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Обзорная экскурсия по Бруклину

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Нью-Йорка
Вы отправитесь на исследование Бруклина.

В сопровождении профессионального гида вы пересечёте Бруклинский мост и посетите многие колоритные кварталы.

Вас ждут незабываемые виды океана на Брайтон-Бич; Форт Хамильтон, откуда виден Статен-Айленд и подвесной мост Верразано, ведущий к нему.

Также вы увидите районы Боро-Парк, Дайкер-Хайтс, Шипсхед-Бэй, Манхеттен-Бич и многие другие необычные и очень разные кварталы Бруклина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $500 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Бруклину

Что вы увидите

  • Бруклин:
  • Бруклинский мост
  • Форт Хамильтон
  • Боро-Парк
  • Бенсонхерст
  • Дайкер Хиллс
  • Шипсхэд Бэй
  • Манхэттан Бич
  • Брайтон Бич
В этой экскурсии 🧭 Вам предстоит увидеть знаменитые места Бруклина!
Мы начинаем экскурсию ⛳ с Бруклинского моста, далее следуем на Форт Хамильтон, где открываются красивейшие 🤩 виды на Верризано Бридж и пятый район Нью-Йорка — Стэйтен Айленд.

Затем мы двигаемся через:

  • -Боро-Парк, где вы увидите повседневный быт ортодоксальных евреев.
-Бенсонхерст
-Дайкер Хиллс
-Шипсхэд Бэй
-Манхэттан Бич
Ну и конечно же посетим знаменитый Брайтон Бич, который так же называют «Маленькой Одессой»! По желанию Вы можете пообедать в одном из русских ресторанов на берегу океана Брайтон Бич.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед в русском ресторане (по желанию)
  • Личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир В.
Владимир В.
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