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Фотопрогулка
до 2 чел.
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Увидеть город с необычных ракурсов и забрать с собой яркие воспоминания в виде профессиональных фото
Начало: В центре города
«Устроим фотосессию на фоне индустриальных зданий»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $350 за всё до 2 чел.
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20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Лос-Анджелес - незабываемые ракурсы
Начало: Лос-Анджелес
«Чтобы сохранить эти эмоции и моменты навсегда, мы предлагаем профессиональную фотосессию в самых живописных уголках города»
$280
$350 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотоэкскурсия в тихую гавань Лос-Анджелеса
Пройти по расслабленному Redondo Beach и сохранить на память свою калифорнийскую историю
Начало: На Redondo Beach
«Продление фотосессии — $200 за каждый дополнительный час»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Как же хотелось увезти с собой приятные впечатления и что-то необычное из LA.
И прекрасная Наталья помогла осуществить это! Завораживающие виды
И прекрасная Наталья помогла осуществить это! Завораживающие виды
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В
Если вам нужна хорошая фотосессия вам к Наташе, фотографии отличные!
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Всего 2 отзыва в Лос-Анджелесе в категории "Фотопрогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Фотопрогулки»
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Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Лос-Анджелеса, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке