Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
«Мечеть Хазрати Мавлоно (посещение) — самую большую в Центральной Азии, поражающую масштабами и убранством»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6355 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По Душанбе на автомобиле - парки, дворцы, колорит
Ощутить ритм столицы Таджикистана - и не устать
Начало: У вашего отеля
«16:45 — Центральная мечеть Душанбе»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
25 420 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
«Центральная мечеть Душанбе — одна из крупнейших в Центральной Азии»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
«Центральная соборная мечеть — крупнейшая в Центральной Азии»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 9679 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим10 ноября 2025От души рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет многое узнать о Таджикистане в общем и Душанбе в частности. Несколько часов
- ЮЮрий30 октября 2025Большое спасибо Баходуру. Очень душевно рассказал нам про свой город. Он искренний и интеллигентный человек. Именно такие люди помогают создать
- ДДарья27 октября 2025Очень грамотный гид, большой объем познавательного материала. Шариф провёл экскурсию по всему Душанбе, познакомил и показал все главные достопримечательности и
- ДДавид19 октября 2025Гид встретил нас у дома, где мы проживали. Он выбрал очень удачный маршрут, чтобы получить общее впечатление о городе. Он
- ДДерис20 сентября 2025Все понравилось
- ММихаил25 августа 2025Интересно и познавательно
- ИИрина11 августа 2025Мы замечательно провели время с Гулей. Она очень светлый и позитивный человек любящий свой город и страну. Экскурсия была интересной, особенно впечатлил музей древностей. Гуля поделилась массой полезной информации по нашему дальнейшему путешествию, порекомендовала хороший ресторан. Спасибо!
- ААлександр29 июля 2025Гуля это просто топ, один из лучших гидов которых я только видел, а видел я очень много гидов. Всем рекомендую 1000% Гулю и экскурсию по Душанбе с ней. Всем рекомендую ее, даже не сомневайтесь, вы кайфанете 100%
- ООльга15 июля 2025Спасибо. Нам все понравилось
- RRodion14 июля 2025Данная обзорная экскурсия по Душанбе поможет Вам окунуться с головой в историю Таджикистана,несмотря на то, что сам город достаточно молодой.
- ДДмитрий1 июля 2025Выражаю благодарность и признательность замечательному гиду Гуле за отличную, информативную и интересную пешую экскурсию по Душанбе! У нас получилась приятная и уютная прогулка по центру города!
- AAlexey30 июня 2025Экскурсовод Гуля приятный и лёгкий в общении собеседник. Бытовые и общие вопросы обсуждали с интересом. Но после экскурсии не осталось ощущения наполненностью новыми незабываемыми знаниями о Душанбе и Таджикистане.
- ААлина13 июня 2025Прогулка по Душанбе с нашим гидом Баходуром стала по-настоящему познавательным и тёплым опытом. Особенно интересно было сравнивать, каким город был
- ИИнна12 июня 2025Это была великолепная прогулка с Баходуром! Удивительный рассказчик с глубочайшими знаниями об истории и культуре Таджикистана. Интересный собеседник для каждого
- ООльга15 мая 2025Спасибо, Гуля за знакомство с Душанбе, нам понравилось все.
- ММилана13 марта 2025Замечательный экскурсовод Гуля, заряжающий своими знаниями и позитивом!
Потрясающий человек, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Гуля
- ААндрей25 февраля 2025Прекрасная прогулка! Великолепный русский язык, знание города, его нюансов и тонкостей сделали наш визит в Душанбе незабываемым. Рекомендую.
- ЮЮлия4 января 2025Я написала организатору за 3 часа до времени экскурсии, даже не надеялась, что получится погулять. Но откликнулись сразу! Гид Баходур
- ДДенис17 ноября 2024Прекрасный гид, отличный маршрут. Вам все расскажут и покажут. Очень красиво. 🥰
- ССветлана1 ноября 2024Гуляли по Душанбе вместе с Баходуром. Очень грамотный и интеллигентный гид. Познакомил нас с историческими местами города, информация была доступная. Советую гостям города провести экскурсию с Баходуром.
