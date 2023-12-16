По Верхнему Манхэттену и Гарлему

Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

Побывать в нетуристических местах и по-настоящему узнать Нью-Йорк

Со мной вы сможете узнать о Нью-Йорке намного больше, чем во время обычной прогулки по стандартному набору достопримечательностей.

Вы окунётесь в историю развития джаза, побываете в центре исследования чёрной культуры, заглянете на Африканский рынок, увидите самое старое здание на Манхэттене и узнаете, как Великая миграция повлияла на Гарлем.
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
По Верхнему Манхэттену и Гарлему
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнётся на Морнингсайд-Хайтс. Этот район известен как «академический акрополь» Нью-Йорка:

  • Мы остановимся у Колумбии — одного из университетов Лиги плюща.
  • Посмотрим на две знаковые церкви Нью-Йорка: собор Иоанна Богослова — храм, хранящий множество тайн и интересных историй, и церковь Риверсайд — самую высокую в США.
  • Прогуляемся по парку Морнингсайд и парку Сакуры. Растения сюда привезли прямиком из Японии!

Гуляя по Гарлему, мы окунёмся в атмосферу «ревущих 20-х»:

  • Обсудим развитии джаза. Вы услышите истории о таких легендах, как Билли Холлидей, Скотт Джоплин, Юби Блейк.
  • Оценим уличное искусство и многочисленные фрески, прославляющие богатую культурную историю и разнообразие района.
  • Поговорим о Великой миграции, Гарлемском возрождении и афроамериканском опыте, которые способствовали превращению Гарлема в яркое и динамичное сообщество.
  • Посетим знаковые места, такие как Абиссинская баптистская церковь, театр Аполлона, Гарлемская аллея славы, Шомбургский центр исследований чёрной культуры.
  • Исследуем исторические улицы Астор-Роу и Страйверс-Роу. Во время прогулки будем наслаждаться прекрасной архитектурой и широкими бульварами Гарлема.
  • Заедем на Африканский рынок, где при желании вы сможете приобрести аутентичные сувениры.

В районе Гамильтон-Хайтс мы посетим последний дом Александра Гамильтона — отца-основателя американских финансов, в Вашингтон-Хайтс посмотрим на самое старое здание на Манхэттене, в котором останавливался Джордж Вашингтон. А закончим наше путешествие на берегу Гудзона, где перенесёмся в настоящее Средневековье и окажемся у замка, в котором расположен музей Клойстерс.

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная. Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Flex.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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