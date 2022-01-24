Самое высокое в мире колесо обозрения находится в Вегасе — и это не удивительно! С билетом на колесо обозрения LINQ вы окажетесь в одной из самых захватывающих достопримечательностей города. Прокатитесь в кабинке, наслаждаясь великолепным панорамным видом на Город грехов. Увидев Лас-Вегас сверху, спуститесь вниз и продолжите свое приключение.

На колесе обозрения LINQ вы ощутите, как будто Лас-Вегас находится в ваших руках. Поднимитесь на высоту 167 метров в одной из 28 закрытых кабинок. Полюбуйтесь бульваром Лас-Вегас-Стрип, горами и равнинами, продвигаясь со скоростью один фут в секунду. Вряд ли вы найдете лучший вид во всем Лас-Вегасе!

Если вы любите посещать достопримечательности, не упустите билеты на колесо обозрения LINQ. Ну а если вы хотите получать самые незабываемые впечатления в поездке, то вы просто обязаны здесь побывать.