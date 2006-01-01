Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
В Бангкоке смешалась Западная и Восточная цивилизации. В городе царит хаос и вечное движение. За высотками прячутся величественные буддийские храмы, а ночью столица ⭐️ Таиланда превращается в один большой развлекательный центр. Но мы приехали не за этим. У нас будет всего лишь один день, чтобы изучить два интересных музея. В музее Эраван мы узнаем традиции и культуру местного населения, а в Муанг Боран мы пройдем по улочкам древнего города среди храмов и старинных построек. Ну, что, поехали?
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Древний город
Древний город

Что вы увидите

  • Музей «Эраван»
  • «Муанг Боран»
Во время этой экскурсии 🧭 Вы посетите два великолепных незабываемых места. Первым обьектом Вашего посещения будет музей 🖼 «Эраван». Этот музей — самый необычный из всех музеев в Таиланде, так как одна из его частей находится внутри гигантской трехголовой статуи слона. Весит она 250 тонн, имеет высоту 29 метров и вылита из чистой меди.

Создание этого уникального музея преследовало следующие цели:

    познакомить западный мир с восточным культурным наследием в доступной и понятной любому человеку форме
    рассказывать тайской молодежи об их культуре и истории
    поведать о важности религии в жизни человека
    и наконец, сделать восьмое чудо Света, которое сохранится для потомков
    Музей имеет три зала. В одной из ног слона имеется винтовая деревянная лестница, а в другой лифт — оба ведут на подземные уровни. Стеклянная крыша создаёт ощущение нереальности. Атмосфера переносит в совершенно другой мир — мир магов, супер героев и сверхспособностей. Кажется, все мифические существа в музее провожают тебя взглядом.
    После посещения музея «Эраван» Вы отправитесь в другое не менее завораживающее место — «Древний Город». Несмотря на название – это не какие-то старинные развалины, сохранившиеся с давних времен, а крупный тематический комплекс, построенный уже в 20 веке. На большой территории в 320 акров построены копии главных исторических, культурных и архитектурных достопримечательностей 🏛️ страны. Некоторые — в натуральную величину, некоторые -уменьшенные.
    Древний город 🏙️ (в тайском звучании «Муанг Боран») с высоты птичьего полета имеет очертания Таиланда, что задумано специально. Здесь можно увидеть сотню объектов: древние храмы, пагоды, старинные постройки и многое другое. При этом исторический фонд периодически пополняется – достраиваются новые сооружения. Между ними находятся природные красоты: речки, озера, цветы, радуют глаз мостики, фонтаны. На территории Древнего Города можно пообедать или взять еду с собой.
    Что входит
    • Перемещение по городу
    • Входные билеты
    • Русскоязычный гид
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    Начало
    🚩 По договорённости
    Место завершения
    🏁 По договоренности
    Древний город
    Древний город
    Древний город

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Gid_Vezde
    Gid_Vezde
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