Мы предлагаем Вам совершить увлекательный тур в столицу Соединеных Штатов Америки — Вашингтон!

Город был основан в 1791 году и назван в честь Джорджа Вашинготона, первого американского президента.

В Вашингтоне находятся главные представительства всех трёх ветвей федеральной власти, включая резиденцию Президента США в Белом доме, а также множество памятников и музеев общенационального значения. В городе располагаются десятки посольств, штаб-квартиры Всемирного банка, Организация американских государсив, Межамериканского банка развития и др.

В ходе труа мы посеиим с Вами Здание Конгресса США, Библиотеку Конгресса, Верховный Суд, также проедем по Пенсильвания-авеню — главной улице Вашингтона, связывающей здания Капитолия и Белого дома, увидим Министерство Юстиции, Федеральное бюро расследования, проедем по Северной лужайке, а так же по дороге посольств, где Вам предстоит увидеть здания посольст России, Украины, Узбекистана, Эстониии и других стран мира, увидим Национальный Собор, мемориал А. Линкольна и многое другое!

Ну и конечно же увидим главную достопримечательность 🏛️ штата Вашингтон — Белый дом и посмотрим на Эллипсную площадь!