1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по сыроварням и винодельням Сан-Франциско
Откройте для себя уникальные вкусы Калифорнии! В этом туре вы посетите сыроварни, винодельни и фермы, узнаете секреты производства и насладитесь дегустациями
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
$700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам Сан-Франциско и Окленда
Откройте для себя Калифорнию с нетуристической стороны и насладитесь природной красотой Йосемити. Узнайте больше о жизни местных жителей и истории региона
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
7 июля в 19:00
8 июля в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июня 2024Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
- ЮЮлия4 апреля 2024Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
- ДДарья24 марта 2024Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
- ААнтон22 марта 2024Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
- ННиколай11 августа 2023На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
- ММихаил13 мая 2021Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
- ДДмитрий27 декабря 2019Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «На выходные»
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