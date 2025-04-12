Экскурсии по паркам Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Майами на русском языке, цены от $65, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Палм-Бич: город миллиардеров
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
«Сообщество Четырех искусств — великолепный парк в самом центре города с коллекцией скульптур»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Пешая
2 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровище Флориды: Майами-Бич и Саут-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами-Бич, где ар-деко здания соседствуют с белоснежными пляжами, а закаты оставляют незабываемые впечатления
«Парк Саут-Пойнт — крайняя точка острова, на котором расположены Саут-Бич и Майами-Бич»
Сегодня в 08:30
7 июн в 06:30
от $135$150 за всё до 8 чел.
Вечернее свидание с Майами
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вечернее свидание с Майами
Погрузитесь в атмосферу вечернего Майами! Легендарная набережная, ар-деко архитектура и живописные парки подарят незабываемые впечатления
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
«Заглянем в Коллинз-парк — зелёный оазис среди городской суеты»
Расписание: ежедневно в 17:15
Завтра в 17:15
6 июн в 17:15
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Макс
    12 апреля 2025
    Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
    Приятная девушка, очень интересно Несколько экскурсий было Рекомендую, особенно съездить в национальный Парк
  • Л
    Лариса
    22 марта 2025
    Палм-Бич: город миллиардеров
    Если вам хочется почувствовать себя миллиардером -то вам в Палм Бич. Город роскоши и очарования. Артем своими рассказами помог нам
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    представить с чего начался город и как протекает его жизнь сейчас. Прошлись по уютным улочкам,проехались около знаменитой резиденции Мар~а-Лаго, прогулялись по шикарному отелю The Breakers, посмотрели крутые яхты в Марине. Рекомендую!!!

  • М
    Марина
    28 декабря 2024
    Палм-Бич: город миллиардеров
    Вернулись к Артему, на этот раз на экскурсию по Палм-Бич и традиционно не пожалели:) Четко, дружелюбно, с огоньком, наполненно информационно, но
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    при этом без перегруза лишними данными - в общем, традиционные 10 из 10. Посмотреть на богатую жизнь, немного потрогать ее и попробовать на вкус, услышать массу интересных рассказов из истории Флориды и о богатейших людях на этом побережье - все это (и не только) здесь. Прекрасные шесть часов, не жалеем ни об одной потраченной минуте!

    Вернулись к Артему, на этот раз на экскурсию по Палм-Бич и традиционно не пожалели:)Вернулись к Артему, на этот раз на экскурсию по Палм-Бич и традиционно не пожалели:)Вернулись к Артему, на этот раз на экскурсию по Палм-Бич и традиционно не пожалели:)Вернулись к Артему, на этот раз на экскурсию по Палм-Бич и традиционно не пожалели:)Вернулись к Артему, на этот раз на экскурсию по Палм-Бич и традиционно не пожалели:)
  • Т
    Турсун
    1 сентября 2024
    Палм-Бич: город миллиардеров
    Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
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    чудесный парк, шикарный отель- полюбовались произведениями искусства и роскошными интерьерами. Очень очень довольны что выбрали именно эту экскурсию и именно у Артема! Сделали шикарные снимки и зарядились впечатлениями, спасибо!

    Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересноЗамечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересноЗамечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересноЗамечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересноЗамечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересноЗамечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Майами в июне 2025
Сейчас в Майами в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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