Этот торговый центр для настоящих ценителей моды. Именно здесь расположены бутики всех известных мировых дизайнеров, именно здесь Вы найдете последние коллекции и новинки. Вас ждут такие магазины: Hermes, Tiffany&Co, Burberry, Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Prada, Cartier, Bvlgari и многие другие.

Торговый центр находится в соседнем штате Нью-Джерси. Мы организуем поездку из Нью-Йорка в торговый центр Short Hills Mall. Мы Вас заберем в Вашем отеле, доставим до центра (в пути около 1 часа), у Вас будет пять часов для прогулки по магазинам. После чего мы отвезем Вас обратно в отель 🏨