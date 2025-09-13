Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Душанбе на русском языке, цены от €50, скидки до 9%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Душанбе: город традиций и современности Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы «Парк Рудаки — живописный зелёный уголок для отдыха и расслабления среди природы» €150 за всё до 6 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов 9% Индивидуальная Дорогами Великого шёлкового пути Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе «Парк Рудаки — настоящий зелёный оазис в центре города» от €90 €99 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Душанбе, в который хочется вернуться Уловить непередаваемый характер города и понять его душу «На дружеской прогулке по Душанбе вы узнаете, почему он получил такое необычное название, и увидите все главные достопримечательности: величественный памятник Исмоили Сомони, парк Рудаки, музей с легендарной лежачей статуей Будды» €50 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Душанбе

