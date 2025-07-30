Индивидуальная
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$325 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$850 за всё до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Увидеть ключевые локации города и ощутить на себе чары Южной Флориды
Начало: В вашем отеле в Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$650 за всё до 7 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Впитать карибский дух маленького беззаботного городка в поездке из Майами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 7 чел.
Майами и Корал Гейблс: два города за один день
Автомобильная экскурсия по жемчужинам Флориды и её окрестностям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББатраз30 июля 2025Это МайамиДата посещения: 25 июля 2025Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
- ЕЕ6 декабря 2025Мы два 77-летних путешественника в восторге от Алекса и его экскурсии по Маями. Смело рекомендуем!
- ООльга27 ноября 2025Экскурсия - выше всяких похвал. Сама тема мне была не сильно близка -тема выбор мужа, но Артем смог достучаться и
- ТТатьяна27 ноября 2025Отличная экскурсия по Майами! 10 из 10!
Мы были в Майами уже несколько раз, но Артем сумел показать город совершенно с
- ННаталья25 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Узнали много нового про Майами, Артем рассказывал интересные факты, всегда отвечал на наши дополнительные вопросы. Маршрут был выстроен
- ММаксим6 ноября 2025Экскурсия полностью оправдала ожидания и даже больше. Мы проехали через самые знаковые районы города — от делового центра с небоскрёбами
- VVitalij25 октября 2025Экскурсия прошла замечательно! Артём очень интересно рассказывал о городе, поделился множеством любопытных фактов и посоветовал отличные места для прогулок и отдыха. Мы остались в полном восторге!
- ЕЕлена22 октября 2025Мы собрались в Майами спонтанно, в нашем распоряжении было всего 2,5 дня. Оценив предложения, остановились традиционно на обзорной и экскурсии
- ЕЕлена15 октября 2025Это была замечательная экскурсия. Артем замечательный организатор, мы ехали в прекрасной новой машине. У нас была большая компания и все
- ВВиктор13 октября 2025Прекрасный гид и незабываемая экскурсия.
Идеальный маршрут.
Было всё очень интересно и познавательно.
Мы открыли для нас город с такой стороны, с которой мы никогда бы его не увидели самостоятельно.
Очень рекомендуем.
Желаем вам вдохновения и благодарных туристов!
- ЕЕлена7 октября 2025Сегодня у нас была экскурсия с Александром. И это было чудесно. Александр замечательный рассказчик, мы прекрасно провели эти чудесные 4
- NNatalia14 сентября 2025Артем провел блестящую экскурсию, профессионально, не скучно, с большой любовью к городу, в котором он живет и о котором так
- РРуслан9 сентября 2025Было всё потрясающи 👍 🤩
- KKira8 сентября 2025Александр очень эрудированный и приятный рассказчик, с приятным голосом, что тоже важно! Мы взяли обзорную экскурсию и получилось очень здорово
- ЮЮлия2 сентября 2025Артём как гид, рассказчик и просто хороший человек превзошел все мои ожидания! С его стороны проявлено максимум внимания, тактичности и
- ВВладислав1 сентября 2025Очень понравилась экскурсия, дает хорошее представление о городе, о культуре, Артём максимально профессионален, отличная память и знание города
- ООлег26 августа 2025Артём провёл увлекательную экскурсию по Майами. Посетили много интересных мест. Всё было организовано профессионально и с творческим подходом. Остались самые приятные впечатления!
- IIaroslav24 августа 2025Все было замечательно! Начиная с приятной органичной коммуникации с гидом Артемом и заканчивая настолько же не забываемыми впечатлениями от самой
- NNatalya23 августа 2025Артем провел отличную обзорную экскурсию по Майями. Человек обладает большими знаниями по истории развитию региона. Было очень интересно и увлекательно
- ААханова5 августа 2025Сегодня были на обзорной экскурсии с Артемом, нам очень понравилось! Ездили на комфортабельном автомобиле. За несколько часов экскурсии узнали многое
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Майами
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Майами в декабре 2025
Сейчас в Майами в категории "Активности" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 325 до 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
