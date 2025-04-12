читать дальше

при этом без перегруза лишними данными - в общем, традиционные 10 из 10. Посмотреть на богатую жизнь, немного потрогать ее и попробовать на вкус, услышать массу интересных рассказов из истории Флориды и о богатейших людях на этом побережье - все это (и не только) здесь. Прекрасные шесть часов, не жалеем ни об одной потраченной минуте!