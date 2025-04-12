Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
«Сообщество Четырех искусств — великолепный парк в самом центре города с коллекцией скульптур»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
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10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич и Саут-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами-Бич, где ар-деко здания соседствуют с белоснежными пляжами, а закаты оставляют незабываемые впечатления
«Парк Саут-Пойнт — крайняя точка острова, на котором расположены Саут-Бич и Майами-Бич»
Сегодня в 08:30
7 июн в 06:30
от $135
$150 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вечернее свидание с Майами
Погрузитесь в атмосферу вечернего Майами! Легендарная набережная, ар-деко архитектура и живописные парки подарят незабываемые впечатления
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
«Заглянем в Коллинз-парк — зелёный оазис среди городской суеты»
Расписание: ежедневно в 17:15
Завтра в 17:15
6 июн в 17:15
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММакс12 апреля 2025Приятная девушка, очень интересно Несколько экскурсий было Рекомендую, особенно съездить в национальный Парк
- ЛЛариса22 марта 2025Если вам хочется почувствовать себя миллиардером -то вам в Палм Бич. Город роскоши и очарования. Артем своими рассказами помог нам
- ММарина28 декабря 2024Вернулись к Артему, на этот раз на экскурсию по Палм-Бич и традиционно не пожалели:) Четко, дружелюбно, с огоньком, наполненно информационно, но
- ТТурсун1 сентября 2024Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в июне 2025
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