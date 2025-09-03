Мои заказы

Экскурсии по набережной Нью-Йорка

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Нью-Йорк
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
«Полюбуетесь видами Гудзона на новой набережной и заглянете в престижный жилой район»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
«Побываем в Зимнем саду на берегу Гудзона и сделаем памятные фотографии у яхт-клуба с потрясающим видом на небоскрёбы Нью-Джерси»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
«В липовом парке на набережной вдохнём ароматы цветов, поприветствуем Рузвельта и помашем Манхэттену»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Саша
    3 сентября 2025
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Спасибо огромное за экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Очень рекомендую! Спасибо большое
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Многоликий Нью-Йорк
    Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!
  • М
    Макс
    4 апреля 2025
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Приятная хорошая прогулка экскурсия и жизнерадостная Юлия, все хорошо, даже сильно больше по времени получилось чем 3 часа
  • М
    Марина
    1 августа 2024
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Экскурсия с Юлей была интересна,Юля очень легкая и приятная в общении. Главное она не спешила и нам уделила время в
    читать дальше

    полном объеме. Подстраивалась под наше расписание и была спокойна и терпелива к нам-мы были с 3,5 летним ребенком. Чувствовалась любовь Юли к городу и тому что она рассказывала и показывала. Обязательно возьмём с Юлей ещё и другие экскурсии по Нью Йорке в наш следующий приезд ❤️

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать
    читать дальше

    его с разных сторон, задуматься - Вам сюда. Прогулка с Юлией будет интересна не только туристам, а и местным жителям, а современная часть острова может стать открытием и магнитом для молодежи.

  • I
    Irina
    29 октября 2023
    Многоликий Нью-Йорк
    Все прошло хорошо 👌
  • К
    Катя
    30 августа 2023
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    Была чудесная экскурсия!
  • T
    Tania
    24 августа 2023
    Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
    It was amazing! Thank you

