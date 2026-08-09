Представьте себе экскурсию, которая перенесет вас в самое сердце Нью-Йорка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Верхний Манхэттен и Гарлем - это не просто районы, это целые миры, полные загадок,
Верхний Манхэттен и Гарлем - это не просто районы, это целые миры, полные загадок,
6 причин купить эту экскурсию
- 🎷 Погружение в историю джаза и афроамериканской культуры
- 🏛 Посещение знаковых университетов и церквей
- 🎨 Оценка уличного искусства и фресок
- 🏠 Исследование исторических улиц и зданий
- 🛍 Возможность приобрести аутентичные сувениры на Африканском рынке
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Верхнему Манхэттену и Гарлему - июнь, июль и август. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок, а природа в парках радует яркими красками. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться приятной атмосферой, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, особенно благодаря посещению музеев и исторических зданий, которые предлагают укрытие от холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Колумбийский университет
- Собор Иоанна Богослова
- Церковь Риверсайд
- Парк Морнингсайд
- Парк Сакуры
- Абиссинская баптистская церковь
- Театр Аполлона
- Гарлемская аллея славы
- Шомбургский центр исследований чёрной культуры
- Астор-Роу
- Страйверс-Роу
- Африканский рынок
- Дом Александра Гамильтона
- Самое старое здание на Манхэттене
- Музей Клойстерс
Описание экскурсии
Начнём в Морнингсайд-Хайтс — «академическом акрополе» Нью-Йорка
- Остановимся у Колумбии — одного из университетов Лиги плюща
- Посмотрим на два знаковых храма — собор Иоанна Богослова и церковь Риверсайд — самую высокую в США
- Прогуляемся по парку Морнингсайд и парку Сакуры. Растения сюда привезли прямиком из Японии!
В Гарлеме окунёмся в атмосферу ревущих 20-х
- Обсудим развитие джаза — вы услышите о Билли Холлидей, Скотте Джоплине, Юби Блейке
- Оценим уличное искусство и многочисленные фрески, отражающие богатую культурную историю района
- Поговорим о Великой миграции, Гарлемском возрождении и афроамериканском опыте
- Заглянем в Абиссинскую баптистскую церковь, театр Аполлона, Шомбургский центр исследований чёрной культуры, на Гарлемскую аллею славы
- Исследуем исторические улицы Астор-Роу и Страйверс-Роу
- Заедем на Африканский рынок, где вы сможете приобрести аутентичные сувениры
И это ещё не всё!
- В Гамильтон-Хайтс мы посетим последний дом Александра Гамильтона — отца-основателя американских финансов
- В Вашингтон-Хайтс посмотрим на самое старое здание на Манхэттене, в котором останавливался Джордж Вашингтон
- А закончим на берегу Гудзона — перенесёмся в Средневековье и окажемся у замка, где расположен музей Клойстерс
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Flex.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 221 туриста
Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид, и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная, интересная экскурсия. Прекрасный гид - много знаний, хорошая приятная речь. Большое спасибо. Можем смело рекомендовать
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Ю
Недавно посетили обзорную экскурсию по Нью-Йорку с русскоязычным гидом. Тур оказался невероятно интересным и познавательным — гид мастерски рассказал об истории Манхэттена.
Всё прошло пунктуально, комфортно, без очередей — идеальный вариант для первого знакомства с городом.
Рекомендую всем, кто планирует поездку!
Всё прошло пунктуально, комфортно, без очередей — идеальный вариант для первого знакомства с городом.
Рекомендую всем, кто планирует поездку!
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Е
Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Марина не только показала нашей семье самые знаковые места района, но и рассказала множество интересных историй и фактов, которые оживили
Марина не только показала нашей семье самые знаковые места района, но и рассказала множество интересных историй и фактов, которые оживили
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Отличная возможность для тех, кто уже посмотрел все must see Нью-Йорка и хочет чего-то необычного. Экскурсия сочетает в себе контрасты и противоречия градостроительной и культурной среды северной части Манхэттена, зачастую
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Марина, спасибо большое за такие экскурсии, за новые знания и впечатления.
Особенно хочу сказать спасибо за увлекательную экскурсию по Гарлему. Это было очень интересно и познавательно. Если бы не вы, то мы бы не узнали эту грань Нью-Йорка. Всем рекомендую эту экскурсию и Марину как профессионала своего дела, который искренне любит то о чем рассказывает.
Благодарю!
Особенно хочу сказать спасибо за увлекательную экскурсию по Гарлему. Это было очень интересно и познавательно. Если бы не вы, то мы бы не узнали эту грань Нью-Йорка. Всем рекомендую эту экскурсию и Марину как профессионала своего дела, который искренне любит то о чем рассказывает.
Благодарю!
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Е
Марина - профессионал своего дела! И очень интересный человек! Великолепная экскурсия!!! Приедем в Нью-Йорк - обязательно будем просить Марину еще и еще показать и рассказать! Кладезь знаний!!! Спасибо огромное!!!
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