Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
«Улицу Рудаки — главную артерию города с магазинами, кафе и архитектурными ансамблями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8110 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
«Прогуляемся по улице Рудаки, центральной магистрали города, на которой сосредоточены главные достопримечательности Душанбе»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6880 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Советский Душанбе: город, который уходит
Увидеть, как меняется столица Таджикской ССР, и познакомиться с её историей
«Обсудим, в честь кого сегодня названы улицы, площади и парки Душанбе и как через переименования город рассказывает новую версию собственной истории»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 3 янв 2026
Добрый день! Остались довольны прошедшей экскурсией. Наш гид, Шариф, пунктуальный, доброжелательный и положительный человек. Показал достопримечательности города Душанбе и рассказал много интересных легенд, историй, фактов! Спасибо.
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13 июня посетила даную экскурсию. Хочу выразить огромную благодарность гиду Шарифджону за потрясающую экскурсию.
Шарифджон рассказывает невероятно увлекательно, с душой и
Шарифджон рассказывает невероятно увлекательно, с душой и
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О
Это была самая уютная экскурсия!
1. встретились в отеле, потому что он в 5-ти минутах от места встречи 2. Шарифджон подождал
1. встретились в отеле, потому что он в 5-ти минутах от места встречи 2. Шарифджон подождал
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спасибо большое рассказчику за такую потрясающую экскурсию! родители довольны, а это главное! буду рекомендовать знакомым
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С
Моим гидом по Душанбе был Шарифджон. Вместе с ним мы немного прогулялись пешком по центру города, посмотрели памятники Сомони и
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А
отличная экскурсия. у нас гидом был Фаридон. очень умный, добрый и образованный человек. открыл для нас Душанбе с другой стороны - рассказал о традициях, показал «секретные» места со вкусной едой.
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Хороший рассказ про главные достопримечательности Душенбе. Охватили все локации. Погода располагала. Рекомендую.
+5
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Знакомство с солнечным Душанбе превзошло все наши ожидания. Это было не просто перемещение от памятника к памятнику, а живое, яркое
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Е
Экскурсия с гидом Шарифджоном нам очень понравилась. Много интересного узнали об истории Таджикистана, побывали в разных красивых локациях Душанбе. Сейчас
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Е
Интересная насыщенная экскурсия, прекрасный гид
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Всего 24 отзыва в Душанбе в категории "Улицы и переулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Душанбе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6880 до 8110. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Душанбе. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод