трансфер, проезд на метро; отдельно оплачивается подъём на колокольню Кафедрального собора (5-7 франков) и по желанию — посещение Олимпийского музея (18 франков), дегустация вина, обед, личные расходы.
  • Лозанна — город на холмах с многочисленными спусками и подъёмами: пожалуйста, будьте готовы к легким физическим нагрузкам, а также выбирайте удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Mazda CX3.
  • При заказе экскурсии от 2-х человек предусмотрена скидка: 450€ для трёх путешественников, 550€ для четырёх.
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Лозанна и фантастические виноградники Лаво

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у монумента Брюнсвику.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Привет, меня зовут Марина! Я живу в Швейцарии уже 3 года, 2 из которых я прожила в Лозанне. Это столица кантона Во (Vaud), олимпийская столица и мой любимый город в Швейцарии. Я знаю Лозанну наизусть и уже влюбила в неё всех своих друзей. Услышав множество восторженных отзывов, решила как гид знакомить с Лозанной и другими достопримечательностями региона. Я помогу вам прочувствовать его атмосферу, насладиться видам и подружиться со Швейцарией.
Напишите мне

Марина проводит ещё 1 экскурсию

Из Женевы — во французский Анси!Из Женевы — во французский Анси!Из Женевы — во французский Анси!
195 за человека
4 часа
3 отзыва
Посетить «Альпийскую Венецию» и увидеть самое чистое озеро в Европе
Анси очарует вас старинными улочками, озером, возвышающимся над городом графским замком и утопающими в цветах каналами. Вы не спеша осмотрите все его значимые места, услышите о местной жизни и почувствуете себя французами на один день!

Экскурсии по пригородам Женевы

Женева и окрестности: гора СалевЖенева и окрестности: гора СалевЖенева и окрестности: гора Салев
375 за экскурсию
5 часов
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
Экскурсия будет интересна тем, кто уже осмотрел Женеву и хочет расширить свои представления об этом регионе. Вы полюбуетесь самыми высокими горными массивами Западной Европы, не удаляясь далеко от комфорта большого города. Вы сможете совершить пеший подъем в гору или добраться до нее на машине — по дороге вы увидите уютные деревушки, а на вершине вас будет ждать вкусный кофе с традиционным местным пирогом.

Выбирайте и другие экскурсии в Женеве

История и архитектураВсеОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеГастрономическиеНа автомобилеЗа городомПешком
230 за человека
Заказать экскурсию