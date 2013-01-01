Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Тур в Ньюпорт
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Тур в Ньюпорт
Мы Вам предлагаем посетить красивейший и богатый историей 📖 город 🏙️ Ньюпорт. Этот город расположен в штате Род-Айленд. Род-Айланд - самый маленький и самый богатый штат Америки. В настоящее время привлекает туристов, как популярное место летнего отдыха, а также Ньюпорт известен своими виллами - Мансионы Ньюпорта.
Начиная с середины девятнадцатого века, богатые южные плантаторы, стремясь спастись от жары, начали строить в Ньюпорте летние особняки. На рубеже 20-го века многие из богатейших семей страны проводили лето в Ньюпорте, в том числе Вандербильты, Асторы и Вайденеры, которыми были построены огромные роскошные особняки. Многие дома были разработаны в Нью-Йорке архитектором Ричардом Хантом, который сам имел дом в Ньюпорте. Сегодня многие особняки продолжают в оставаться в частном владении. Часть из них открыта для туристов.
В Ньюпорте находится католический университет Солв Реджайна и база ВМС США, на которой находятся центр тренировки, морское училище и база подводных лодок. Во время администраций президентов Эйзенхауэра и Кеннеди был одной из летних резиденций президента США.
В рамках тура Вы сможете посетить два лучших дворца, великолепие которых поражает гостей города. Мы с Вами побываем в колониальной части Ньюпорта, прогуляемся по старой гавани и старому кварталу. Увидим отреставрированные церкви и посторойки и многое другое... !
Входные билеты 🎫 не входят в стоимость.
Начало и место завершения
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Ольга П.
Ольга П.
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