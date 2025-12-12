Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер от аэропорта в Сингапур или обратно
Встретим вас в аэропорту с табличкой и улыбкой, поможем с багажом и с комфортом доставим в отель
Начало: У аэропорта/отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber
Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций
Начало: В Faber Park
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от $225 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сингапур - город будущего
Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете
Начало: Ruffles mrt, exit B
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
