Вам откроется неповторимая красота ночного Нью-Йорка! Вы увидите Нью-Йорк, его знаменитые небоскребы в лучах ночной подсветки.
Горд не спит… Никогда… Он светится тысячей рекламных огней, вывесок и экранов. Город 🏙️ просто великолепен! И чем ближе подходишь к Таймс Сквеар, тем больше и насыщеннее краски и огни. Огромные рекламные экраны, на которых постоянно крутят различные ролики. Всё светится и мигает!
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.