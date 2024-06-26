Экскурсии выходного дня в Сан-Франциско

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $699. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кремниевая долина - зона высоких технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия по сыроварням и винодельням Сан-Франциско
Откройте для себя уникальные вкусы Калифорнии! В этом туре вы посетите сыроварни, винодельни и фермы, узнаете секреты производства и насладитесь дегустациями
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
$700 за всё до 3 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам Сан-Франциско и Окленда
Откройте для себя Калифорнию с нетуристической стороны и насладитесь природной красотой Йосемити. Узнайте больше о жизни местных жителей и истории региона
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
7 июля в 19:00
8 июля в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
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    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
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    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы былиКирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
  • Н
    Николай
    11 августа 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
  • М
    Михаил
    13 мая 2021
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2019
    Три в одном из Сан-Франциско
    Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кремниевая долина - зона высоких технологий
  2. Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
  3. Три в одном из Сан-Франциско
  4. Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июле 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 699 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 32 ⭐ отзыва, цены от $699. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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