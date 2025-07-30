Индивидуальная
до 5 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами на индивидуальной экскурсии. Узнайте город с разных сторон: от Майами-Бич до Маленькой Гаваны и Винвуда
Начало: В центре Майами
«Для 1–3 человек — на новом автомобиле Tesla, для 4–6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборЭто Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проводится на 8-местном минивэне Honda 2024 года»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
$325 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Майами за один день
Проведите день в Майами, изучая его контрасты: от небоскрёбов до уютных районов. Откройте для себя уникальные места и атмосферу города
Начало: В вашем отеле в Майами
«Для 1–3 человек — на новом автомобиле Tesla, для 4–6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББатраз30 июля 2025Это МайамиДата посещения: 25 июля 2025Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
- ЛЛариса21 июля 2025Экскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знает историю. Приятный человек, вежливый,
- ИИрина9 июля 2025Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная программа! Много доп рекомендаций!!!
- ГГригорий29 июня 2025Мы были потрясены красотой Майами:природой,архитектурой и людьми этого города. Потрясены эрудицией и огромными знаниями Александра. Он давал исчерпывающую информацию по
- ССаида29 июня 2025Прекрасная экскурсия: структурировано, интересно, полно, а главное - с любовью к материалу и чуткостью к интересам гостя. Спасибо большое Артему, надеюсь на новые интересные встречи.
- ААндрей31 мая 2025Нам повезло побывать на обзорной экскурсии у Артема. Удалось ознакомиться с главными районами, а прогулка и кофе брейк в Маленькой
- DDaniyar22 мая 2025Артем, спасибо Вам за великолепную, познавательную, содержательную и увлекательную экскурсию по Майами. Несмотря на наше ограниченное время, Мы узнали много
- ЕЕлена17 мая 2025С большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествии на круизном корабле. Хочется
- LLiesma25 апреля 2025Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Александра за экскурсию по Майами и Майами-Бич на его новом, комфортабельном автомобиле. Все было замечательно, нам понравилось.
- ЛЛариса22 марта 2025Экскурсия очень понравилась, мы столько успели посмотреть!!! Артем замечательный рассказчик и собеседник. Показал нам такие локации куда мы бы сами
- AAlena22 марта 2025Понравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ Александра. В Майами есть что посмотреть! Рекомендуем без сомнений.
- ССофья5 февраля 2025Мы тщательно выбирали себе экскурсовода для полного погружения в Майами и Артём 100 из 100 справился с этой задачей. Четкая
- ЕЕкатерина11 декабря 2024Всем здравствуйте!
Хотела написать отзыв позднее, но пересматриваю фото и не могу удержаться от комментариев по горячим следам.
Первое, что хочу сказать,
- IInessa28 октября 2024Наша семейная группа из 4-х человек побывала на замечательной 6-ти часовой экскурсии по Майями и Майями Бич! Уже во время
- ООльга22 октября 2024Александр - великолепный рассказчик, интеллигентный, знающий, с грамотной, поставленной речью. Ответил на все интересующие вопросы, показал удивительные места Майами. Следующая экскурсия - только с Александром!!! Спасибо!!!
- ММихаил2 сентября 2024Всё было профессионально, интересно и все вовремя. День прошёл не заметно. Спасибо большое Александру!
- ТТурсун25 августа 2024Отличная экскурсия, очень рекомендую заказать такую сразу как приедете в Майами, это поможет вам определиться что именно вы хотите посмотреть более подробно. Александр отличный гид, рассказывает интересно и подробно!
- ООльга1 августа 2024Александр прекрасный гид. Спасибо большое за экскурсию. Всем рекомендую изучить Майями с Александром!
- ААндрей22 июля 2024Сегодня Александр провел для нас замечательную экскурсию по Майями и Майями Бич, для нашей семьи это было первое путешествие в
- VVladimirs3 июля 2024Отлично, очень рекомендую! Александр потрясающий гид
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в августе 2025
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