Марина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Столица кантона Во

Мы встретимся в центре Женевы и уже через 40 минут будем гулять по набережной Лозанны в направлении Олимпийского парка. На лестнице, ведущей к музею, вы прочтете года и места проведения всех Олимпийских игр, сможете прикоснуться к олимпийскому огню и сфотографироваться со скульптурами атлетов.

Мы поднимемся на самую высокую точку Лозанны и полюбуемся восхитительными панорамами. Пройдём по старинным улочкам, посетим прекрасный готический собор Швейцарии и заглянем во дворец, где расположен музей. Также вы увидите новый тусовочный район на месте складов, проедете на метро (единственном в стране) и отдохнете в Олимпийском парке.

Непринужденная беседа

Вы наверняка слышали о Женеве — а я расскажу вам о её соседке-Лозанне, Олимпийской столице. Без скучных дат поделюсь реальными историями и любопытными фактами и помогу понять, какого это — быть швейцарцем. А еще покажу самые вкусные рестораны, бары и секретную террасу с лучшим видом на город и демократичными ценами. Дам полезные советы и, конечно, сделаю для вас фото на память!

Лаво — one love ❤️

После мы отправимся на террасные виноградники Лаво, растянувшиеся на 40 км вдоль Женевского озера на фоне Альп. Это место находится под защитой ЮНЕСКО — вы сами поймёте, почему. Мы сделаем множество остановок для фото, погуляем по винодельческим деревушкам и, по желанию, попробуем вино из местных погребов.