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Поездка в Бостон

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Нью-Йорка
Индивидуальная экскурсия ⛳ из Нью-Йорка в Бостон, столицу штата Массачусетс.

Он знаменит своими музеями и университетами, здесь почитают хоккей и бейсбол.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $1 050 за экскурсию

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Поездка в Бостон

Что вы увидите

  • Бостон (штат Массачусетс):
  • Гарвардский университет
  • Массачусетский технологический институт
  • Площадь Copley Squere
  • Парки Бостона
  • Quincy Market
  • Музей-корабль «Конституция»
  • Корабль «Бивер»
  • Дом Джона Кеннеди
Бостон — это столица ⭐️ штата Массачусетс, который называют «Духом Америки».
Во время экскурсии 🧭 я познакомлю Вас с историей 📖 города и мы посетим его главные достопримечательности: Гарвардский Университет, Массачусетский Технологический Институт, площадь Copley Squere, великолепные парки 🌳 Бостона, знаменитый Quincy Market, военный музей-корабль «Конституция», исторический корабль «Бивер», на котором произошло «Бостонское чаепитие» (англ. Boston Tea Party) — акция протеста, произошедшая в гавани Бостона 16 декабря 1773 года, когда американские колонисты выбросили в воду ящики с чаем, принадлежавшие Английской Ост-Индской компании, в знак протеста против введенного Великобританией налога на чай, также посетим дом Джона Кеннеди.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Нью-Йорке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир В.
Владимир В.
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