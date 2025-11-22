Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии в Бангкоке - с ноября по февраль. В это время погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и обильных дождей, что делает прогулки особенно приятными. С мая по июнь и в сентябре погода может быть более влажной, но всё ещё подходящей для посещения, если вы готовы к небольшим осадкам. В остальные месяцы, хотя и возможны дожди, можно насладиться меньшей загруженностью туристических мест и более низкими ценами.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Бангкоку, где можно прогуляться по главному парку города, увидеть алтарь бога Шивы и принять участие в ритуале подношения. Впечатляющая прогулка на тайской лодке по каналам позволит увидеть повседневную жизнь горожан. Визит в королевскую часть города откроет великолепие храмов, а поездка на тук-туке добавит адреналина. Завершите день в старинном районе Чайна-таун, погрузившись в атмосферу старого Бангкока

Сергей Ваш гид в Бангкоке

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Главный парк Бангкока. Вы прогуляетесь по зелёному оазису мегаполиса, познакомитесь с историей Таиланда и отправитесь на охоту за полосатыми варанами — символами удачи и процветания.

Алтарь бога Шивы. Узнаете о культуре и религиозных традициях Таиланда. Поучаствуете в ритуале подношения для благополучия и исполнения желаний.

Прогулка на тайской лодке по каналам. Исследуете Бангкок с воды и увидите повседневную жизнь горожан.

Королевская часть Бангкока. Полюбуетесь архитектурой храмов, сделаете яркие фотографии и рассмотрите город в его королевском облике.

Обед в ресторане, который отмечен гидом Мишлен (оплачивается отдельно и по желанию). Познакомитесь с аутентичной тайской кухней и насладитесь насыщенными вкусами и ароматами.

Древний район Чайна-таун. Вы погрузитесь в атмосферу старого Бангкока.

Поездка на тук-туке. День завершится поездкой на шумном тук-туке — это добавит в наше путешествие немного адреналина и позволит прочувствовать дух Бангкока.

Организационные детали