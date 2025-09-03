Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
«Полюбуетесь видами Гудзона на новой набережной и заглянете в престижный жилой район»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
«Побываем в Зимнем саду на берегу Гудзона и сделаем памятные фотографии у яхт-клуба с потрясающим видом на небоскрёбы Нью-Джерси»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
«В липовом парке на набережной вдохнём ароматы цветов, поприветствуем Рузвельта и помашем Манхэттену»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССаша3 сентября 2025Спасибо огромное за экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Очень рекомендую! Спасибо большое
- ЕЕкатерина23 июня 2025Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!
- ММакс4 апреля 2025Приятная хорошая прогулка экскурсия и жизнерадостная Юлия, все хорошо, даже сильно больше по времени получилось чем 3 часа
- ММарина1 августа 2024Экскурсия с Юлей была интересна,Юля очень легкая и приятная в общении. Главное она не спешила и нам уделила время в
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать
- IIrina29 октября 2023Все прошло хорошо 👌
- ККатя30 августа 2023Была чудесная экскурсия!
- TTania24 августа 2023It was amazing! Thank you
