Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Сан-Франциско на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 39 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Сто лиц Сан-Франциско Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами $499 за всё до 6 чел. На машине 8 часов 12 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско Вино, устрицы, мёд и сыр $799 за всё до 6 чел. На машине 8 часов 25 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Кремниевая долина - зона высоких технологий Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины $799 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Сан-Франциско

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Для иностранцев»

