Это маршрут для тех, кто хочет увидеть город за пределами очевидного.
Вы исследуете нетуристические районы вроде Сонг Ват и Талат Ной, чтобы почувствовать, откуда берётся художественная энергия Бангкока.
Мы проследим связь улицы с современным арт-миром в галерее и закончим день в Iconsiam, где встречаются традиция и новое. За один день вы получите особый взгляд на город.
Описание экскурсии
Начнём в атмосферном квартале Сонг Ват. Я проведу вас по его узким улочкам со старинными торговыми домами и расскажу, как художники и молодёжь превратили бывший портовый район в живое арт-пространство.
Далее — Талат Ной, лабиринт тихих улочек с историей в каждом дворе. Здесь вы увидите неожиданные работы стрит-арта и узнаете, почему район считается одним из самых самобытных в городе.
Cменим ритм в современной художественной галерее, чтобы увидеть, как тайские художники переосмысляют темы, которые мы только что встречали на улицах.
Финалом станет переправа на пароме через Чаопрайю к Iconsiam. Здесь — видовые площадки, аутентичные фуд-корты и спокойное завершение дня.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Song Wat
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29443 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
