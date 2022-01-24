Колесо обозрения LINQ

Даже любители игровых автоматов почувствуют себя птицами высокого полета

4.8
1372 отзыва
Входной билет
Колесо обозрения LINQ
Колесо обозрения LINQ
Колесо обозрения LINQ
Колесо обозрения LINQ
Колесо обозрения LINQ
Колесо обозрения LINQ
Колесо обозрения LINQ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Самое высокое в мире колесо обозрения находится в Вегасе — и это не удивительно! С билетом на колесо обозрения LINQ вы окажетесь в одной из самых захватывающих достопримечательностей города. Прокатитесь в кабинке, наслаждаясь великолепным панорамным видом на Город грехов. Увидев Лас-Вегас сверху, спуститесь вниз и продолжите свое приключение.
На колесе обозрения LINQ вы ощутите, как будто Лас-Вегас находится в ваших руках. Поднимитесь на высоту 167 метров в одной из 28 закрытых кабинок. Полюбуйтесь бульваром Лас-Вегас-Стрип, горами и равнинами, продвигаясь со скоростью один фут в секунду. Вряд ли вы найдете лучший вид во всем Лас-Вегасе!
Если вы любите посещать достопримечательности, не упустите билеты на колесо обозрения LINQ. Ну а если вы хотите получать самые незабываемые впечатления в поездке, то вы просто обязаны здесь побывать.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на колесо обозрения LINQ
  • 30-минутная поездка на самом высоком колесе обозрения в мире
  • Панорамный вид на Лас-Вегас из кабинки с кондиционером
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

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