Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Сингапуре на русском языке, цены от $68. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 1 час 9 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Трансфер от аэропорта в Сингапур или обратно Встретим вас в аэропорту с табличкой и улыбкой, поможем с багажом и с комфортом доставим в отель Начало: У аэропорта/отеля $68 за всё до 3 чел. Пешая 4.5 часа 2 отзыва Индивидуальная Территория развлечений: остров Сентоза и гора Mount Faber Побывать в средоточии курортных пляжей, тематических аттракционов и природных локаций Начало: В Faber Park от $225 за человека Пешая 4.5 часа 20 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сингапур - город будущего Погулять по суперсовременному району Марина Бэй Сэндс и ощутить себя на другой планете Начало: Ruffles mrt, exit B от $200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Сингапура

