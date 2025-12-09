Аудиогид
Музей науки и промышленности: аудиоэкскурсия
Путешествие в мир науки и техники в Чикаго: от поезда Pioneer Zephyr до выставки «You!». Включён входной билет в музей
Начало: У Музея науки и промышленности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$50 за человека
Билеты
Чикагский институт искусств
Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов
Начало: У Института искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$62 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
