Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

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Двухдневный тур в Бостон

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Двухдневный тур в Бостон
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $750 за человека

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Двухдневный тур в Бостон
Тип тура: индивидуальный
Стоимость тура на 2 дня/1 ночь при мин. наборе группы 4 чел. (другие категории размещения и количество человек рассчитываются по запросу).
День 1. После проезда по трем штатам Новой Англии и рассказа гида об истории 📖 и особенностях этого региона прибываем в центр Бостона. Знакомство с исторической частью города, пешеходная экскурсия ⛳ по достопримечательной «Тропе Революции». Остановка на знаменитом Квинси Маркете. Полюбуемся архитектурными ансамблями города, такими, как площадь Копли (Copley square), панорамами мостов и набережных, величием соборов. Посетим Christian Science complex — всемирный центр Церкви Христианской науки. Переехав через реку Чарльз, попадаем в студенческий город 🏙️ Кембридж, где посетим всемирно известный Гарвардский Университет. Совршим пешеходную экскурсию по университетскому кампусу. А тот, кто мечтает учиться в этом университете, дотронется до руки бронзового Гарварда. Вечером — переезд в отель 🏨, размещение, отдых.
День 2.
Выписка из отеля. Посещение Салема — типичного старинного городка Новой Англии, с необыкновенной историей. Осмотр Музея Салемских Ведьм. Переезд в исторический Плимут, куда в начале 17 века прибыли пилигримы из Европы в поисках религиозной свободы и основали первую колонию переселенцев. Об этом напоминают главные памятники Плимута — корабль пилигримов «Mayflower», Плимутский Камень (Rock), куда впервые причалили переселенцы, и величественный монумент всем покорителям Нового Света.
Возвращение в Нью-Йорк.
Начало и место завершения
🚩 Washington

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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