Classic Krung Thep Maha Nakhon: Погружение в душу Бангкока

Путешествие в сердце Таиланда, где мегаполис и древние традиции встречаются. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и очищая карму
Экскурсия «Классика Крунг-Тхеп-Маха-Накхон» предлагает уникальное путешествие в сердце Таиланда.

Гости смогут посетить плавучие рынки, где ощущается истинный дух города, и величественные храмы, отражающие богатую историю. Важной частью маршрута станет посещение дома изумрудного Будды.

Это путешествие позволит не только насладиться красотой Бангкока, но и глубже понять его культуру и традиции
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественные храмы
  • 🛶 Плавучие рынки
  • 💎 Изумрудный Будда
  • 🌟 Исторические традиции
  • 🌆 Современный мегаполис
Classic Krung Thep Maha Nakhon: Погружение в душу Бангкока
Classic Krung Thep Maha Nakhon: Погружение в душу Бангкока
Classic Krung Thep Maha Nakhon: Погружение в душу Бангкока
Ближайшие даты:
4
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июн
Время начала: 08:00, 09:00

Что можно увидеть

  • Плавучие рынки
  • Изумрудный Будда

Описание экскурсии

Путешествие в сердце Таиланда

Классический маршрут "Krung Thep Maha Nakhon" предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу Бангкока — города, где современность и древние традиции переплетаются в удивительном танце.

Настоящее название Бангкока

Бангкок, или "город ангелов", является не просто местом на карте, а настоящим сокровищем. Это великолепный город, который можно смело назвать домом изумрудного Будды и множеством других культурных достопримечательностей.

Плавучие рынки

На плавучих рынках вы сможете ощутить настоящий дух города. Здесь можно не только насладиться яркими красками и ароматами, но и поучаствовать в интересных традициях, таких как кормление сомов, что считается хорошей приметой для очищения кармы.

Величественные храмы

Не упустите возможность посетить великолепные храмы, которые отражают богатую историю и культуру Таиланда. Каждый храм — это отдельная история, полная символизма и красоты.

Важная информация

Классический Бангкок — это то, каким я вижу этот удивительный город. Присоединяйтесь к этому путешествию и откройте для себя все его тайны и красоты!

Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 8:00 по местному времени.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храмовый комплекс Королевского дворца и знаменитого изумрудного Будду
  • Храм Ват Траймит и статую Будды из золота которая весит более 5 тонн. Ват-Камп
  • Плавучий рынок
  • Каналы реки Чао Прайя
  • Храм Лежащего Будды
  • Скай-парк
  • Улицу Онг-Анг
  • Ворота Чайнатауна
  • Яоварат Роад
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер от отеля до 1 локации и после экскурсии обратно в отель
  • Входные билеты во все храмы
  • Прогулка на лодке по каналам
  • Вода
Что не входит в цену
  • Обед
  • Расходы на памятные покупки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу вас в лобби отеля
Завершение: Верну в отель по завершении программы
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 8:00 по местному времени.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Спасибо за покупку экскурсии! Я свяжусь с вами за несколько дней до её проведения
  • Чтобы обсудить все организационные моменты. Для посещения храмов необходимо прикрывать плечи и колени
  • Рекомендуется удобная обувь. Возьмите головной убор или зонт - в Таиланде всегда жарко
  • И зонт поможет защититься как от солнца
  • Так и от дождя. Также можно взять деньги на мелкие расходы (сувениры) и обед. Если возникнут вопросы
  • Пишите - всегда на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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