Почувствуйте особое очарование ночного Нью-Йорка!

Вам откроется неповторимая красота ночного Нью-Йорка! Вы увидите Нью-Йорк, его знаменитые небоскребы в лучах ночной подсветки.

Горд не спит… Никогда… Он светится тысячей рекламных огней, вывесок и экранов. Город 🏙️ просто великолепен! И чем ближе подходишь к Таймс Сквеар, тем больше и насыщеннее краски и огни. Огромные рекламные экраны, на которых постоянно крутят различные ролики. Всё светится и мигает!