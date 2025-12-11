Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в Кремниевую долину и Стэнфорд
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.

Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ломбард-стрит
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Парк Золотые Ворота
  5. Самое главное
  6. Китайский квартал
  7. Алькатрас
  8. Мост «Золотые ворота»
  9. Пирс 39
  10. Набережная
