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Самое высокое в мире колесо обозрения находится в Вегасе — и это не удивительно! С билетом на колесо обозрения LINQ вы окажетесь в одной из самых захватывающих достопримечательностей города. Прокатитесь в кабинке, наслаждаясь великолепным панорамным видом на Город грехов. Увидев Лас-Вегас сверху, спуститесь вниз и продолжите свое приключение.
На колесе обозрения LINQ вы ощутите, как будто Лас-Вегас находится в ваших руках. Поднимитесь на высоту 167 метров в одной из 28 закрытых кабинок. Полюбуйтесь бульваром Лас-Вегас-Стрип, горами и равнинами, продвигаясь со скоростью один фут в секунду. Вряд ли вы найдете лучший вид во всем Лас-Вегасе!
Если вы любите посещать достопримечательности, не упустите билеты на колесо обозрения LINQ. Ну а если вы хотите получать самые незабываемые впечатления в поездке, то вы просто обязаны здесь побывать.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на колесо обозрения LINQ
30-минутная поездка на самом высоком колесе обозрения в мире
Панорамный вид на Лас-Вегас из кабинки с кондиционером
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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