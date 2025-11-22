Мои заказы

В ритме Бангкока

Добро пожаловать в Бангкок - город, где древние традиции соседствуют с современностью. Откройте для себя культуру и обычаи Таиланда
Вас ждёт увлекательное путешествие по Бангкоку, где можно прогуляться по главному парку города, увидеть алтарь бога Шивы и принять участие в ритуале подношения. Впечатляющая прогулка на тайской лодке по каналам позволит увидеть повседневную жизнь горожан.

Визит в королевскую часть города откроет великолепие храмов, а поездка на тук-туке добавит адреналина. Завершите день в старинном районе Чайна-таун, погрузившись в атмосферу старого Бангкока

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по зелёному оазису
  • 🛶 Путешествие по каналам
  • 🕌 Посещение храмов
  • 🛺 Поездка на тук-туке
  • 🍜 Аутентичная тайская кухня

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Бангкоке - с ноября по февраль. В это время погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и обильных дождей, что делает прогулки особенно приятными. С мая по июнь и в сентябре погода может быть более влажной, но всё ещё подходящей для посещения, если вы готовы к небольшим осадкам. В остальные месяцы, хотя и возможны дожди, можно насладиться меньшей загруженностью туристических мест и более низкими ценами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Главный парк Бангкока
  • Алтарь бога Шивы
  • Королевская часть Бангкока
  • Древний район Чайна-таун

Описание экскурсии

Главный парк Бангкока. Вы прогуляетесь по зелёному оазису мегаполиса, познакомитесь с историей Таиланда и отправитесь на охоту за полосатыми варанами — символами удачи и процветания.

Алтарь бога Шивы. Узнаете о культуре и религиозных традициях Таиланда. Поучаствуете в ритуале подношения для благополучия и исполнения желаний.

Прогулка на тайской лодке по каналам. Исследуете Бангкок с воды и увидите повседневную жизнь горожан.

Королевская часть Бангкока. Полюбуетесь архитектурой храмов, сделаете яркие фотографии и рассмотрите город в его королевском облике.

Обед в ресторане, который отмечен гидом Мишлен (оплачивается отдельно и по желанию). Познакомитесь с аутентичной тайской кухней и насладитесь насыщенными вкусами и ароматами.

Древний район Чайна-таун. Вы погрузитесь в атмосферу старого Бангкока.

Поездка на тук-туке. День завершится поездкой на шумном тук-туке — это добавит в наше путешествие немного адреналина и позволит прочувствовать дух Бангкока.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда — около 100–250 батов на чел. Всё остальное включено в стоимость
  • Будет интересно взрослым и детям от 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 29 туристов
Буду рад поделится своими впечатлениями и знаниями о культуре Таиланда, погрузить вас в мир Азии и посмотреть его со всех сторон. Экскурсии стараюсь вести как диалог с путешественниками. Я сам влюбился в Таиланд ещё 7 лет назад после первого моего путешествия в эту страну. С тех пор изучил множество классных мест, проникся культурой Сиама и погрузился в тайский быт.
