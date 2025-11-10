В Виталий Контрасты Нью-Йорка Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.

Н Николац Контрасты Нью-Йорка Молодчик 👍, интересно, доходчиво,

Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка

А Алексей Контрасты Нью-Йорка Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!

Н Наталья Контрасты Нью-Йорка Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!

Д Дмитрий Контрасты Нью-Йорка Андрей отличный гид.

Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.

Рекомендую.

М Мария Контрасты Нью-Йорка Очень интересная экскурсия, все понравилось

Е Елена Контрасты Нью-Йорка читать дальше Андреем общий язык и наша прогулка по городу была на одном дыхании!

Мы получили яркое представление о городе. Большая благодарность Андрею от нас с мужем. Хочется сказать Андрею большое спасибо за экскурсию по Нью-Йорку. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Легко нашли с

Д Дмитрий Новогодний Нью-Йорк С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.

Огромное спасибо ❤️

А Алексей Новогодний Нью-Йорк Алена просто умничка!!!

Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!

М Маша Новогодний Нью-Йорк Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!

Т Татьяна Новогодний Нью-Йорк читать дальше не ограничивала нас во времени. Многое рекомендовала. Благодаря её совету мы посетили аутентичный джазовый бар, попробовали вкуснейшую пиццу. С нами был 17 летний подросток, которого Алёна смогла заинтересовать. Спасибо! Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала,

Ю Юрий Новогодний Нью-Йорк Алена полностью воплотила в жизнь все наши ожидания от экскурсии, дала нужные и практичные советы, порекомендовала и забронировала отличный ресторан

Е Екатерина Контрасты Нью-Йорка Замечательный гид! Спасибо большое! Экскурсия прошла великолепно.

А Ася Контрасты Нью-Йорка Андрей, активный и очень позитивный человек. Прошли интересными «тропами», которыми я до этого ни разу не ходила. В Нью-Йорке была несколько раз до этого визита.

Будем с сыном с благодарностью вспоминать этот день🤩

O Olga Контрасты Нью-Йорка Очень интересно и информативно с учетом наших пожеланий. Спасибо.

E Eduard Контрасты Нью-Йорка читать дальше Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую! После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.

Н Наталья Контрасты Нью-Йорка Прекрасный гид Андрей!

Ю Юлия Контрасты Нью-Йорка читать дальше с городом, и более опытным туристам. Андрей не только показал нам самые красивые и популярные места, но и рассказал об особенностях жизни города, о его исторических и современных сторонах.

Однозначно рекомендую! Нескучная динамичная прогулка с человеком, для которого Нью-Йорк стал родным городом. Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться

Д Дарья Контрасты Нью-Йорка Замечательная экскурсия, отлично продуман маршрут. Андрей хороший рассказчик, любит и знает город, обращал наше внимание на те детали, на которые турист сам никогда не обратил бы. Было очень интересно. Рекомендую всем, кто первый раз в Нью-Йорке.