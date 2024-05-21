Е Екатерина Нью-Йорк, или Новый Амстердам Спасибо Мише за экскурсию

Е Екатерина Нью-Йорк, или Новый Амстердам Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.

Р Рифкат Нью-Йорк, или Новый Амстердам Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело.

С ним Нью Йорк стал намного ближе)

Спасибо!

Н Надежда Нью-Йорк, или Новый Амстердам Михаил очень интересный человек, много знает и интересно рассказывает. Очень приятно, что он согласился нас сопровождать даже в предпраздничный деньги провел с нами время даже больше чем ожидалось. Много рассказал о Нью-Йорке и открыл нам город по новому.

М Михаил Нью-Йорк, или Новый Амстердам Михаил супер гид. Рекомендую.