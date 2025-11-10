Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодний Нью-Йорк: Праздничное волшебство
Прогулка по праздничному Нью-Йорку: от Центрального парка до Бруклина. Узнайте, как город готовится к Рождеству и загадайте желание на Таймс-сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий10 ноября 2025Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
- ННиколац10 октября 2025Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
- ААлексей27 августа 2025Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
- ННаталья17 июля 2025Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
- ДДмитрий3 июля 2025Андрей отличный гид.
Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
Рекомендую.
- ММария2 июля 2025Очень интересная экскурсия, все понравилось
- ЕЕлена12 марта 2025Хочется сказать Андрею большое спасибо за экскурсию по Нью-Йорку. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Легко нашли с
- ДДмитрий31 декабря 2024С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.
Огромное спасибо ❤️
- ААлексей31 декабря 2024Алена просто умничка!!!
Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!
- ММаша28 декабря 2024Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!
- ТТатьяна26 декабря 2024Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала,
- ЮЮрий25 декабря 2024Алена полностью воплотила в жизнь все наши ожидания от экскурсии, дала нужные и практичные советы, порекомендовала и забронировала отличный ресторан
- ЕЕкатерина12 сентября 2024Замечательный гид! Спасибо большое! Экскурсия прошла великолепно.
- ААся1 августа 2024Андрей, активный и очень позитивный человек. Прошли интересными «тропами», которыми я до этого ни разу не ходила. В Нью-Йорке была несколько раз до этого визита.
Будем с сыном с благодарностью вспоминать этот день🤩
- OOlga23 июля 2024Очень интересно и информативно с учетом наших пожеланий. Спасибо.
- EEduard29 мая 2024После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
- ННаталья22 декабря 2022Прекрасный гид Андрей!
- ЮЮлия24 июля 2022Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться
- ДДарья24 декабря 2019Замечательная экскурсия, отлично продуман маршрут. Андрей хороший рассказчик, любит и знает город, обращал наше внимание на те детали, на которые турист сам никогда не обратил бы. Было очень интересно. Рекомендую всем, кто первый раз в Нью-Йорке.
- YYury26 октября 2019Всем, привет! Встретились с Андреем вовремя, в удобном месте) экскурсия понравилась. Особенно то что удалось зайти в такие места в
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
