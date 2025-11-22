Это маршрут для тех, кто хочет увидеть город за пределами очевидного. Вы исследуете нетуристические районы вроде Сонг Ват и Талат Ной, чтобы почувствовать, откуда берётся художественная энергия Бангкока. Мы проследим связь улицы с современным арт-миром в галерее и закончим день в Iconsiam, где встречаются традиция и новое. За один день вы получите особый взгляд на город.

Описание экскурсии

Начнём в атмосферном квартале Сонг Ват. Я проведу вас по его узким улочкам со старинными торговыми домами и расскажу, как художники и молодёжь превратили бывший портовый район в живое арт-пространство.

Далее — Талат Ной, лабиринт тихих улочек с историей в каждом дворе. Здесь вы увидите неожиданные работы стрит-арта и узнаете, почему район считается одним из самых самобытных в городе.

Cменим ритм в современной художественной галерее, чтобы увидеть, как тайские художники переосмысляют темы, которые мы только что встречали на улицах.

Финалом станет переправа на пароме через Чаопрайю к Iconsiam. Здесь — видовые площадки, аутентичные фуд-корты и спокойное завершение дня.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.