Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Тип тура: индивидуальный

Стоимость тура на 2 дня/1 ночь при мин. наборе группы 4 чел. (другие категории размещения и количество человек рассчитываются по запросу).

День 1. После проезда по трем штатам Новой Англии и рассказа гида об истории 📖 и особенностях этого региона прибываем в центр Бостона. Знакомство с исторической частью города, пешеходная экскурсия ⛳ по достопримечательной «Тропе Революции». Остановка на знаменитом Квинси Маркете. Полюбуемся архитектурными ансамблями города, такими, как площадь Копли (Copley square), панорамами мостов и набережных, величием соборов. Посетим Christian Science complex — всемирный центр Церкви Христианской науки. Переехав через реку Чарльз, попадаем в студенческий город 🏙️ Кембридж, где посетим всемирно известный Гарвардский Университет. Совршим пешеходную экскурсию по университетскому кампусу. А тот, кто мечтает учиться в этом университете, дотронется до руки бронзового Гарварда. Вечером — переезд в отель 🏨, размещение, отдых.

День 2.

Выписка из отеля. Посещение Салема — типичного старинного городка Новой Англии, с необыкновенной историей. Осмотр Музея Салемских Ведьм. Переезд в исторический Плимут, куда в начале 17 века прибыли пилигримы из Европы в поисках религиозной свободы и основали первую колонию переселенцев. Об этом напоминают главные памятники Плимута — корабль пилигримов «Mayflower», Плимутский Камень (Rock), куда впервые причалили переселенцы, и величественный монумент всем покорителям Нового Света.

Возвращение в Нью-Йорк.