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Ночной Нью-Йорк

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Нью-Йорка
Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ по ночному Нью-Йорку.

В сопровождении профессионального гида вы прогуляетесь 👣 по самому большому городу Соединённых Штатов Америки после заката.

Вы увидите сияющую Таймс Сквер, где множество экранов светят ярче солнца, а люди со всего мира восхищаются панорамами подсвеченного города.

В течение экскурсии 🧭 вы получите незабываемые впечатления и яркие фотографии 📸 на память.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $400 за экскурсию

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Ночной Нью-Йорк

Что вы увидите

  • Таймс-сквер
Почувствуйте особое очарование ночного Нью-Йорка!
Вам откроется неповторимая красота ночного Нью-Йорка! Вы увидите Нью-Йорк, его знаменитые небоскребы в лучах ночной подсветки.
Горд не спит… Никогда… Он светится тысячей рекламных огней, вывесок и экранов. Город 🏙️ просто великолепен! И чем ближе подходишь к Таймс Сквеар, тем больше и насыщеннее краски и огни. Огромные рекламные экраны, на которых постоянно крутят различные ролики. Всё светится и мигает!
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир В.
Владимир В.
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