Что вы увидите
- Бруклин:
- Бруклинский мост
- Форт Хамильтон
- Боро-Парк
- Бенсонхерст
- Дайкер Хиллс
- Шипсхэд Бэй
- Манхэттан Бич
- Брайтон Бич
В этой экскурсии 🧭 Вам предстоит увидеть знаменитые места Бруклина!
Мы начинаем экскурсию ⛳ с Бруклинского моста, далее следуем на Форт Хамильтон, где открываются красивейшие 🤩 виды на Верризано Бридж и пятый район Нью-Йорка — Стэйтен Айленд.
Затем мы двигаемся через:
- -Боро-Парк, где вы увидите повседневный быт ортодоксальных евреев.
-Бенсонхерст
-Дайкер Хиллс
-Шипсхэд Бэй
-Манхэттан Бич
Ну и конечно же посетим знаменитый Брайтон Бич, который так же называют «Маленькой Одессой»! По желанию Вы можете пообедать в одном из русских ресторанов на берегу океана Брайтон Бич.
Что не входит
- Обед в русском ресторане (по желанию)
- Личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Владимир В. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Нью-Йорке