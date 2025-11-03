Индивидуальная
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Начало: Музей Метрополитен
«Перенесётесь на побережье Нила и побываете в настоящем древнеегипетском храме»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
«Посмотрим на два знаковых храма — собор Иоанна Богослова и церковь Риверсайд — самую высокую в США»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: У входа в музей Клойстерс
«Это путешествие во времени произойдёт в стенах средневековых монастырей»
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
от $170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 ноября 2025Марина - профессионал своего дела! И очень интересный человек! Великолепная экскурсия!!! Приедем в Нью-Йорк - обязательно будем просить Марину еще и еще показать и рассказать! Кладезь знаний!!! Спасибо огромное!!!
- РРоман29 октября 2025Марина, спасибо большое за такие экскурсии, за новые знания и впечатления.
Особенно хочу сказать спасибо за увлекательную экскурсию по Гарлему. Это
- ТТатьяна1 сентября 2025Огромное спасибо Марине за чудесную экскурсию! Эта экскурсия была в первую очередь для моей мамы, и Марина учла все наши
- ААлександр26 августа 2025Марина, превосходный гид. Увлекательная и интересная экскурсия по не стандартным туристическим маршрутам и местам. В Нью Йорке мы были в
- ЕЕкатерина6 июня 2025Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Марина не только показала нашей семье самые знаковые места района,
- OOlga9 апреля 2025Все очень информативно. Спасибо за прекрасную экскурсию 🤗
- ЕЕкатерина26 ноября 2024Это была по-истине потрясающая экскурсия. Мы открыли для себя совершенно другой Нью Йорк, спокойный, дружелюбный, невероятно красивый. Марина потрясающий рассказчик,
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 500. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 66 ⭐ отзывов, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль