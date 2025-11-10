Мои заказы

Рокфеллер-центр – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Рокфеллер-центр» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Контрасты Нью-Йорка
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Новогодний Нью-Йорк
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодний Нью-Йорк: Праздничное волшебство
Прогулка по праздничному Нью-Йорку: от Центрального парка до Бруклина. Узнайте, как город готовится к Рождеству и загадайте желание на Таймс-сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    10 ноября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Как настаивает сам Андрей, это не экскурсия - это прогулка по городу, который он знает и любит. Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Отличная прогулка.
  • Н
    Николац
    10 октября 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
    Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
    Молодчик 👍, интересно, доходчиво,
Рекомендую не один день на изучение Нью-Йорка
  • А
    Алексей
    27 августа 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрей за проведенную интересную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Спасибо Андрею! Отлично познакомил нас с Нью-Йорком! Экскурсия прошла на одном дыхании) я бы это назвала приятной прогулкой!
  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Андрей отличный гид.
    Хорошо знает Нью-Йорк, профессионален, отличный собеседник, готов делать экскурсию исходя из ваших предпочтений.
    Рекомендую.
  • М
    Мария
    2 июля 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Очень интересная экскурсия, все понравилось
  • Е
    Елена
    12 марта 2025
    Контрасты Нью-Йорка
    Хочется сказать Андрею большое спасибо за экскурсию по Нью-Йорку. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Легко нашли с
    читать дальше

    Андреем общий язык и наша прогулка по городу была на одном дыхании!
    Мы получили яркое представление о городе. Большая благодарность Андрею от нас с мужем.

  • Д
    Дмитрий
    31 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.
    Огромное спасибо ❤️
  • А
    Алексей
    31 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Алена просто умничка!!!
    Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!
  • М
    Маша
    28 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!
  • Т
    Татьяна
    26 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала,
    читать дальше

    не ограничивала нас во времени. Многое рекомендовала. Благодаря её совету мы посетили аутентичный джазовый бар, попробовали вкуснейшую пиццу. С нами был 17 летний подросток, которого Алёна смогла заинтересовать. Спасибо!

  • Ю
    Юрий
    25 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Алена полностью воплотила в жизнь все наши ожидания от экскурсии, дала нужные и практичные советы, порекомендовала и забронировала отличный ресторан
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    Замечательный гид! Спасибо большое! Экскурсия прошла великолепно.
  • А
    Ася
    1 августа 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    Андрей, активный и очень позитивный человек. Прошли интересными «тропами», которыми я до этого ни разу не ходила. В Нью-Йорке была несколько раз до этого визита.
    Будем с сыном с благодарностью вспоминать этот день🤩
  • O
    Olga
    23 июля 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    Очень интересно и информативно с учетом наших пожеланий. Спасибо.
  • E
    Eduard
    29 мая 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
    читать дальше

    Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую!

    
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный гид Андрей!
    
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться
    читать дальше

    с городом, и более опытным туристам. Андрей не только показал нам самые красивые и популярные места, но и рассказал об особенностях жизни города, о его исторических и современных сторонах.
    Однозначно рекомендую! Нескучная динамичная прогулка с человеком, для которого Нью-Йорк стал родным городом.

  • Д
    Дарья
    24 декабря 2019
    Контрасты Нью-Йорка
    Замечательная экскурсия, отлично продуман маршрут. Андрей хороший рассказчик, любит и знает город, обращал наше внимание на те детали, на которые турист сам никогда не обратил бы. Было очень интересно. Рекомендую всем, кто первый раз в Нью-Йорке.
  • Y
    Yury
    26 октября 2019
    Контрасты Нью-Йорка
    Всем, привет! Встретились с Андреем вовремя, в удобном месте) экскурсия понравилась. Особенно то что удалось зайти в такие места в
    читать дальше

    которые сам бы не догадался пойти) например к Тифони. Удалось даже увидеть как проходит завтрак у Тифони)
    Андрей обращает внимание на контрасты Нью Йорка))

