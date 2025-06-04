Гости смогут посетить плавучие рынки, где ощущается истинный дух города, и величественные храмы, отражающие богатую историю. Важной частью маршрута станет посещение дома изумрудного Будды.
Это путешествие позволит не только насладиться красотой Бангкока, но и глубже понять его культуру и традиции
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественные храмы
- 🛶 Плавучие рынки
- 💎 Изумрудный Будда
- 🌟 Исторические традиции
- 🌆 Современный мегаполис
Что можно увидеть
- Плавучие рынки
- Изумрудный Будда
Описание экскурсии
Путешествие в сердце Таиланда
Классический маршрут "Krung Thep Maha Nakhon" предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу Бангкока — города, где современность и древние традиции переплетаются в удивительном танце.
Настоящее название Бангкока
Бангкок, или "город ангелов", является не просто местом на карте, а настоящим сокровищем. Это великолепный город, который можно смело назвать домом изумрудного Будды и множеством других культурных достопримечательностей.
Плавучие рынки
На плавучих рынках вы сможете ощутить настоящий дух города. Здесь можно не только насладиться яркими красками и ароматами, но и поучаствовать в интересных традициях, таких как кормление сомов, что считается хорошей приметой для очищения кармы.
Величественные храмы
Не упустите возможность посетить великолепные храмы, которые отражают богатую историю и культуру Таиланда. Каждый храм — это отдельная история, полная символизма и красоты.
Важная информация
Классический Бангкок — это то, каким я вижу этот удивительный город. Присоединяйтесь к этому путешествию и откройте для себя все его тайны и красоты!
Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 8:00 по местному времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмовый комплекс Королевского дворца и знаменитого изумрудного Будду
- Храм Ват Траймит и статую Будды из золота которая весит более 5 тонн. Ват-Камп
- Плавучий рынок
- Каналы реки Чао Прайя
- Храм Лежащего Будды
- Скай-парк
- Улицу Онг-Анг
- Ворота Чайнатауна
- Яоварат Роад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от отеля до 1 локации и после экскурсии обратно в отель
- Входные билеты во все храмы
- Прогулка на лодке по каналам
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Расходы на памятные покупки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Спасибо за покупку экскурсии! Я свяжусь с вами за несколько дней до её проведения
- Чтобы обсудить все организационные моменты. Для посещения храмов необходимо прикрывать плечи и колени
- Рекомендуется удобная обувь. Возьмите головной убор или зонт - в Таиланде всегда жарко
- И зонт поможет защититься как от солнца
- Так и от дождя. Также можно взять деньги на мелкие расходы (сувениры) и обед. Если возникнут вопросы
- Пишите - всегда на связи