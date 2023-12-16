Побывать в нетуристических местах и по-настоящему узнать Нью-Йорк
Со мной вы сможете узнать о Нью-Йорке намного больше, чем во время обычной прогулки по стандартному набору достопримечательностей.
Вы окунётесь в историю развития джаза, побываете в центре исследования чёрной культуры, заглянете на Африканский рынок, увидите самое старое здание на Манхэттене и узнаете, как Великая миграция повлияла на Гарлем.
Вы окунётесь в историю развития джаза, побываете в центре исследования чёрной культуры, заглянете на Африканский рынок, увидите самое старое здание на Манхэттене и узнаете, как Великая миграция повлияла на Гарлем.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наша экскурсия начнётся на Морнингсайд-Хайтс. Этот район известен как «академический акрополь» Нью-Йорка:
- Мы остановимся у Колумбии — одного из университетов Лиги плюща.
- Посмотрим на две знаковые церкви Нью-Йорка: собор Иоанна Богослова — храм, хранящий множество тайн и интересных историй, и церковь Риверсайд — самую высокую в США.
- Прогуляемся по парку Морнингсайд и парку Сакуры. Растения сюда привезли прямиком из Японии!
Гуляя по Гарлему, мы окунёмся в атмосферу «ревущих 20-х»:
- Обсудим развитии джаза. Вы услышите истории о таких легендах, как Билли Холлидей, Скотт Джоплин, Юби Блейк.
- Оценим уличное искусство и многочисленные фрески, прославляющие богатую культурную историю и разнообразие района.
- Поговорим о Великой миграции, Гарлемском возрождении и афроамериканском опыте, которые способствовали превращению Гарлема в яркое и динамичное сообщество.
- Посетим знаковые места, такие как Абиссинская баптистская церковь, театр Аполлона, Гарлемская аллея славы, Шомбургский центр исследований чёрной культуры.
- Исследуем исторические улицы Астор-Роу и Страйверс-Роу. Во время прогулки будем наслаждаться прекрасной архитектурой и широкими бульварами Гарлема.
- Заедем на Африканский рынок, где при желании вы сможете приобрести аутентичные сувениры.
В районе Гамильтон-Хайтс мы посетим последний дом Александра Гамильтона — отца-основателя американских финансов, в Вашингтон-Хайтс посмотрим на самое старое здание на Манхэттене, в котором останавливался Джордж Вашингтон. А закончим наше путешествие на берегу Гудзона, где перенесёмся в настоящее Средневековье и окажемся у замка, в котором расположен музей Клойстерс.
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Flex.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 48 туристов
Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни — 25 лет — и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид, и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный мегаполис с разных сторон. Со мной вы сможете увидеть исторический, литературный, музыкальный, театральный, финансовый Нью-Йорк, но, самое главное, вы узнаете подлинный город со всеми его плюсами и минусами. Я уверена, что вы непременно полюбите этот живой, никогда не спящий, находящийся в вечном движении, постоянно меняющийся мегаполис.
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