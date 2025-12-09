Найдено 3 экскурсии в категории « Панорамы » в Душанбе на русском языке, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Сафед-Дара: зимнее приключение в горах Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе Начало: От вашего отеля 20 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная Семь озёр: туда, где горы шепчут Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе Начало: У места вашего проживания «Мы проедем по живописным горным дорогам, по пути — панорамы долин и горных вершин» 50 839 ₽ за человека На машине 8 часов Индивидуальная Из Душанбе - на Искандеркуль Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных Начало: У места вашего проживания «Мы покажем вам точку, с которой открывается удивительная панорама — два озера, окружённые горами» 28 353 ₽ за человека Другие экскурсии Душанбе

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Панорамы»

Экскурсии на русском языке в Душанбе (Таджикистан 🇹🇯) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Панорамы», цены от 20000₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль