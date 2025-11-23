Это семейное путешествие сочетает впечатления для взрослых и детей: традиционная тайская кухня, парк развлечений с динозаврами, колесо обозрения и ужин на корабле. Я покажу вам современный Бангкок, расскажу последний новости королевской семьи — и увезёте домой яркие эмоции и интересные истории.

Ваш гид в Бангкоке

Прогулка и дегустация в Iconsiam — я проведу по стильным пространствам торгового центра и предложу продегустировать более 10 традиционных тайских блюд.

Путешествие на туристической лодке — допылвём до интересных улочек европейского Бангкока.

Парк развлечений «Мир юрского периода» (оплачивается дополнительно) — новая локация с кинематографичной атмосферой. Здесь — джунгли, тираннозавры, светящаяся лаборатория рапторов и невероятные спецэффекты.

Колесо обозрения (оплачивается дополнительно) и панорамный вид на Бангкок.

Вечерний круиз на трёхпалубном судне (оплачивается дополнительно) — ужин в формате шведского стола с тайской и западной кухней и выступление классической тайской музыки.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на Nissan Juke, дегустации в Iconsiam

Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте

Дополнительные расходы