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Поездка в Вашингтон из Нью-Йорка

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Нью-Йорка
Поездка в Вашингтон
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $1 050 за экскурсию

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Поездка в Вашингтон из Нью-Йорка

Что вы увидите

  • Вашингтон:
  • Здание Конгресса США
  • Библиотека Конгресса
  • Верховный суд
  • Пенсильвания-авеню
  • Министерство Юстиции
  • Федеральное бюро расследования
  • Северная лужайка
  • Посольства других стран мира
  • Национальный собор
  • Мемориал А. Линкольна
  • Белый дом
  • Эллипсная площадь и многое другое!
Мы предлагаем Вам совершить увлекательный тур в столицу Соединеных Штатов Америки — Вашингтон!
Город был основан в 1791 году и назван в честь Джорджа Вашинготона, первого американского президента.
В Вашингтоне находятся главные представительства всех трёх ветвей федеральной власти, включая резиденцию Президента США в Белом доме, а также множество памятников и музеев общенационального значения. В городе располагаются десятки посольств, штаб-квартиры Всемирного банка, Организация американских государсив, Межамериканского банка развития и др.
В ходе труа мы посеиим с Вами Здание Конгресса США, Библиотеку Конгресса, Верховный Суд, также проедем по Пенсильвания-авеню — главной улице Вашингтона, связывающей здания Капитолия и Белого дома, увидим Министерство Юстиции, Федеральное бюро расследования, проедем по Северной лужайке, а так же по дороге посольств, где Вам предстоит увидеть здания посольст России, Украины, Узбекистана, Эстониии и других стран мира, увидим Национальный Собор, мемориал А. Линкольна и многое другое!
Ну и конечно же увидим главную достопримечательность 🏛️ штата Вашингтон — Белый дом и посмотрим на Эллипсную площадь!
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Нью-Йорке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир В.
Владимир В.
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