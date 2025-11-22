Добро пожаловать в Бангкок - город, где древние традиции соседствуют с современностью. Откройте для себя культуру и обычаи Таиланда
Вас ждёт увлекательное путешествие по Бангкоку, где можно прогуляться по главному парку города, увидеть алтарь бога Шивы и принять участие в ритуале подношения. Впечатляющая прогулка на тайской лодке по каналам позволит увидеть повседневную жизнь горожан.
Визит в королевскую часть города откроет великолепие храмов, а поездка на тук-туке добавит адреналина. Завершите день в старинном районе Чайна-таун, погрузившись в атмосферу старого Бангкока
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Прогулка по зелёному оазису
🛶 Путешествие по каналам
🕌 Посещение храмов
🛺 Поездка на тук-туке
🍜 Аутентичная тайская кухня
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии в Бангкоке - с ноября по февраль. В это время погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и обильных дождей, что делает прогулки особенно приятными. С мая по июнь и в сентябре погода может быть более влажной, но всё ещё подходящей для посещения, если вы готовы к небольшим осадкам. В остальные месяцы, хотя и возможны дожди, можно насладиться меньшей загруженностью туристических мест и более низкими ценами.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 29 туристов
Буду рад поделится своими впечатлениями и знаниями о культуре Таиланда, погрузить вас в мир Азии и посмотреть его со всех сторон. Экскурсии стараюсь вести как диалог с путешественниками.
Я сам влюбился в Таиланд ещё 7 лет назад после первого моего путешествия в эту страну. С тех пор изучил множество классных мест, проникся культурой Сиама и погрузился в тайский быт.