Дарья Ф. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Женеве

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Обзорная пешая прогулка 👣 по Женеве на одном из двух маршрутов.

За время экскурсии 🧭 вы научитесь ориентироваться среди центральных символов и познакомитесь с поворотами истории 📖 вокруг Женевы, начиная с захвата города римлянами.

На красном маршруте вы увидите весь исторический центр, набережную женевского озера и Старый город 🏙️.

На синем маршруте познакомитесь с дипломатической и международной стороной жизни города.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €30 за человека

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Обзорная экскурсия по Женеве
Обзорная экскурсия по Женеве
Для тех, кто хочет познакомиться как с историей 📖, так и с современной жизнью Женевы, увидеть её глазами местных жителей, представляем нашу полезную обзорную экскурсию ⛳ «Женева ежедневно в 15:15.
Каждый день в 15:15 можно присоединиться к группе единомышленников на обзорных прогулках по Женеве в сопровождении гида. Один из гидов нашей команды покажет настоящий «живой» город 🏙️ и расскажет то, что знают только его жители и не печатают в путеводителях. У вас нет риска заблудиться, что-то пропустить или не понять. Вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск знаковых мест, кроме этого получите много полезной практической информации.
За 2 часа вы начнете ориентироваться среди основных достопримечательностей 🏛️, сложите понятную картину многовековой истории города и погрузитесь в атмосферу местной жизни.
После экскурсии 🧭 гулять 👣 самостоятельно будет гораздо интереснее!
Мы предлагаем две трассы для знакомства с городом: красный и синий маршрут. Трассы чередуются через день.
Пожалуйста, бронируйте места заранее! Количество мест в группе — 15.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 монумент Брунсвику (Rue Adhémar-Fabri 7, 1201)
Место завершения
🏁 Новая площадь (синий маршрут) или Русская церковь (красный маршрут)
Обзорная экскурсия по Женеве
Обзорная экскурсия по Женеве
Обзорная экскурсия по Женеве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
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