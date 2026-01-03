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нас в лобби и встретил нас бутылками с ледяной местной воды для каждой (нас было двое, я и мама)



сначала познакомился с нами, спросил, что мы хотим и предложил сначала пройтись, на что мы согласились с радостью, чтобы разглядеть каждый дом.



у нас был очень живой диалог - мы и хихикали и историю слушали. К нам подходили местные и тоже что-то добавляли. складывалось впечатление, что весь город рассказывает нам двоим про себя.



мы побывали ВО ВСЕХ заявленных местах, даже во дворце, который, как выяснилось, все время почти закрыт.



мы коллективно решали, когда ехать на машине, а когда пешком. Шарифджон всегда подсказывал и говорил плюсы/минусы наших планов по передвижению.



мы даже успели поесть наивкуснейший плов, за которым он нам рассказал о традициях за столом.



всех навязчивых он вежливо от нас отводил.



По ходу экскурсии мы узнали:

Историю возникновения Таджикистана, формирования таджикского языка, все про узбеков и чем культура таджиков отличается от других народов средней Азии.

Мы узнали про современный быт, браки, кол-во гостей на свадьбах, Вообще про семейные и культурные традиции (как живут в городе и за ним).



Про каждое здание и его историю, при каждый парк рассказал, про каждый памятник и объяснил каждую мемориальную дату. Даже стих прочитал Рудаки и перевел потом.



На рынке сказал как себя вести, чтобы самое вкусное попробовать, а после этого отвез нас обратно к театру.



PS



Уважаемая Наталья! кажется, что ваша экскурсия была сразу после нашей и это мы были не слишком расторопны. Уверяю вас, что на посещение дворца и правда никто не может повлиять, это только удача.



Сожалеем, что у вас не было так классно, как у нас, хотя у нас тоже была эта машина из 90-х годов.



Но обаяние и эрудиция экскурсовода все нивелировало.

Ну и вообще, у Шарифджона педагогическое образование и говорит он на нескольких языках.



Короче, мы довольны сильно. И особенно за то (это от меня прямо поклон), что он был внимателен и к возрастным нюансам нашей маленькой группы (мама уже из сильно старшего и уважаемог поколения)



Бесконечное спасибо и очень жалко, что не успели забронировать время Шарифджона на другие экскурсии на оставшиеся дни нашего пребывания.