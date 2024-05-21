Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Бруклину
Откройте для себя колоритные районы Бруклина, включая Брайтон-Бич и Форт Хамильтон. Незабываемые виды и уникальная атмосфера ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$600 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле
Начало: Либерти Стрит и 395 S End Avenue, New York. Le Pai...
«Важная информация: Статуя Свободы и Исторический Нью Йорк Пешком и на Корабле»
$395 за всё до 4 чел.
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Нью-Йорк - роскошь на воде
Начало: Нью-Йорк
«Аренда яхты в Нью-Йорке — ваша частная палуба с видом на миллион»
$280
$350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 мая 2024Спасибо Мише за экскурсию
- ЕЕкатерина8 августа 2023Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.
- РРифкат30 марта 2021Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело.
С ним Нью Йорк стал намного ближе)
Спасибо!
- ННадежда11 января 2020Михаил очень интересный человек, много знает и интересно рассказывает. Очень приятно, что он согласился нас сопровождать даже в предпраздничный деньги провел с нами время даже больше чем ожидалось. Много рассказал о Нью-Йорке и открыл нам город по новому.
- ММихаил14 сентября 2019Михаил супер гид. Рекомендую.
- ДДарья29 октября 2018Спасибо Мише за отличную экскурсию! Интересно, маршрут отличный. Всем, кому нужен проводник по Нью Йорку рекомендуем Мишу. Глубоко осведомлён по всем вопросам, касающимся Нью Йорка, его истории, и не только! Большое спасибо!!!!
