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Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (Манхэттен)

5
1 отзыв
Владимир В.
Владимир В. – Гид из Нью-Йорка
Полная обзорная экскурсия ⛳ по Нью-Йорку(6 часов) с посещением всех главных достопримечательностей 🏛️ Манхэттана -$540
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $600 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (Манхэттен)

Что вы увидите

  • Обзорная площадка Rockfeller Center или Empire State Building (по желанию)
  • Статуя Свободы (по желанию)
  • Тайм Сквер
  • Дом «Дакота» и «Земляничные поляны»
  • Музейная Миля
  • Рокфеллеровский центр
  • Дом-утюг
  • Сити-Холл
  • Граунд зиро
  • Уолл-стрит
  • Батарейный парк
  • и др.

По желанию туристов в экскурсию ⛳ может быть включено:

    -Подъем на обзорные площадки:

      1. Rockfeller Center или Empire State Building (билеты оплачиваются туристами)
      2. Статуя Свободы(билеты оплачиваются туристами)

      Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле 🚘. Включает в себя посещение следующих достопримечательностей:

      • Бэттери-Парк, Уолл-стрит, Сити-холл, Всемирный торговый центр, Бруклинский мост, Китайский квартал, Маленькую Италию, Нижний Ист-Сайд, СоХо, Гринвич-Виллидж, Вашингтон-сквер-парк, Челси, Юнион-сквер, Таймс-сквер, Грамерси-парк, Мэдисон-сквер, Здание «Утюг», Здание Мет-лайф, Здание НЙ-лайф, Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг, Штаб-квартиру ООН, Тюдор-Сити, Верхний Вест-Сайд, Линкольн-центр, Центральный парк 🌳, Музейную милю, Рокфеллеровский центр и др.

      По ходу тура мы делаем много остановок, выходим из машины и гуляем по следующим достопримечательным местам:

      • Таймз Сквер
      • Дом «Дакота» и «Земляничные поляны
      • Музейная Миля

      — Рокфеллеровский центр:

      • Дом-утюг
      • Сити-Холл
      • Граунд зиро
      • Уолл-стрит
      • Батарейный парк
      Начало и место завершения
      🚩 Ваш отель

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Владимир В.
      Владимир В.
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