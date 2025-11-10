Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Душанбе

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Душанбе на русском языке, цены от 6355 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
«Мечеть Хазрати Мавлоно (посещение) — самую большую в Центральной Азии, поражающую масштабами и убранством»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6355 ₽ за всё до 3 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
«16:45 — Центральная мечеть Душанбе»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
«Центральная мечеть Душанбе — одна из крупнейших в Центральной Азии»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
«Центральная соборная мечеть — крупнейшая в Центральной Азии»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 9679 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    10 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
    От души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и Душанбе в частности. Несколько часов
    читать дальше

    пролетели очень быстро и я даже не успел заскучать. Экскурсия динамичная и интересная. Вы посетите все основные места города и узнаете про местный быт, культуру и историю. Ни одна статья или видео не сравнится с тем, что можно узнать из первых уст от гида-местного жителя, который проведет вас по всем важным местам города, расскажет интересные факты и ответит на вопросы.

    От души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и ДушанбеОт души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и ДушанбеОт души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и ДушанбеОт души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и ДушанбеОт души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и Душанбе
  • Ю
    Юрий
    30 октября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Большое спасибо Баходуру. Очень душевно рассказал нам про свой город. Он искренний и интеллигентный человек. Именно такие люди помогают создать
    читать дальше

    основное впечатление о незнакомом городе. Можно сказать, что мы увидели его родной город его глазами, и поэтому нам понравился Душанбе. Было интересно. Время пролетело незаметно.

  • Д
    Дарья
    27 октября 2025
    Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
    Очень грамотный гид, большой объем познавательного материала. Шариф провёл экскурсию по всему Душанбе, познакомил и показал все главные достопримечательности и
    читать дальше

    учëл все наши пожелания. Помог торговаться на рынке и получить скидку. Договорился для нас на дополнительные экскурсии. Мы были компанией с разных городов и путешественники со стажем и все остались довольны. Однозначно рекомендую только этого гида по Душанбе (эта наш второй опыт и он более удачный).

    Очень грамотный гид, большой объем познавательного материала. Шариф провёл экскурсию по всему Душанбе, познакомил и показал
  • Д
    Давид
    19 октября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Гид встретил нас у дома, где мы проживали. Он выбрал очень удачный маршрут, чтобы получить общее впечатление о городе. Он
    читать дальше

    оказался интересным рассказчиком, много и хорошо знал о городе. Мы увидели и новый горд, и остатки старого. Остаётся только поблагодарить организаторов этой экскурсии.

  • Д
    Дерис
    20 сентября 2025
    Гуляем по Душанбе
    Все понравилось
  • М
    Михаил
    25 августа 2025
    Гуляем по Душанбе
    Интересно и познавательно
  • И
    Ирина
    11 августа 2025
    Гуляем по Душанбе
    Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!
  • А
    Александр
    29 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%
  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Спасибо. Нам все понравилось
  • R
    Rodion
    14 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.
    читать дальше

    А Гуля - настоящий профессионал экскурсионного дела - поможет Вам, помимо ознакомления с интересными историческими фактами, разобраться в нюансах повседневной местной городской жизни.

  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Выражаю благодарность и признательность замечательному гиду Гуле за отличную, информативную и интересную пешую экскурсию по Душанбе! У нас получилась приятная и уютная прогулка по центру города!
  • A
    Alexey
    30 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Экскурсовод Гуля приятный и лёгкий в общении собеседник. Бытовые и общие вопросы обсуждали с интересом. Но после экскурсии не осталось ощущения наполненностью новыми незабываемыми знаниями о Душанбе и Таджикистане.
  • А
    Алина
    13 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Прогулка по Душанбе с нашим гидом Баходуром стала по-настоящему познавательным и тёплым опытом. Особенно интересно было сравнивать, каким город был
    читать дальше

    30–40 лет назад и каким он стал сегодня. Баходур сам жил в Душанбе в те годы, и благодаря его личным воспоминаниям и глубокому знанию истории города каждая остановка становилась осмысленной.

  • И
    Инна
    12 июня 2025
    Гуляем по Душанбе
    Это была великолепная прогулка с Баходуром! Удивительный рассказчик с глубочайшими знаниями об истории и культуре Таджикистана. Интересный собеседник для каждого
    читать дальше

    и группы в целом. Маршрут был выстроен так, чтобы охватить наиболее значимые места Душанбе. Город раскрылся нам с разных сторон благодаря нашему прекрасному гиду! Наметили планы на будущие приезды. Спасибо! Очень рекомендую.

  • О
    Ольга
    15 мая 2025
    Гуляем по Душанбе
    Спасибо, Гуля за знакомство с Душанбе, нам понравилось все.
  • М
    Милана
    13 марта 2025
    Гуляем по Душанбе
    Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
    Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля
    читать дальше

    замечательный человек, приятная в общении, с которой нам было легко и весело гулять по городу Душанбе. Благодаря Гуле, мы открыли для себя Таджикистан совершенно с необычной стороны. Это была очень живая экскурсия, насыщенная фактами и событиями о которых, просто необходимо знать и помнить. Спасибо за приятный обед в грузинском ресторане, который совершенно получился экспромтом. До новых встреч! Буду рекомендовать своим туристам.

    Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
  • А
    Андрей
    25 февраля 2025
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасная прогулка! Великолепный русский язык, знание города, его нюансов и тонкостей сделали наш визит в Душанбе незабываемым. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    4 января 2025
    Гуляем по Душанбе
    Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур
    читать дальше

    встретил у отеля, скорректировал под меня маршрут.
    Погода была редкой для Душанбе - мокрый снег и туман. Но даже это не помешало получить огромное удовольствие от экскурсии. Знания у гида энциклопедические, я получила ответы не только на вопросы о Душанбе, но и обо всей стране. Спасибо большое!

  • Д
    Денис
    17 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
    Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
  • С
    Светлана
    1 ноября 2024
    Гуляем по Душанбе
    Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Гуляем по Душанбе
  2. Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
  3. По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
  4. Здравствуй, Душанбе
  5. Дорогами Великого шёлкового пути
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в декабре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Святые места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6355 до 25 420. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Святые места», 43 ⭐ отзыва, цены от 6355₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль