В этой экскурсии 🧭 Вам предстоит увидеть знаменитые места Бруклина!

Мы начинаем экскурсию ⛳ с Бруклинского моста, далее следуем на Форт Хамильтон, где открываются красивейшие 🤩 виды на Верризано Бридж и пятый район Нью-Йорка — Стэйтен Айленд.

Затем мы двигаемся через:

-Боро-Парк, где вы увидите повседневный быт ортодоксальных евреев.

-Бенсонхерст

-Дайкер Хиллс

-Шипсхэд Бэй

-Манхэттан Бич

Ну и конечно же посетим знаменитый Брайтон Бич, который так же называют «Маленькой Одессой»! По желанию Вы можете пообедать в одном из русских ресторанов на берегу океана Брайтон Бич.