1 чел. По популярности На поезде 1.5 часа Аудиогид Музей науки и промышленности: аудиоэкскурсия Путешествие в мир науки и техники в Чикаго: от поезда Pioneer Zephyr до выставки «You!». Включён входной билет в музей Начало: У Музея науки и промышленности $50 за человека 3 часа Билеты Чикагский институт искусств Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов Начало: У Института искусств Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 $62 за билет На машине 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Чикаго по винодельням штата Мичиган Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств $550 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Чикаго

