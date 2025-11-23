Это семейное путешествие сочетает впечатления для взрослых и детей: традиционная тайская кухня, парк развлечений с динозаврами, колесо обозрения и ужин на корабле.
Я покажу вам современный Бангкок, расскажу последний новости королевской семьи — и увезёте домой яркие эмоции и интересные истории.
Я покажу вам современный Бангкок, расскажу последний новости королевской семьи — и увезёте домой яркие эмоции и интересные истории.
Описание водной прогулки
Прогулка и дегустация в Iconsiam — я проведу по стильным пространствам торгового центра и предложу продегустировать более 10 традиционных тайских блюд.
Путешествие на туристической лодке — допылвём до интересных улочек европейского Бангкока.
Парк развлечений «Мир юрского периода» (оплачивается дополнительно) — новая локация с кинематографичной атмосферой. Здесь — джунгли, тираннозавры, светящаяся лаборатория рапторов и невероятные спецэффекты.
Колесо обозрения (оплачивается дополнительно) и панорамный вид на Бангкок.
Вечерний круиз на трёхпалубном судне (оплачивается дополнительно) — ужин в формате шведского стола с тайской и западной кухней и выступление классической тайской музыки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Nissan Juke, дегустации в Iconsiam
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте
Дополнительные расходы
- билет в «Мир юрского периода» — 1000 батов (~$31) за чел.
- круиз с ужином — от 1000 батов (~$31) за чел. Также надо оплатить билет для гида. Если вы хотите отправиться в круиз без гида, обратно в отель вы возвращаетесь самостоятельно
- колесо обозрения — 250 батов (~$8) за ребёнка, 400 батов (~$12) за взрослого
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
23 ноя в 18:00
24 ноя в 18:00
от $250 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
21 ноя в 13:00
$100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
22 ноя в 18:00
$45 за человека