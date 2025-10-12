читать дальше уменьшить Даунтауна, душевный и профессиональный фотограф-это неимоверное сочетание!

Еще раз огромное спасибо, не только за чудесные фото, но и за этот прекрасный день, как мягкое солнце Лос-Анджелеса.

Как же хотелось увезти с собой приятные впечатления и что-то необычное из LA.И прекрасная Наталья помогла осуществить это! Завораживающие виды