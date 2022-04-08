Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Женеве. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Небольшая, но очень красивая Женева таит в себе множество загадок. Эта экскурсия — отличная возможность узнать хотя бы часть из них во время прогулки в сопровождении гида вдоль берегов живописного Женевского озера.

Так как показать все самое важное в Женеве за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут предполагает знакомство с основными символами Женевы: необычным фонтаном Же-До и цветочными часами. Мы увидим Русскую церковь, старинный колледж Кельвина, полюбуемся фасадом музея истории и искусства, прогуляемся по площади Бург-де-Фур.

Тех же, кто отправится по синему маршруту, ждут живописнейший остров Руссо и монументальный собор Святого Петра. Вы услышите историю городской Ратуши и полюбуетесь прекрасным парком Бастион, а затем пройдете вдоль стены Реформаторов и узнаете, почему она называется именно так.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.