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Фотосессии в Лос-Анджелесе с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 2 чел.
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Увидеть город с необычных ракурсов и забрать с собой яркие воспоминания в виде профессиональных фото
Начало: В центре города
«Устроим фотосессию на фоне индустриальных зданий»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $350 за всё до 2 чел.
Фотосессия в Лос-Анджелес - незабываемые ракурсы
2 часа
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Лос-Анджелес - незабываемые ракурсы
Начало: Лос-Анджелес
«Чтобы сохранить эти эмоции и моменты навсегда, мы предлагаем профессиональную фотосессию в самых живописных уголках города»
$280$350 за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса
Пройти по расслабленному Redondo Beach и сохранить на память свою калифорнийскую историю
Начало: На Redondo Beach
«Продление фотосессии — $200 за каждый дополнительный час»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $400 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Как же хотелось увезти с собой приятные впечатления и что-то необычное из LA.
И прекрасная Наталья помогла осуществить это! Завораживающие виды
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Даунтауна, душевный и профессиональный фотограф-это неимоверное сочетание!
Еще раз огромное спасибо, не только за чудесные фото, но и за этот прекрасный день, как мягкое солнце Лос-Анджелеса.

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В
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Если вам нужна хорошая фотосессия вам к Наташе, фотографии отличные!
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Всего 2 отзыва в Лос-Анджелесе в категории "Фотопрогулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса;
  2. Фотосессия в Лос-Анджелес - незабываемые ракурсы;
  3. Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса.
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Родео-драйв;
  2. Обсерватория Гриффита;
  3. Голливудский бульвар;
  4. Музей мадам Тюссо;
  5. Беверли-Хиллз;
  6. Аллея славы Голливуда;
  7. Сансет-бульвар;
  8. Universal Studios Hollywood;
  9. Голливудская аллея славы.
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в августе 2026
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Лос-Анджелеса, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке