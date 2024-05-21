Мои заказы

Экскурсии по воде в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Обзорная экскурсия по Бруклину
Пешая
4 часа
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Бруклину
Откройте для себя колоритные районы Бруклина, включая Брайтон-Бич и Форт Хамильтон. Незабываемые виды и уникальная атмосфера ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$600 за всё до 5 чел.
Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле
4 часа
Водная прогулка
Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле
Начало: Либерти Стрит и 395 S End Avenue, New York. Le Pai...
«Важная информация: Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле»
$395 за всё до 4 чел.
Аренда яхты в Нью-Йорк - роскошь на воде
На яхте
2 часа
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Нью-Йорк - роскошь на воде
Начало: Нью-Йорк
«Аренда яхты в Нью-Йорке — ваша частная палуба с видом на миллион»
$280$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Спасибо Мише за экскурсию
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2023
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.
  • Р
    Рифкат
    30 марта 2021
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело.
    С ним Нью Йорк стал намного ближе)
    Спасибо!
  • Н
    Надежда
    11 января 2020
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Михаил очень интересный человек, много знает и интересно рассказывает. Очень приятно, что он согласился нас сопровождать даже в предпраздничный деньги провел с нами время даже больше чем ожидалось. Много рассказал о Нью-Йорке и открыл нам город по новому.
  • М
    Михаил
    14 сентября 2019
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Михаил супер гид. Рекомендую.
  • Д
    Дарья
    29 октября 2018
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Спасибо Мише за отличную экскурсию! Интересно, маршрут отличный. Всем, кому нужен проводник по Нью Йорку рекомендуем Мишу. Глубоко осведомлён по всем вопросам, касающимся Нью Йорка, его истории, и не только! Большое спасибо!!!!

