Обзорная площадка Rockfeller Center или Empire State Building (по желанию)
Статуя Свободы (по желанию)
Тайм Сквер
Дом «Дакота» и «Земляничные поляны»
Музейная Миля
Рокфеллеровский центр
Дом-утюг
Сити-Холл
Граунд зиро
Уолл-стрит
Батарейный парк
и др.
По желанию туристов в экскурсию ⛳ может быть включено:
-Подъем на обзорные площадки:
1. Rockfeller Center или Empire State Building (билеты оплачиваются туристами)
2. Статуя Свободы(билеты оплачиваются туристами)
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле 🚘. Включает в себя посещение следующих достопримечательностей:
Бэттери-Парк, Уолл-стрит, Сити-холл, Всемирный торговый центр, Бруклинский мост, Китайский квартал, Маленькую Италию, Нижний Ист-Сайд, СоХо, Гринвич-Виллидж, Вашингтон-сквер-парк, Челси, Юнион-сквер, Таймс-сквер, Грамерси-парк, Мэдисон-сквер, Здание «Утюг», Здание Мет-лайф, Здание НЙ-лайф, Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг, Штаб-квартиру ООН, Тюдор-Сити, Верхний Вест-Сайд, Линкольн-центр, Центральный парк 🌳, Музейную милю, Рокфеллеровский центр и др.
По ходу тура мы делаем много остановок, выходим из машины и гуляем по следующим достопримечательным местам:
Таймз Сквер
Дом «Дакота» и «Земляничные поляны
Музейная Миля
— Рокфеллеровский центр:
Дом-утюг
Сити-Холл
Граунд зиро
Уолл-стрит
Батарейный парк
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.