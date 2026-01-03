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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Душанбе на русском языке, цены от 6880 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
На машине
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
«Улицу Рудаки — главную артерию города с магазинами, кафе и архитектурными ансамблями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8110 ₽ за всё до 3 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
«Прогуляемся по улице Рудаки, центральной магистрали города, на которой сосредоточены главные достопримечательности Душанбе»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6880 ₽ за всё до 10 чел.
Советский Душанбе: город, который уходит
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Советский Душанбе: город, который уходит
Увидеть, как меняется столица Таджикской ССР, и познакомиться с её историей
«Обсудим, в честь кого сегодня названы улицы, площади и парки Душанбе и как через переименования город рассказывает новую версию собственной истории»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Дата посещения: 3 янв 2026
Добрый день! Остались довольны прошедшей экскурсией. Наш гид, Шариф, пунктуальный, доброжелательный и положительный человек. Показал достопримечательности города Душанбе и рассказал много интересных легенд, историй, фактов! Спасибо.
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Елена
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
13 июня посетила даную экскурсию. Хочу выразить огромную благодарность гиду Шарифджону за потрясающую экскурсию.
Шарифджон рассказывает невероятно увлекательно, с душой и
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отличным чувством юмора.
Маршрут был продуман до мелочей: мы двигались в комфортном темпе, не смотря на жару, он обеспечил водичкой, старался чтобы я не устала от жары, увидели самые красивые локации-Национальный музей, парк Рудаки,поднялись на монумент Свободы, центральный рынок и др.
Я одна из тех людей, которые объездили многие города России и стран СНГ. ни капли не преувеличив, я могу сказать что Шарифджон занимает одной из первых мест как настоящий профессионал в моем топе гидов разных стран.
Не могу не опровергнуть такой негативный о нем отзыв буквально несколько дней назад опубликованный. Человек имеет высшее лингвистическое образование, знает с совершенстве несколько языков и назвать его безграмотным … …. это полная чушь!! Приведу пример - мы ходили по рынку, пара немецких туристов не могла разобраться в товарах, которые им предлагали, Шарифджон очень корректно, дружелюбно им объяснил, пошутил, оказал внимание как гостям. Наверное, если люди хотят найти негатив, они найдут его везде!! Проще тогда сидеть дома 🤔.
Шарифджон, желаю Вам успехов в Вашей нелегкой работе с людьми, благодарных туристов и не терять веру в людей.
Однозначно рекомендую и экскурсию и гида

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О
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Это была самая уютная экскурсия!
1. встретились в отеле, потому что он в 5-ти минутах от места встречи 2. Шарифджон подождал
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нас в лобби и встретил нас бутылками с ледяной местной воды для каждой (нас было двое, я и мама)

сначала познакомился с нами, спросил, что мы хотим и предложил сначала пройтись, на что мы согласились с радостью, чтобы разглядеть каждый дом.

у нас был очень живой диалог - мы и хихикали и историю слушали. К нам подходили местные и тоже что-то добавляли. складывалось впечатление, что весь город рассказывает нам двоим про себя.

мы побывали ВО ВСЕХ заявленных местах, даже во дворце, который, как выяснилось, все время почти закрыт.

мы коллективно решали, когда ехать на машине, а когда пешком. Шарифджон всегда подсказывал и говорил плюсы/минусы наших планов по передвижению.

мы даже успели поесть наивкуснейший плов, за которым он нам рассказал о традициях за столом.

всех навязчивых он вежливо от нас отводил.

По ходу экскурсии мы узнали:
Историю возникновения Таджикистана, формирования таджикского языка, все про узбеков и чем культура таджиков отличается от других народов средней Азии.
Мы узнали про современный быт, браки, кол-во гостей на свадьбах, Вообще про семейные и культурные традиции (как живут в городе и за ним).

Про каждое здание и его историю, при каждый парк рассказал, про каждый памятник и объяснил каждую мемориальную дату. Даже стих прочитал Рудаки и перевел потом.

На рынке сказал как себя вести, чтобы самое вкусное попробовать, а после этого отвез нас обратно к театру.

PS

Уважаемая Наталья! кажется, что ваша экскурсия была сразу после нашей и это мы были не слишком расторопны. Уверяю вас, что на посещение дворца и правда никто не может повлиять, это только удача.

Сожалеем, что у вас не было так классно, как у нас, хотя у нас тоже была эта машина из 90-х годов.

Но обаяние и эрудиция экскурсовода все нивелировало.
Ну и вообще, у Шарифджона педагогическое образование и говорит он на нескольких языках.

Короче, мы довольны сильно. И особенно за то (это от меня прямо поклон), что он был внимателен и к возрастным нюансам нашей маленькой группы (мама уже из сильно старшего и уважаемог поколения)

Бесконечное спасибо и очень жалко, что не успели забронировать время Шарифджона на другие экскурсии на оставшиеся дни нашего пребывания.

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Софья
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
спасибо большое рассказчику за такую потрясающую экскурсию! родители довольны, а это главное! буду рекомендовать знакомым
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С
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Моим гидом по Душанбе был Шарифджон. Вместе с ним мы немного прогулялись пешком по центру города, посмотрели памятники Сомони и
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Рудаки. Очень понравился парк Рудаки, усыпанный розами и цветущими деревьями. На автомобиле мы съездили к главной мечети города, в ботанический сад и к монументу независимости. Также посетили национальный музей, где Шарифджон познакомил меня с историей и культурой таджикского народа. Рассказ гида был интересным и познавательным, а сам Душанбе поразил красотой своей архитектуры, оригинальными памятниками и обилием чудесных парков. Впечатления об экскурсии только положительные.

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А
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
отличная экскурсия. у нас гидом был Фаридон. очень умный, добрый и образованный человек. открыл для нас Душанбе с другой стороны - рассказал о традициях, показал «секретные» места со вкусной едой.
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Сабир
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.+5
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
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Наталья
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Знакомство с солнечным Душанбе превзошло все наши ожидания. Это было не просто перемещение от памятника к памятнику, а живое, яркое
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повествование. Этот гид действительно горит своим делом: информация подавалась настолько легко и увлекательно, что время пролетело совершенно незаметно. Искренняя благодарность Шарифджону, мы в восторге! Следующие экскурсии только с ним!

Знакомство с солнечным Душанбе превзошло все наши ожидания. Это было не просто перемещение от памятника к
Знакомство с солнечным Душанбе превзошло все наши ожидания. Это было не просто перемещение от памятника к
Знакомство с солнечным Душанбе превзошло все наши ожидания. Это было не просто перемещение от памятника к
Знакомство с солнечным Душанбе превзошло все наши ожидания. Это было не просто перемещение от памятника к
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Е
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Экскурсия с гидом Шарифджоном нам очень понравилась. Много интересного узнали об истории Таджикистана, побывали в разных красивых локациях Душанбе. Сейчас
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очень прекрасное время, все расцветает, природа просыпается после зимы. Сделали много красивых фотографий. Пообедали в национальном кафе с вкусной местной кухней. Прсетили

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Е
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Интересная насыщенная экскурсия, прекрасный гид
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Всего 24 отзыва в Душанбе в категории "Улицы и переулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе;
  2. Душанбе, в который хочется вернуться;
  3. Советский Душанбе: город, который уходит.
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Аллея Рудаки;
  2. Монумент независимости;
  3. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в июле 2026
Сейчас в Душанбе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6880 до 8110. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Душанбе. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод