Бостон — это столица ⭐️ штата Массачусетс, который называют «Духом Америки».

Во время экскурсии 🧭 я познакомлю Вас с историей 📖 города и мы посетим его главные достопримечательности: Гарвардский Университет, Массачусетский Технологический Институт, площадь Copley Squere, великолепные парки 🌳 Бостона, знаменитый Quincy Market, военный музей-корабль «Конституция», исторический корабль «Бивер», на котором произошло «Бостонское чаепитие» (англ. Boston Tea Party) — акция протеста, произошедшая в гавани Бостона 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай, также посетим дом Джона Кеннеди.