Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в декабре 2025
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 499 до 799. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 76 ⭐ отзывов, цены от $499. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль