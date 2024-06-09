Вас ждёт не просто фотосессия, а яркое тропическое приключение! Со мной вы прочувствуете вайб города, тёплый и динамичный.
Рассмотрите разные грани Майами — от пляжного отдыха до городской жизни, исторических мест и современного искусства.
Прогулка подарит вам не только знакомство с главными достопримечательностями, но и отличные снимки в самых фотогеничных локациях — их будет немало!
Рассмотрите разные грани Майами — от пляжного отдыха до городской жизни, исторических мест и современного искусства.
Прогулка подарит вам не только знакомство с главными достопримечательностями, но и отличные снимки в самых фотогеничных локациях — их будет немало!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Майами-Бич: знаменитые пляжи и виды бескрайнего океана. Здесь мы устроим фотосессию на фоне белого песка и лазурных волн. Вы узнаете об истории Майами-Бич, знаменитых отелях и архитектуре в стиле ар-деко, которая придаёт району неповторимый шарм.
- Даунтаун Майами — сердце города. Вас встретят впечатляющие небоскрёбы и оживлённые улицы. Мы посетим башню Свободы и парк Бейфронт. Поговорим о финансовой и культурной составляющей Майами, а также сделаем несколько потрясающих снимков на фоне городских панорам.
- Вилла Визкайя с великолепными садами. Вы погрузитесь в атмосферу эпохи Возрождения и барокко, прогуляетесь вдоль ухоженных аллей, фотографируясь на фоне статуй и фонтанов. Узнаете об истории особняка и его значении для Майами.
- Винвуд — креативный район Майами, известный красочными настенными рисунками и арт-галереями. Вы насладитесь уличным искусством и сделаете множество ярких снимков на фоне граффити. Послушаете о развитии Винвуда в центр современного искусства и культуры Майами. Здесь же у вас будет отличная возможность попробовать блюда различных кухонь мира в местных ресторанах и кафе.
Организационные детали
Вы получите около 500 фото в цветокоррекции в течение 3 недель после прогулки.
Передам их по ссылке через Send
GB: фото должны быть скачаны в течение 7 дней после предоставления ссылки
Подготовьте лёгкую одежду и солнцезащитные аксессуары. Учитывайте климатические особенности и возможность кратковременных дождей
Дополнительные расходы
- Между локациями мы будем перемещаться на такси или автобусе — по вашему желанию. Проезд оплачивается вами самостоятельно.
- Входной билет на виллу Визкайя: взрослый — $25, дети 6–12 лет — $10, дети младше 6 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Майами
Как фотогид в Майами, я стремлюсь создать очень тёплую и дружественную обстановку для каждого моего гостя. Мне важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно во время фотоэкскурсии — это заметно отражаетсяЗадать вопрос
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