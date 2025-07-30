Мои заказы

Экскурсии на микроавтобусе в Майами с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Майами на русском языке, цены от $325. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
На машине
На микроавтобусе
4 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами на индивидуальной экскурсии. Узнайте город с разных сторон: от Майами-Бич до Маленькой Гаваны и Винвуда
Начало: В центре Майами
«Для 1–3 человек — на новом автомобиле Tesla, для 4–6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проводится на 8-местном минивэне Honda 2024 года»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$325 за всё до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Майами за один день
Проведите день в Майами, изучая его контрасты: от небоскрёбов до уютных районов. Откройте для себя уникальные места и атмосферу города
Начало: В вашем отеле в Майами
«Для 1–3 человек — на новом автомобиле Tesla, для 4–6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$650 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Батраз
    30 июля 2025
    Это Майами
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
    читать дальше

    и показал самые интересные достопримечательности Майами . Мы получили огромное удовольствие от нашей экскурсии. Очень рекомендую Александра как гида. Не пожалеете. Спасибо еще раз

  • Л
    Лариса
    21 июля 2025
    Это Майами
    Экскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знает историю. Приятный человек, вежливый,
    читать дальше

    опрятный, уделяет гостям много времени, помогает делать фотографии. Очень хорошая машина, кондиционер, чистая, бутилированная вода. Очень аккуратно, но в то же время маневренно водит машину. С удовольствием буду рекомендовать его, как гида и водителя всем приезжим в Майями. Спасибо!!!♥️

    Экскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знаетЭкскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знаетЭкскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знаетЭкскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знаетЭкскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знаетЭкскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знает
  • И
    Ирина
    9 июля 2025
    Это Майами
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная программа! Много доп рекомендаций!!!
  • Г
    Григорий
    29 июня 2025
    Это Майами
    Мы были потрясены красотой Майами:природой,архитектурой и людьми этого города. Потрясены эрудицией и огромными знаниями Александра. Он давал исчерпывающую информацию по
    читать дальше

    любому вопросу,исторических датах о людях построивших этот чудный город,видах архитектуры.
    Александр прекрасный гид с глубокими знаниями и очень хороший человек. Мы получили исчерпывающие ответы на все интересующие нас вопросы.
    Все кто поедет с ним на экскурсию получат большое удовольствие и не пожалеют.

  • С
    Саида
    29 июня 2025
    Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия: структурировано, интересно, полно, а главное - с любовью к материалу и чуткостью к интересам гостя. Спасибо большое Артему, надеюсь на новые интересные встречи.
  • А
    Андрей
    31 мая 2025
    Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
    Нам повезло побывать на обзорной экскурсии у Артема. Удалось ознакомиться с главными районами, а прогулка и кофе брейк в Маленькой
    читать дальше

    Гаване - в самое сердце!
    Много информации, исторических фактов, советов и рекомендаций!
    Для себя наметили локации в которые вернемся самостоятельно для более полного «погружения».

  • D
    Daniyar
    22 мая 2025
    Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
    Артем, спасибо Вам за великолепную, познавательную, содержательную и увлекательную экскурсию по Майами. Несмотря на наше ограниченное время, Мы узнали много
    читать дальше

    интересного, начиная с истории основания Майами и до настоящего времени, нам все очень понравилось. Ваш авто и манера езды на наивысшем уровне, там где необходимо, Вы ехали медленно чтобы мы успели разглядеть объекты и сфотографировать их. А те фотографии, которые Вы нас фотографировали на мой телефон когда мы останавливались, получились прекрасными, с хорошо подобранным фоном.
    Отдельное спасибо Вам за то что вы нас встретили в аэропорту. Это очень приятно, ведь мы в Майами были в первый раз и у нас был вечерний рейс домой в Казахстан, через Стамбул.
    Мы много путешествуем и почти везде гуляем с гидом. Без сомнений, Вы - один из лучших по всему миру.
    Спасибо!

  • Е
    Елена
    17 мая 2025
    Это Майами
    С большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествии на круизном корабле. Хочется
    читать дальше

    отметить👌🏻 что он всегда был на связи, подстроился под наш выход, мягко вел автомобиль по маршруту и замечательно показал нам самый живой и разнообразный город Америки. Беседуя, мы получили ответы на свои вопросы и много доп информации, в общем, если вы остановите свой выбор на Гиде Александре вам понравится знакомство с городом через призму опыта вашего гида, через личное мировоззрение образованности и интеллигентности. Удивлены отрицательным отзывом туристов ранее и хотим оставить Александру самые лучшие рекомендации. Надеемся на наши скорые будущие встречи, Александр!

    С большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествииС большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествииС большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествии
  • L
    Liesma
    25 апреля 2025
    Это Майами
    Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Александра за экскурсию по Майами и Майами-Бич на его новом, комфортабельном автомобиле. Все было замечательно, нам понравилось.
  • Л
    Лариса
    22 марта 2025
    Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась, мы столько успели посмотреть!!! Артем замечательный рассказчик и собеседник. Показал нам такие локации куда мы бы сами
    читать дальше

    не доехали. Очень рекомендую брать экскурсию по Майами в двух частях. Артем очень дружелюбный, пунктуальный (начало экскурсии четко по времени) и компетентный, погрузил нас в жизнь города, показал нам ресторанчики где хорошая еда и сервис,помог с бронированием столика в ресторане.
    Путешествие по Майами прошло на одном дыхании: интересно, познавательно (много узнали), весело и не утомительно. .

  • A
    Alena
    22 марта 2025
    Это Майами
    Понравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ Александра. В Майами есть что посмотреть! Рекомендуем без сомнений.
    Понравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ АлександраПонравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ Александра
  • С
    Софья
    5 февраля 2025
    Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
    Мы тщательно выбирали себе экскурсовода для полного погружения в Майами и Артём 100 из 100 справился с этой задачей. Четкая
    читать дальше

    и красивая речь, отличная подача информации, заинтересованность, эрудированность - это всё в целом дает отличное погружение в новый город с качественными знаниями. Мы благодарим Артема! Рекомендуем 1000%

  • Е
    Екатерина
    11 декабря 2024
    Это Майами
    Всем здравствуйте!

    Хотела написать отзыв позднее, но пересматриваю фото и не могу удержаться от комментариев по горячим следам.

    Первое, что хочу сказать,
    читать дальше

    и это действительно очень важно, если вас интересует хипстерский вариант экскурсии (перевожу: т. е. вам исключительно важно покататься под музыку «Welcome to Miami», послушать из истории города только последние сплетни шоу-биза, потом поторчать у ворот звезды или сфоткать самую шикарную яхту), то, умоляю, не занимайте чье-то место))! Хотя про звезд и их локации информации много будет, не волнуйтесь.

    Итак,
    на мой взгляд, это действительно очень крутая экскурсия, и она точно ваш вариант, если вам интересно:
    1) посмотреть и послушать об архитектуре и ее особенностях в Майами (тут действительно можно проследить изменения за более чем 100 лет, от начальной точки развития до современных объектов).
    2) увидеть основные / знаковые места города (которые являются таковыми не только на основании рилс, а действительно заслуживают вашего внимания).
    3) узнать об основных моментах и именах из истории Майами (для меня это действительно важно, когда я впервые в городе, это как биография. Не понимаю, как без этого можно вообще понять город и его атмосферу).
    4) послушать про одну из самых сильных сторон Майами — современное искусство (а еще лучше, если для вас это не пустой звук, то это вообще будет вишенка на торте! Настолько Александр в теме, что было одно удовольствие общаться и узнавать эстетику города именно через его «оптику», много новых имен для себя открыла, увидела то, что самостоятельно точно нельзя было бы найти. Это такие мировые хиты, что даже если вы вообще не разбираетесь, просто посмотрите/послушайте, расширяйте кругозор, где-нибудь точно потом блеснете!).
    5) быстро сориентироваться в городе, понять что/где и куда хотите вернуться. Маршрут логичный и понятный.

    Александр, кстати, очень комфортный водитель и интеллигентный человек, в душу не лезет, в то же время отвечает на все интересующие вопросы.

    Для меня сегодня было 100 из 100! Я вышла из машины с ощущением полного восторга от Майами!

    Спасибо большое за такое прекрасное знакомство с городом!

    Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!
  • I
    Inessa
    28 октября 2024
    Это Майами
    Наша семейная группа из 4-х человек побывала на замечательной 6-ти часовой экскурсии по Майями и Майями Бич! Уже во время
    читать дальше

    её заказа и оформления Александр очень оперативно отвечал на все вопросы, что вселило уверенность в нашем выборе его как гида. И наши ожидания полностью оправдались! Нам был предоставлен новый и комфортабельный автомобиль с возможностью прекрасного обзора городов, в том числе через люк на крыше. Благодаря спокойной и уверенной манере езды Александра, мы чувствовали себя комфортно, как в тур-автобусе. Как гид, Александр провёл экскурсию чрезвычайно профессионально: очень грамотным языком; в неакадемичной и познавательной манере; с нетривиальными фактами об истории, развитии и реальной жизни в обоих городах; их особенностях и скрытых от непосвящённых достопримечательностях и проблемах; сразу же отвечая на все наши вопросы, даже когда мы прерывали его, торопясь их задать. Это было столь интеллигентно и располагающе, что все мы чувствовали себя не только слушателями, но и равноправными собеседниками. И это стало большой особенностью нашего тура, в том числе и во время очень интересных остановок и обзорных выходов. Кроме этого профессионализм Александра в полной мере проявился тогда, когда после первого часа стало очевидно, что из-за штормового утреннего ветра водная часть нашей экскурсии не может состояться. В этой неординарной ситуации Александр, спокойно и без всякой паники, предложил заменить катерную прогулку на такую же по продолжительности поездку в два пригорода Майями, которые в результате ещё больше украсили её. Одним словом, в конце нашего тура мы были переполнены новыми впечатлениями, знаниями и эмоциями. Можно с уверенностью сказать, что наша экскурсия останется по-настоящему памятной! И за это - огромная благодарность Александру от каждого из нас!!! С уважением - Инесса, Иосиф, Изабелла, Александр.

  • О
    Ольга
    22 октября 2024
    Это Майами
    Александр - великолепный рассказчик, интеллигентный, знающий, с грамотной, поставленной речью. Ответил на все интересующие вопросы, показал удивительные места Майами. Следующая экскурсия - только с Александром!!! Спасибо!!!
  • М
    Михаил
    2 сентября 2024
    Это Майами
    Всё было профессионально, интересно и все вовремя. День прошёл не заметно. Спасибо большое Александру!
  • Т
    Турсун
    25 августа 2024
    Это Майами
    Отличная экскурсия, очень рекомендую заказать такую сразу как приедете в Майами, это поможет вам определиться что именно вы хотите посмотреть более подробно. Александр отличный гид, рассказывает интересно и подробно!
  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Это Майами
    Александр прекрасный гид. Спасибо большое за экскурсию. Всем рекомендую изучить Майями с Александром!
  • А
    Андрей
    22 июля 2024
    Это Майами
    Сегодня Александр провел для нас замечательную экскурсию по Майями и Майями Бич, для нашей семьи это было первое путешествие в
    читать дальше

    Майами и благодаря экскурсии Мы открыли много интересных фактов об истории города, людях кто здесь проживает и создает замечательные локации и развивает город. Мы взглянули на Майями с другой стороны, не как обычно воспринимают Майями (пляж, диско и т д) а как культурное пространство, город полный событий и истории. Большое спасибо Александру от всей нашей семьи, за отличный день!!

  • V
    Vladimirs
    3 июля 2024
    Это Майами
    Отлично, очень рекомендую! Александр потрясающий гид

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
  2. Это Майами
  3. Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Майами
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2025
Сейчас в Майами в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 325 до 650. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Майами с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Майами и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!