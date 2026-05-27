Всего в 30 км от Душанбе вы посетите один из самых известных памятников страны — перед вами предстанет древняя Гиссарская крепость.
Вы узнаете о её богатом прошлом, рассмотрите исторические постройки и мечети, познакомитесь с традиционной архитектурой. А также оцените виды с крепости на горы и долину и пройдёте по старой части Гиссара.
Описание экскурсии
- Вы осмотрите стены и башни крепости, построенной из камня и глины.
- Узнаете о роли Гиссар в истории региона: крепость была важным военным форпостом, административным центром, резиденцией правителей Гиссарского бекства и контролировала торговлю на Великом шёлковом пути.
- Увидите караван-сарай, медресе, мавзолей и мечети рядом с крепостью — они помогут представить, каким оживлённым и значимым было это место в прошлом.
- Услышите легенды, связанные с крепостью: о белом волке, который указал место для её строительства, и о тайном подземном ходе, ведущем в сторону Душанбе.
- Полюбуетесь видами на горы и долину, пройдёте по старой части Гиссара и увидите древние платаны, которым больше 500 лет.
Организационные детали
- Остаток можно оплатить наличными в рублях, долларах и евро или переводом.
- В стоимость входят трансфер, услуги гида и входные билеты. Обед оплачивается отдельно.
- С вами буду я или другой гид нашей команды.
- Самое комфортное время для проведения экскурсии — ранее утро или вечер.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шарифджон — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Шарифджон Умедов, и я работаю местным гидом в Душанбе. Я родился и вырос в Таджикистане, и мне повезло познать все богатство и многообразие моей родной страны. Я люблю
