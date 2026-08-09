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Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему

Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
Представьте себе экскурсию, которая перенесет вас в самое сердце Нью-Йорка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Верхний Манхэттен и Гарлем - это не просто районы, это целые миры, полные загадок,
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истории и культуры.

Вместе с вашим гидом вы отправитесь на Морнингсайд-Хайтс, чтобы узнать, почему его называют "академическим акрополем" Нью-Йорка, исследуете знаковые церкви и парки, привезенные из Японии.

Прогуливаясь по Гарлему, вы окунетесь в атмосферу "ревущих 20-х", узнаете о развитии джаза и его легендах, оцените уличное искусство и многочисленные фрески, рассказывающие о богатой культурной истории района.

Вы посетите знаковые места, такие как Абиссинская баптистская церковь, театр Аполлона и Шомбургский центр исследований чёрной культуры.

Исследование исторических улиц Астор-Роу и Страйверс-Роу позволит вам насладиться прекрасной архитектурой и широкими бульварами Гарлема.

Ваше путешествие завершится на берегу Гудзона, где вы сможете почувствовать атмосферу настоящего Средневековья у замка, в котором расположен музей Клойстерс.

Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и узнать о Нью-Йорке то, что скрыто от глаз обычных туристов

5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎷 Погружение в историю джаза и афроамериканской культуры
  • 🏛 Посещение знаковых университетов и церквей
  • 🎨 Оценка уличного искусства и фресок
  • 🏠 Исследование исторических улиц и зданий
  • 🛍 Возможность приобрести аутентичные сувениры на Африканском рынке
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Верхнему Манхэттену и Гарлему - июнь, июль и август. В это время погода тёплая и комфортная для прогулок, а природа в парках радует яркими красками. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться приятной атмосферой, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, особенно благодаря посещению музеев и исторических зданий, которые предлагают укрытие от холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему
Автопешеходная экскурсия по Верхнему Манхэттену и Гарлему

Что можно увидеть

  • Колумбийский университет
  • Собор Иоанна Богослова
  • Церковь Риверсайд
  • Парк Морнингсайд
  • Парк Сакуры
  • Абиссинская баптистская церковь
  • Театр Аполлона
  • Гарлемская аллея славы
  • Шомбургский центр исследований чёрной культуры
  • Астор-Роу
  • Страйверс-Роу
  • Африканский рынок
  • Дом Александра Гамильтона
  • Самое старое здание на Манхэттене
  • Музей Клойстерс

Описание экскурсии

Начнём в Морнингсайд-Хайтс — «академическом акрополе» Нью-Йорка

  • Остановимся у Колумбии — одного из университетов Лиги плюща
  • Посмотрим на два знаковых храма — собор Иоанна Богослова и церковь Риверсайд — самую высокую в США
  • Прогуляемся по парку Морнингсайд и парку Сакуры. Растения сюда привезли прямиком из Японии!

В Гарлеме окунёмся в атмосферу ревущих 20-х

  • Обсудим развитие джаза — вы услышите о Билли Холлидей, Скотте Джоплине, Юби Блейке
  • Оценим уличное искусство и многочисленные фрески, отражающие богатую культурную историю района
  • Поговорим о Великой миграции, Гарлемском возрождении и афроамериканском опыте
  • Заглянем в Абиссинскую баптистскую церковь, театр Аполлона, Шомбургский центр исследований чёрной культуры, на Гарлемскую аллею славы
  • Исследуем исторические улицы Астор-Роу и Страйверс-Роу
  • Заедем на Африканский рынок, где вы сможете приобрести аутентичные сувениры

И это ещё не всё!

  • В Гамильтон-Хайтс мы посетим последний дом Александра Гамильтона — отца-основателя американских финансов
  • В Вашингтон-Хайтс посмотрим на самое старое здание на Манхэттене, в котором останавливался Джордж Вашингтон
  • А закончим на берегу Гудзона — перенесёмся в Средневековье и окажемся у замка, где расположен музей Клойстерс

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Flex.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 221 туриста
Я живу в Нью-Йорке большую часть моей жизни и безгранично люблю этот город. Я лицензированный гид, и моё литературное, финансовое и техническое образование помогает мне показывать этот необыкновенный и многогранный
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мегаполис с разных сторон. Со мной вы сможете увидеть исторический, литературный, музыкальный, театральный, финансовый Нью-Йорк, но, самое главное, вы узнаете подлинный город со всеми его плюсами и минусами. Я уверена, что вы непременно полюбите этот живой, никогда не спящий, находящийся в вечном движении, постоянно меняющийся мегаполис.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
И
Отличная, интересная экскурсия. Прекрасный гид - много знаний, хорошая приятная речь. Большое спасибо. Можем смело рекомендовать
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Ю
Недавно посетили обзорную экскурсию по Нью-Йорку с русскоязычным гидом. Тур оказался невероятно интересным и познавательным — гид мастерски рассказал об истории Манхэттена.
Всё прошло пунктуально, комфортно, без очередей — идеальный вариант для первого знакомства с городом.
Рекомендую всем, кто планирует поездку!
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Е
Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Марина не только показала нашей семье самые знаковые места района, но и рассказала множество интересных историй и фактов, которые оживили
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наш визит. Её глубокие знания культуры и истории Америки сделали каждую остановку не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим погружением в атмосферу города.
Особенно приятно было, что Марина учла наши интересы и сделала акцент на тех местах, которые были наиболее интересны именно нам.
Марина также была очень внимательна к нашим потребностям: она подстраивала маршрут под наше время и отвечала на все вопросы, делая экскурсию максимально информативной и увлекательной.
Рекомендуем Марину всем без исключения! Её экскурсия станет прекрасным дополнением к вашему визиту в Нью-Йорк и оставит самые приятные воспоминания.

Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
Хотим выразить огромную благодарность Марине за незабываемую экскурсию по Верхнему Манхеттену!
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Владимир
Отличная возможность для тех, кто уже посмотрел все must see Нью-Йорка и хочет чего-то необычного. Экскурсия сочетает в себе контрасты и противоречия градостроительной и культурной среды северной части Манхэттена, зачастую
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ломающая стереотипы и позволяющая взглянуть на район под другим углом. Марина прекрасный рассказчик, искренне любит и относится с большим пиететом к району и его жителям, а время, проведенное с ней, протекает незаметно. Рекомендуем, и огромное спасибо!!

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Роман
Марина, спасибо большое за такие экскурсии, за новые знания и впечатления.
Особенно хочу сказать спасибо за увлекательную экскурсию по Гарлему. Это было очень интересно и познавательно. Если бы не вы, то мы бы не узнали эту грань Нью-Йорка. Всем рекомендую эту экскурсию и Марину как профессионала своего дела, который искренне любит то о чем рассказывает.
Благодарю!
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Е
Марина - профессионал своего дела! И очень интересный человек! Великолепная экскурсия!!! Приедем в Нью-Йорк - обязательно будем просить Марину еще и еще показать и рассказать! Кладезь знаний!!! Спасибо огромное!!!
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