Дарья Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Для тех, кто хочет познакомиться как с историей 📖, так и с современной жизнью Женевы, увидеть её глазами местных жителей, представляем нашу полезную обзорную экскурсию ⛳ «Женева ежедневно в 15:15.

Каждый день в 15:15 можно присоединиться к группе единомышленников на обзорных прогулках по Женеве в сопровождении гида. Один из гидов нашей команды покажет настоящий «живой» город 🏙️ и расскажет то, что знают только его жители и не печатают в путеводителях. У вас нет риска заблудиться, что-то пропустить или не понять. Вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск знаковых мест, кроме этого получите много полезной практической информации.

За 2 часа вы начнете ориентироваться среди основных достопримечательностей 🏛️, сложите понятную картину многовековой истории города и погрузитесь в атмосферу местной жизни.

После экскурсии 🧭 гулять 👣 самостоятельно будет гораздо интереснее!

Мы предлагаем две трассы для знакомства с городом: красный и синий маршрут. Трассы чередуются через день.

Пожалуйста, бронируйте места заранее! Количество мест в группе — 15.