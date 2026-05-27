Вы узнаете о судьбе китайских иммигрантов и заглянете в скрытые уголки. Отыщете место из фильма «Безумно богатые азиаты» и посмотрите на популярные муралы. Побываете в буддийской святыне и продегустируете традиционные блюда. А ещё выясните, почему один из переулков называется улицей мёртвых.
Описание экскурсии
- Центр квартала. На прогулке по Пагода-стрит вы послушаете о жизни китайских иммигрантов, которые приехали в Сингапур за мечтой, но в итоге стали чернорабочими.
- Переулки Чайнатауна. Мы исследуем потайные улочки с этническими домами-магазинами (шоп-хаусами) и захватывающими 3D-муралами местного художника Ип Ю Чонга.
- Храм Шри Мариамман — старейший индуистский храм Сингапура. Осмотрим яркие и замысловатые скульптуры и башню-гопурам с фигурами божеств.
- Анн Сианг Хилл и Клаб-стрит. Перейдём к холму Анн Сианг, чтобы оценить контрасты квартала. Когда-то шумный деловой центр для иммигрантов, сегодня он сохраняет своё историческое и архитектурное очарование. Увидим отреставрированные шоп-хаусы и найдём место для фото, прославленное в фильме «Безумно богатые азиаты».
- Фуд-центр «Максвелл». Желающие попробуют знаменитый рис с курицей, фучжоуские устричные пирожки и другие специалитеты.
- Храм и музей зуба Будды. Побываем в китайской буддийской святыне в стиле династии Тан, где представлено древнее искусство. Посмотрим на почитаемую реликвию. Пройдём по соседнему переулку Саго-лейн, чьё название на кантонском диалекте означает «улица мёртвых».
- Комплекс «Чайнатаун». Полюбуемся архитектурным изяществом: самобытными двух- и трёхэтажными шоп-хаусами, украшенными традиционным китайским плиточным орнаментом.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на английском языке.
- Традиционный завтрак (1 чашка кофе или чая с молоком и сет из тостов с джемом кайя) включён.
- Гастрономическая часть проходит в традиционных сингапурских хокер-центрах: предварительные бронирование столиков и заказы невозможны, поэтому иногда нужно подождать очереди.
- Программа не подходит для передвижения на инвалидных колясках.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Чайнатауне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гадолава — Организатор в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В нашей команде вежливые, душевные и всегда готовые прийти на помощь гиды. Нам важно, чтобы путешественникам было комфортно и всё нравилось. А ещё мы быстро решаем любые вопросы, чтобы вы ни о чём не переживали.
