Персональная прогулка с гидом по Женеве

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Женеве
Персональная прогулка с гидом по Женеве
Персональная прогулка с гидом по Женеве
Персональная прогулка с гидом по Женеве

Что вас ожидает 🤩

  • Фонтан Же-До
  • Цветочные часы
  • Русская церковь
  • Колледж Кальвина
  • Музей истории и искусства
  • Площадь Бург-де-Фур
  • Остров Руссо
  • Собор св. Петра
  • Городская Ратуша
  • Парк Бастион
  • Стена Реформаторов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Женеве. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Небольшая, но очень красивая Женева таит в себе множество загадок. Эта экскурсия — отличная возможность узнать хотя бы часть из них во время прогулки в сопровождении гида вдоль берегов живописного Женевского озера.

Так как показать все самое важное в Женеве за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут предполагает знакомство с основными символами Женевы: необычным фонтаном Же-До и цветочными часами. Мы увидим Русскую церковь, старинный колледж Кельвина, полюбуемся фасадом музея истории и искусства, прогуляемся по площади Бург-де-Фур.

Тех же, кто отправится по синему маршруту, ждут живописнейший остров Руссо и монументальный собор Святого Петра. Вы услышите историю городской Ратуши и полюбуетесь прекрасным парком Бастион, а затем пройдете вдоль стены Реформаторов и узнаете, почему она называется именно так.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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