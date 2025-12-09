Индивидуальная
до 4 чел.
Сафед-Дара: зимнее приключение в горах
Снег, свежий воздух и панорамы высокогорья - всего в 1,5 часах от Душанбе
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Семь озёр: туда, где горы шепчут
Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
Начало: У места вашего проживания
«Мы проедем по живописным горным дорогам, по пути — панорамы долин и горных вершин»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
50 839 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
«Мы покажем вам точку, с которой открывается удивительная панорама — два озера, окружённые горами»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
28 353 ₽ за человека
