Во время этой экскурсии 🧭 Вы посетите два великолепных незабываемых места. Первым обьектом Вашего посещения будет музей 🖼 «Эраван». Этот музей — самый необычный из всех музеев в Таиланде, так как одна из его частей находится внутри гигантской трехголовой статуи слона. Весит она 250 тонн, имеет высоту 29 метров и вылита из чистой меди.

Создание этого уникального музея преследовало следующие цели:

познакомить западный мир с восточным культурным наследием в доступной и понятной любому человеку форме

рассказывать тайской молодежи об их культуре и истории

поведать о важности религии в жизни человека

и наконец, сделать восьмое чудо Света, которое сохранится для потомков

Музей имеет три зала. В одной из ног слона имеется винтовая деревянная лестница, а в другой лифт — оба ведут на подземные уровни. Стеклянная крыша создаёт ощущение нереальности. Атмосфера переносит в совершенно другой мир — мир магов, супер героев и сверхспособностей. Кажется, все мифические существа в музее провожают тебя взглядом.

После посещения музея «Эраван» Вы отправитесь в другое не менее завораживающее место — «Древний Город». Несмотря на название – это не какие-то старинные развалины, сохранившиеся с давних времен, а крупный тематический комплекс, построенный уже в 20 веке. На большой территории в 320 акров построены копии главных исторических, культурных и архитектурных достопримечательностей 🏛️ страны. Некоторые — в натуральную величину, некоторые -уменьшенные.

Древний город 🏙️ (в тайском звучании «Муанг Боран») с высоты птичьего полета имеет очертания Таиланда, что задумано специально. Здесь можно увидеть сотню объектов: древние храмы, пагоды, старинные постройки и многое другое. При этом исторический фонд периодически пополняется – достраиваются новые сооружения. Между ними находятся природные красоты: речки, озера, цветы, радуют глаз мостики, фонтаны. На территории Древнего Города можно пообедать или взять еду с собой.