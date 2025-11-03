Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Нью-Йорка

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Начало: Музей Метрополитен
«Перенесётесь на побережье Нила и побываете в настоящем древнеегипетском храме»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от $200 за человека
Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
На машине
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
«Посмотрим на два знаковых храма — собор Иоанна Богослова и церковь Риверсайд — самую высокую в США»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
2 часа
Индивидуальная
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: У входа в музей Клойстерс
«Это путешествие во времени произойдёт в стенах средневековых монастырей»
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
от $170 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Марина - профессионал своего дела! И очень интересный человек! Великолепная экскурсия!!! Приедем в Нью-Йорк - обязательно будем просить Марину еще и еще показать и рассказать! Кладезь знаний!!! Спасибо огромное!!!
  • Р
    Роман
    29 октября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Марина, спасибо большое за такие экскурсии, за новые знания и впечатления.
    Особенно хочу сказать спасибо за увлекательную экскурсию по Гарлему. Это
    читать дальше

    было очень интересно и познавательно. Если бы не вы, то мы бы не узнали эту грань Нью-Йорка. Всем рекомендую эту экскурсию и Марину как профессионала своего дела, который искренне любит то о чем рассказывает.
    Благодарю!

  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Огромное спасибо Марине за чудесную экскурсию! Эта экскурсия была в первую очередь для моей мамы, и Марина учла все наши
    читать дальше

    пожелания и адаптировала маршрут под нас, так как маме сложно долго ходить. Я очень благодарна за такт, заботу и была так рада видеть мамины светящиеся глаза! При этом, хотя я сама уже несколько раз до этого бывала в Нью Йорке, я тоже открыла для себя много нового и интересного и увидела город с другой стороны)) Отдельное спасибо нашему водителю Вадиму - кажется, он знает волшебные секретные пути, чтобы никогда не попадать в пробки, везде успевать и быть всегда рядом, если мы устали ходить и хотели бы продолжить экскурсию в машине. Однозначно и горячо рекомендую Марину и ее команду!

  • А
    Александр
    26 августа 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Марина, превосходный гид. Увлекательная и интересная экскурсия по не стандартным туристическим маршрутам и местам. В Нью Йорке мы были в
    читать дальше

    четвертый раз но после экскурсии представления о Нью Йорке дополнялись большим количеством новых впечатлений новыми фактами совершенно не похожими на общепринятые. Наша семь в восторге, даже дети подростки, не просто выдержали 4,5 часовую экскурсию, а с удовольствием в ней участвовали, спасибо большое Марине и ее мужу!

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
    Марина не только показала нашей семье самые знаковые места района,
    читать дальше

    но и рассказала множество интересных историй и фактов, которые оживили наш визит. Её глубокие знания культуры и истории Америки сделали каждую остановку не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим погружением в атмосферу города.
    Особенно приятно было, что Марина учла наши интересы и сделала акцент на тех местах, которые были наиболее интересны именно нам.
    Марина также была очень внимательна к нашим потребностям: она подстраивала маршрут под наше время и отвечала на все вопросы, делая экскурсию максимально информативной и увлекательной.
    Рекомендуем Марину всем без исключения! Её экскурсия станет прекрасным дополнением к вашему визиту в Нью-Йорк и оставит самые приятные воспоминания.

  • O
    Olga
    9 апреля 2025
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Все очень информативно. Спасибо за прекрасную экскурсию 🤗
  • Е
    Екатерина
    26 ноября 2024
    Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
    Это была по-истине потрясающая экскурсия. Мы открыли для себя совершенно другой Нью Йорк, спокойный, дружелюбный, невероятно красивый. Марина потрясающий рассказчик,
    читать дальше

    она сумела заинтересовать историями наших дочерей (7 лет и 11 лет) так, что 4 часа экскурсии пролетели незаметно. Гарлем влюбляет в себя и развеивает все мифы, связанные с ним. Мы никогда не забудем Morningside, Columbia University, The Cathedral of St. John the Divine, красивые улочки и маленькие парки, африканский «черный» рынок безделушек и многое другое. Это абсолютно не типичное туристическое место для НЙ, достойное того, чтобы его посетить и оставить самые теплые воспоминания об этом прекрасном районе.

